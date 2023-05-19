10 кинопарочек, которые в реальной жизни и недели бы не продержались

В романтических линиях в кино всегда должен присутствовать конфликт, чтобы зрителям было интересно наблюдать за развитием событий. Но порой создатели фильмов слишком пытаются приукрасить реальность и показывают нам любовь там, где она невозможна.

Бэби и Джонни, «Грязные танцы»

Что не так: нельзя ждать от партнера, что он будет рыцарем в сияющих доспехах, который всегда приходит на помощь своей второй половинке. Фильм показывает отношения, в которых женщина должна зависеть от мужчины и ждать, пока он спасет ее, вместо того, чтобы самой решать свои проблемы. На протяжении всей их любовной линии Джонни постоянно выступает в роли палочки-выручалочки для слабой Бэби.

Анна и Уильям, «Ноттинг Хилл»

Что не так: отношения, построенные на лжи. У кинозвезды Анны и скромного книголюба Уильяма завязываются любовные отношения. При этом у нее уже есть любимый человек. Когда общественность узнает о новом романе дивы, та обвиняет во всем нового знакомого и обрывает с ним связи. Но поймет ли героиня свою ошибку в конце фильма? Нет. Именно Уильям извиняется перед Анной, хотя ни в чем не виноват.

Дэвид и Близорукая женщина, «Лобстер»

Что не так: отношения не будут работать только потому, что у партнеров много общего. По словам психоаналитика Анушки Гроуз, это самый скучный романтический фильм, который ей доводилось смотреть. А идея о том, что любовь основывается исключительно на схожести черт и привычек, например на том, что у обоих партнеров проблема со зрением, глупа. В любви нужно проявлять уникальность и изобретательность.

Дэнни и Сэнди, «Бриолин»

Что не так: любовь, завязанная только на внешности, не продлится долго. В «Бриолине» героиня должна полностью преобразиться, чтобы герой ей заинтересовался. Но даже если упустить момент, что она была неинтересна «такой, какая она есть», то разве отношения могут строиться исключительно на физическом влечении? Что будет, когда оно угаснет и настанет время смотреть дальше внешности, на внутренний мир? Если «любовь» завязана только на красивой обложке, она быстро сойдет на нет.

Тула и Иэн, «Моя большая греческая свадьба»

Что не так: члены семьи вмешиваются в отношения влюбленных. Тула вынуждена действовать в тайне от своей семьи, чтобы наладить отношения с Иэном. Однако он не грек, из-за чего родственники девушки недовольны, особенно злится ее отец. В конце фильма этот конфликт разрешается, но в подарок молодожены получают дом, который находится рядом с тем, где живут родители Тулы. Скорее всего, в будущем новоиспеченную семью ждет постоянный контроль и вмешательство со стороны старшего поколения.

Арагорн и Арвен, «Властелин колец»

Что не так: отношения, построенные на большой жертве с одной стороны. Романтическая линия Арагорна и Арвен — главная в фильме и самая трогательная. Однако и в такой прекрасной, на первый взгляд, любви можно найти проблемную сторону. Для того чтобы героиня могла остаться с Арагорном, она вынуждена отказаться от бессмертной жизни эльфа. Слова Арвен о том, что она, скорее, разделит смертную жизнь с ним, чем проживет все эпохи мира в одиночестве, безусловно, прекрасны. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то в перспективе такая жертвенность может вылиться в постоянный конфликт: «А не совершила ли я ошибку?».

Тони и Пеппер, «Железный человек»

Что не так: чтобы начать отношения, приходится переступить через себя и свои интересы. На протяжении большей части показанной зрителю любовной линии герои находятся в постоянном конфликте интересов. Изначально Тони не был готов к отношениям, а Пеппер хотела, чтобы он перестал быть супергероем, хотя это является его сущностью. Казалось, что они не переставая причиняют друг другу боль и сводят с ума. Позже Тони делает Пеппер своим приоритетом, отодвигая на задний план работу. И у них все налаживается. Или это только видимость?

Гарри и Салли, «Когда Гарри встретил Салли»

Что не так: за романтичный поступок принимается совсем неромантичная реальность. Фильм о двух людях, которые сначала ненавидели друг друга, а потом, узнав получше, выяснили, что их чувства совсем иные. И это могла быть красивая история любви, если бы поворотный момент в их отношениях не был бы завязан на огромной проблеме. Когда Салли узнает, что ее бывший собирается жениться, она в смятении звонит Гарри. Приехав, он пользуется моментом уязвимости своей подруги, и их связь становится крепче. Гарри сожалеет об этом поступке, а Салли — нет. При этом она пытается снять вину с теперь уже возлюбленного. Ему, действительно, не следовало поступать так необдуманно. В этом поступке не было ни капли романтики.

Эль и Эмметт, «Блондинка в законе»

Что не так: отношения, неравные по влиянию и статусу. Эль Вудс становится успешной студенткой юридического факультета после усердной работы. И когда она встречает Эмметта, кажется, что у Эль может быть и звездная карьера, и поддерживающий партнер. Но Эмметт — младший сотрудник в юридической фирме, где Эль проходит практику. Конечно, он далеко не старик, но, если посмотреть на ситуацию со стороны, Эмметт обладает неким влиянием как более статусный работник и при этом начинает ухаживать за студенткой первого курса.

Джейми и Аурелия, «Реальная любовь»

Что не так: отсутствие желания узнать друг друга получше, прежде чем создавать семью. Джейми узнает, что девушка изменяет ему с его братом. И тут он обращает внимание на домработницу из Португалии — Аурелию. Искра, буря, безумие — и герой уже бесповоротно влюблен в девушку, так нормально и не пообщавшись. Как выразилась одна из зрительниц: «Мысль о том, что кто-то может влюбиться, не сказав мне ни слова, заставляет меня чувствовать себя экзотической зверушкой, которую вот-вот поймают». Так почти и случилось — Джейми выучил пару фраз на португальском, чтобы сделать предложение, а Аурелия — немного слов на английском, чтобы принять его.