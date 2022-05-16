10 киноклише о профессиях, которые уже давно опостылели. Но их упрямо продолжают эксплуатировать

Большинство фильмов пестрят штампами, что неудивительно, ведь с ними киноделам будет легче и быстрее рассказать свою историю. Излишняя реалистичность часто может мешать: к примеру, в романтической комедии нельзя будет сделать сцену милования влюбленных с утра в объятиях друг друга. И вряд ли можно создать крутой боевик, если герой будет слишком уязвим. А тем более нельзя обойтись без клише, когда режиссер хочет преподнести зрителям таких персонажей, как гениальный врач или крутой детектив.

Мы в ADME понимаем, что от стереотипов в кино никуда не денешься. Но вот эти штампы о профессиях надоели не только нам, но и пользователям сети.

Врач

Многие сериалы о врачах грешат следующим клише: доктора могут выполнять любую работу в области медицины. На самом деле врач — это почти всегда узкопрофильный специалист. Нейрохирург, удаляющий опухоли головного мозга, вряд ли сможет правильно принять роды. Но если посмотреть почти любой эпизод «Доктора Хауса», то можно подумать, что персонаж Хью Лори не только высококлассный диагност, но еще и медицинский гений. Таких просто не бывает в настоящих больницах.

Врачи, очевидно, делают все в любой больнице. Где вообще медсестры, уборщицы, физиотерапевты, лаборанты и другой важный персонал? © adultingandanxiety / Reddit

Для любого лечения нужно согласие. Нужны материалы! А материалы должны быть подготовлены медсестрами. Но как только в кадре показывается какой-нибудь врач, который, как полный кретин, говорит «Мне нужно то-то и то-то, чтобы спасти жизнь этого человека», как все тут же появляется. Большинство врачей, с которыми я работал, прислушиваются к мнению своих коллег и медсестер. Они говорят такие вещи, как «пожалуйста» и «спасибо». Они ценят тяжелую работу и не властвуют над всеми. © lexi7171 / Reddit

Музыкант

Не так много зрителей являются профессиональными музыкантами, поэтому редко кого может взбесить то, как актеры играют на инструментах. Но есть те, кто не может смотреть без слез на сцены с игрой на гитаре, барабане или дирижировании. Например, большинство дирижеров в кино машут руками зеркально, тогда как на самом деле руки мастеров часто двигаются по-разному: одна задает ритм для оркестра, а другая подает другие важные знаки для музыкантов.

Я музыкант, и меня бесят «музыканты» в кино, которые явно никогда не брали уроков игры на инструменте. Наймите настоящих музыкантов, это же так просто. © invertednose / Reddit



Хакер

Хакеры в фильмах — это невероятно крутые личности, которые могут взломать даже утюг на другом конце света. Чаще всего при взломе чего-то мы видим на экране кучу разных окон и картинок, которые быстро сменяют друг друга, создавая видимость эффектного процесса. На самом же деле основная задача хакера — использовать свои технические знания, чтобы взломать компьютерные системы и получить доступ к данным. Например, в сериале «Мистер Робот» примерно показали, как это должно выглядеть.

Предполагается, что персонажи в кино взламывают, к примеру, секретную базу. Но все, что я вижу, — это то, как они добавляют числа в шестнадцатеричном формате. Это не хакерство. Это тарабарщина. Потом они вставляют какую-нибудь случайную графическую картинку, обычно анимацию с увеличением масштаба или еще какую-нибудь ерунду. Что бы они ни делали, это не имеет ничего общего с кодированием. © mothergoose729729 / Reddit

Кузнец

В различных исторических фильмах или фэнтези мы часто можем видеть, как работает кузнец: главное, чтобы был достаточный жар для плавки металла, имелись наковальня и молот. Естественно, никто не заморачивается над тем, чтобы показать огромное количество дополнительных инструментов для ковки, сгибания и резки. Не говоря уже о том, что процесс создания того же меча — это не только раскалить металл и постучать по нему молотком.

Люди делают мечи с помощью литья. Я кузнец клинков, и позвольте мне сказать: вы не сделаете клинки путем плавления и литья! © Slav_Vapor / Reddit

Ученый

В большинстве фильмов есть стереотип: если в сюжете присутствует ученый, то он гений и мастер на все руки. А еще киноделы любят присваивать подобному персонажу клишированную внешность и типаж: он носит очки и белый халат, замкнут, асоциален, иногда даже слегка безумен.

Ученые трогают каждую чертову вещь, которая им попадается. Посмотрите любой фильм о космосе или пришельцах с ученым: «О боже, посмотрите на этот недавно открытый вид! Может, мне потрогать его? Шучу, я уже потрогал!» Яркий пример: команда «Прометея». Трогайте все подряд! © Takeurvitamins / Reddit

Гениальные персонажи, которые являются гениями буквально во всем. Гений химии каким-то образом является гением в сетевых технологиях? Нет. Поработайте в университете, и вы поймете, какая это чушь. © churrmander / Reddit

Всякий раз, когда врач приходит в лабораторию для проведения научных исследований. Мы не разрешаем никому заходить в лаборатории и прикасаться к химикатам без должной сертификации. © Jojobeans10 / Reddit

Детектив

Детективы в кинематографе — это чаще всего личности с трагической историей и умудренные опытом знатоки своего дела, даже если они выглядят лет на 30 с хвостиком. Они героически поймают опасного преступника сами или с преданным напарником. И конечно же, они раскрывают все дела быстро и легко, и процесс не затягивается на месяцы или годы. А женщины-детективы часто выглядят настолько ухоженно и эффектно, что кажется, будто они всегда готовы к фотосессии: длинные распущенные волосы, брюки с идеальными стрелками, изящное пальто или кожаная куртка и, конечно же, каблуки. В таком виде обычно на свидания ходят, но никак не за преступниками гоняются.

Женщины-полицейские всегда великолепны и каждый день приходят на работу на каблуках и при полном параде. © nobleheartedkate / Reddit

Учитель

Жизнь учителей и профессоров в фильмах далека от реальности преподавательской жизни. У них почему-то всегда есть масса времени на разговоры с учениками и различные вечерние посиделки. Им не нужно тратить время на работу с бумагами и проверку домашних заданий. Они волшебным образом, работая в региональной школе, могут позволить себе большой дом и способны прокормить всю свою многодетную семью, как, к примеру, в фильмах «Астрал» и «Зло».

Когда профессорам университетов хорошо платят и когда у них огромные офисы и хорошие дома. © CompressedReverb / Reddit

С тех пор как я начал преподавать, я не могу смотреть ни одного фильма о преподавании. Ни один из них даже близко не похож на правду. Маленькие классы. Короткие разговоры по душам мгновенно решают все проблемы с поведением ученика. Хуже всего то, что в каждом фильме или телешоу персонал ведет долгие затяжные беседы в коридорах во время уроков! Или преподаватели опаздывают на занятия. Нет. Мы всегда находимся в своих классах, будучи занятыми учениками. Мне повезло, что 1 раз в день у меня есть перерыв на туалет. У меня нет времени на разговоры с вами. Если вам что-то нужно, напишите мне. Я займусь этим после уроков. Может быть. © MrXeno75 / Reddit

Тату-мастер

Если герой фильма собирается сделать тату, то часто показывается, как он заходит в сомнительного вида салон, садится в кресло и говорит, что ему набить. Мастер не задает вопросов и сразу начинает делать свою работу. А ведь татуировщик обязан задать некоторые вопросы: к примеру, узнать, как клиент реагирует на боль, есть ли у него аллергия и другие важные моменты. Не говоря уже о соблюдении определенных гигиенических норм, подготовки оборудования, краски и прочих деталей.

Татуировщик в любом фильме. Все, что нужно сделать герою, — это потратить 2 секунды на то, чтобы мастер настроил машинку, и показать, где и что делать. Ни разу это не было сделано точно. Даже накладывают неправильный звук, который не соответствует типу машинки, и это приводит в ярость. Я тату-мастер. © HeartbreakBob / Reddit

Электрик

В кино почему-то любые проблемы с электричеством решаются заменой предохранителя или переключением кнопок в щитке. Особенно если действие разворачивается в каком-нибудь доме на отшибе, вдали от города. Но ведь проблема может быть не только в этом. И чаще всего герой самостоятельно все чинит, не являясь при этом электриком и вряд ли зная, что такое фаза. Конечно, это может быть очень опасно. Но в кино опасны только оголенные провода, и то не всегда.

Я помню, как в фильме «Планета обезьян: Революция» персонажи привели в рабочее состояние плотину Гувера после того, как она простояла несколько лет и покрылась листвой, а вода капала отовсюду. Черт, мы даже не можем запустить новые установки за такое короткое время, не говоря уже о заброшенной плотине, ожившей с помощью обезьян и людей, которые не являются инженерами-электриками. Я работаю с людьми, которым пришлось запустить сталелитейный завод после того, как он простоял несколько лет. На это ушли месяцы и столько денег, что в один прекрасный момент заказчик отправил нас домой, потому что у него закончились средства. © unknown author / Reddit

Сварщик

Персонажи-механики в кино для большей эффектности при работе частенько не надевают необходимую защиту, не боясь измазаться машинным маслом или получить ожог при сварке или резке металла. В кино, конечно же, такого никогда не бывает, а аккуратные пятна масла на лице выглядят очень симпатично.

Всякий раз, когда они показывают персонажей, выполняющих квалифицированную работу. Сразу видно, что они ни черта не смыслят в том, что делают. Недавно я смотрел фильм, где актер использовал плазменную горелку для сварки, а затем проверял сварной шов голой рукой. Дуга плазменной горелки имеет температуру примерно 22 000 °C и использует сжатый воздух для выдувания расплавленного металла. Тот «сварной шов», который он проверял голой рукой, содрал бы кожу с его пальцев. © unknown author / Reddit

Любая сцена, в которой кто-то занимается сваркой. Герой либо надевает только очки и майку, либо держит резак, а не настоящий сварочный инструмент. © wretchedpigchild / Reddit