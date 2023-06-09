10 киногероинь, которых зачем-то втиснули в такие откровенные костюмы, что щеки сами румянцем заливаются

Желание режиссеров облачить своих героев в тесные, облегающие наряды вполне можно понять. Соблазнительные образы отлично смотрятся и на постерах и на большом экране, а провокационные майки и откровенные декольте казалось бы должны отвлекать внимание аудитории от дыр в сюжете. Но многим зрителям уже приелись такие ходы, и они начинают задаваться вопросом, зачем же персонажа облачают в наряд, который противоречит сценарной логике и только усложняет жизнь героини.

Лара Крофт, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Справедливости ради стоит отметить, что внешний вид героини списывали с ее прототипа из компьютерной игры. Именно благодаря этому Лара обзавелась внушительным бюстом и в первой ленте щеголяла в коротеньких шортиках и обтягивающей футболке. Это не на шутку раздражало актрису. Расхищать гробницы и сражаться с врагами в такой одежде было как минимум неудобно, но режиссер надеялся покорить сердца фанатов компьютерной игры. Во второй ленте наряды девушки стали чуть комфортнее, хотя серебристый костюм мог бы быть и посвободнее.

Селина Кайл, «Бэтмен возвращается»

Наряд Мишель Пфайффер в этом фильме был не только излишне обтягивающим, он еще и стал воплощенным кошмаром для актрисы. На протяжении всего периода съемок женщина питалась исключительно томатным супом, чтобы не набрать ни одного лишнего грамма. Иначе бы она просто не смогла влезть в костюм. Самые большие неудобства Пфайффер доставляла маска. Она так сильно давила на лицо, что Мишель с трудом могла дышать.

Диана Принс, «Чудо-женщина»

Костюм Чудо-Женщины на протяжении многих лет вызывал массу споров, даже когда речь шла о персонаже из комиксов или сериала. Не избежал этой участи и облик, в котором предстала Галь Гадот. Особенно досталось обуви героини — было сложно понять зачем Диане Пирс нужны высокие каблуки, когда ей постоянно приходится бегать, прыгать и сражаться.

Если же Чудо-Женщине требуется щит, чтобы отражать атаки врагов, логичнее было бы как-то прикрыть ее частично оголенные ноги, руки и плечи для дополнительной защиты.

Харли Квинн, «Отряд самоубийц»

Наряд, в котором героиня предстала на экране, был далек от каноничного и вызвал немало споров и нареканий. Зрители недоумевали, почему обаятельная злодейка отправляется на опасную миссию, где ей придется выполнять акробатические кульбиты, сражаться и уворачиваться от врагов, едва прикрыв свое тело несколькими лоскутками ткани. Крошечные шортики, облегающая майка и туфли на высоком каблуке больше подходят для ночного клуба, но уж точно не для битвы.

Джинджер Ноулс, «Пароль „Рыба-меч“»

Сюжет фильма разворачивается вокруг приключений мужчины, который в прошлом был хакером, а сейчас время сотрудничает с серьезными товарищами. Девушка Джинджер, воплощение красоты и очарования, является подопечной одного из этих людей, и ее наряды оставляют мало места для воображения. В ходе фильма она появляется в откровенном нижнем белье, невероятно коротких платьях и нарядах с вызывающим декольте. Никакого смысла, кроме как услады для глаз, в этих костюмах нет.

Микаэла Бэйнс, «Трансформеры»

В фильме «Трансформеры» Микаэлу, одноклассница и любовный интерес главного героя Сэма, просто сияла на экране. По сюжету, девушка учится в старших классах, но выбранный для нее образ кажется слишком смелым. Такую юбку и топ скорее примерила бы женщина лет 20 лет. Очевидно, что наряд должен был привлечь внимание зрителей, и в этом создатели ленты добились успеха. Однако, было бы логичнее выбрать для школьницы более подходящую одежду.

Зена, «Зена — королева воинов»

Наряд, который носит королева воинов Зена, стал настолько же каноничным, как и сам сериал. На протяжении всего произведения героиня щеголяет в кожаном костюме с декоративными металлическими вставками, которые скорее подчеркивают ее фигуру, а не защищают. Создатели явно хотели показать, что Зена не только женщина, но и королева, а также воительница. Однако отважная героиня выглядела бы по-королевски и в менее вызывающем костюме.

Габриэль, «Зена — королева воинов»

Несмотря на то, что Габриэль, верная боевая подруга Зены, часто меняет свои наряды, они всегда имеют схожий стиль. Обычно это юбка, короткая или средней длины, и нескромный топ больше похожий на бюстгальтер. Руки, спина и ноги Габриэль остаются открытыми. Это выглядит красиво, но сражаться в таком виде с противниками явно неудобно.

Руби Раундхаус, «Джуманджи: Зов джунглей»

В сиквеле культового фильма актриса Карен Гиллан сыграла роль воительницы Руби из мира Джуманджи. Несмотря на таящие опасности джунгли, где легко можно получить царапины, споткнуться или удариться, Руби, в отличие от мужских персонажей, одета в довольно откровенный наряд. Ее ноги, талия и верхняя часть груди оставлены открытыми. Мини-шорты и кроп-топ не слишком удобная одежда для передвижения по чащобам.

Псайлок, «Люди Икс: Апокалипсис»

В фильме «Люди Икс: Апокалипсис» появляется героиня Псайлок, обладающая телепатией и телекинезом. Ее наряд настолько откровенный, что оставляет мало места для фантазии. Костюм больше напоминает купальник, и вкупе с кожаными сапогами-чулками и перчатками довольно странно смотрится на полу боя. Зато забыть этот образ довольно сложно.