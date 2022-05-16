10 испанских фильмов, которые стоит смотреть для профилактики дурного настроения

Испанский — официальный язык в 20 государствах, а по числу носителей он уступает только китайскому. Артисты из Аргентины, Мексики и Перу рассказывают о жизни и культуре своих стран на родном диалекте с помощью литературы, музыки и, конечно же, кинематографа. И эти истории дадут фору привычным нам голливудским сюжетам.

ADME устроил киномарафон и отобрал фильмы испаноязычных режиссеров на любой вкус. Эмоций в них хоть отбавляй, герои не знают полумер: они и ревнуют, и любят, и шутят до потери сознания.

Самый лучший босс (El buen patrón), 2021

IMDb — 7,2

В главных ролях: Хавьер Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор Бланко владеет семейной фирмой. Совсем скоро на предприятие должна приехать важная комиссия, которая примет решение о присвоении Бланко премии за успехи в бизнесе. Конечно, к ее приезду все должно быть идеально. Но в реальности все чуточку сложнее, и главному герою приходится разбираться с непрекращающимся потоком мелких неурядиц. Хавьер Бардем в комическом амплуа просто бесподобен.

Бункер (La cara oculta), 2011

IMDb — 7,3

В главных ролях: Ким Гутьеррес, Мартина Гарсия, Мария Соледад Родригес Фабиана знакомится с Адрианом. Он — талантливый дирижер, она — официантка в кафе. Между героями возникает связь. Но пусть описание не сбивает вас с толку, ведь дальше кинокартина будет развиваться далеко не по законам мелодраматического жанра. Выясняется, что бывшая девушка Адриана, которая порвала с ним при загадочных обстоятельствах, пропала без вести, и теперь полиция безуспешно пытается ее найти. Тем временем Фабиана начинает подозревать что-то неладное. Чем больше она узнает возлюбленного, тем меньше доверяет ему.

Груз (La Carga), 2016

IMDb — 6,6

В главных ролях: Мария Вальверде, Горасио Гарсиа Рохас, Херардо Тарасена Историческая драма, в которой снялась звезда ленты «Три метра над уровнем неба», рассказывает о путешествии благородной испанки и индейца тамеме в конце XVI века. Героям предстоит преодолеть долгий путь по лесам Нового Света, чтобы обрести свободу. Чем дальше они продвигаются к своей цели, тем ближе становятся друг другу. Вот только эта дружба может принести большие неприятности и поставить под угрозу их собственные жизни.

Меня здесь больше нет (Ya no estoy aquí), 2019

IMDb — 7,3

В главных ролях: Хуан Даниэль Гарсиа Тревиньо, Сюэмин Ангелина Чэнь, София Меткальф Улисесу всего 17 лет, и ему предстоит долгая дорога. В родном Монтеррее он танцует днями напролет и слушает музыку, но из-за недопонимания с местной группировкой парню приходится бежать в иммигрантскую общину в далеком Куинсе. В Нью-Йорке Улисес оказывается без знания языка, но, несмотря на это, ему удается найти друзей и начать жизнь с чистого листа.

Стокгольм (Stockholm), 2013

IMDb — 6,9

В главных ролях: Хавьер Перейра, Аура Гарридо, Хесус Каба История стара как мир: парень встречает девушку на вечеринке и всеми силами пытается ей понравиться. Героиня не спешит отвечать ему взаимностью, и у пары завязывается диалог длиною в полтора часа экранного времени. Кулуарная драма рассказывает об одной ночи, проведенной за разговорами в Мадриде, и следующем за ней утре, когда без пяти минут влюбленных настигает суровая реальность.

Легко живется с закрытыми глазами (Vivir es fácil con los ojos cerrados), 2013

IMDb — 7

В главных ролях: Хавьер Камара, Наталия де Молина, Франсеск Коломер Испания, 1966 год. Антонио — учитель английского. С помощью песен The Beatles он объясняет своим ученикам грамматику языка. Когда Антонио узнает, что Джон Леннон снимает фильм в Альмерии, он отправляется на встречу со своим кумиром. Случайные автостопщики составляют ему компанию. Трогательный фильм-путешествие скрасит вечер и даст пищу ностальгии по прошлому.

10 000 км: Любовь на расстоянии (10.000 Km), 2014

IMDb — 6,6

В главных ролях: Наталия Тена, Давид Вердагер, Сириус Флац Алекс переезжает в Лос-Анджелес на новую работу, а Серхи остается в Барселоне. Они любят друг друга, но поддерживать отношения с помощью высоких технологий оказывается непросто. Этот фильм о двух возлюбленных, которых судьба разбросала по свету, показывает нам, что у современной любви есть свои подводные камни. Картину точно стоит смотреть, если хочется снова поверить в самое светлое чувство.

Кто нас остановит (Quién lo impide), 2021

IMDb — 7,2

В главных ролях: Пабло Гавира, Пабло Хояс, Клаудиа Наварро Этот фильм основан на реальных событиях. В 2016 году режиссер Хонас Труэба предложил тинейджерам поучаствовать в проекте, растянутом на 5 лет. Ребята делились историями из жизни и вместе с командой профессионалов воссоздавали эти ситуации для киноэкрана. Лента получилась трогательной и честной. Подростки рассказывают о страхах и сомнениях, обсуждают политику и социальную сферу, а еще от всего сердца переживают за будущее планеты.

Живи дважды, люби один раз (Vivir dos veces), 2019

IMDb — 7,2

В главных ролях: Оскар Мартинес, Инма Куэста, Мафальда Карбонелл Бывший профессор математики Эмилио только вышел на пенсию, и ему сразу диагностировали болезнь Альцгеймера. Вместе с дочерью и внучкой он решает отправиться в путешествие, чтобы воссоединиться со своей детской любовью. Время не на стороне главного героя, а Эмилио так хочет успеть встретиться со старой возлюбленной до того, как он полностью потеряет память.

Главная роль (Competencia oficial), 2021

IMDb — 7,2

В главных ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес В этой картине о съемках киношедевра всего несколько персонажей: эксцентричная продюсер-постановщица, чей образ на экране воплотила Пенелопа Крус, и два актера-гения в исполнении Оскара Мартинеса и Антонио Бандераса. Последние никак не могут поладить между собой, и это бесконечное соперничество добавляет фильму легкости и юмора. Ленту, безусловно, стоит смотреть из-за искрометной игры актеров. Такой «химии» в кадре мы не видели давно.