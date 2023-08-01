10 киноперсонажей, которые вроде и не злодеи, а бесят похлеще ананасов в пицце

Обычно в кино и сериалах герои делятся на плохих и хороших. Но порой условные «добрячки», если к ним как следует приглядеться, зачастую ведут себя похлеще махровых злодеев. Вот мы и решили как следует покопаться и выяснить, каких персонажей любят далеко не все киноманы.

Уэнсдэй — сериал «Уэнсдэй»

Бесспорно, эта умная и бесстрашная героиня, виртуозно играющая на струнах иронии и сарказма, успела многих очаровать. Но немало нашлось и тех, кого она просто бесила. Они посчитали, что Уэнсдэй странно себя ведет, одеваясь исключительно в мрачные наряды и упорно демонстрируя свою непохожесть на остальных. Да и характер у Уэнсдэй так себе. Зрители заметили у нее намеки на нарциссизм и завышенную самооценку. Она всеми манипулирует и действует исключительно в своих интересах. Ее поведение порой настолько агрессивно и антисоциально, что заставляет задуматься о ее психическом состоянии. Достаточно вспомнить, как она в качестве мести за издевательства над своим братом безжалостно сбросила в бассейн обидчиков нескольких пираний.

Майкл — сериал «Офис»

Зрители считают, что этот персонаж чересчур уж нелепый и ведет себя абсурдно, и в целом довольно спорный. Его шутки не просто несмешные, а раздражающие. Да и юмор у него зачастую переходит все допустимые границы и бывает очень обидным. Коллегам с Майклом тяжело. Наверное, именно поэтому многие зрители вздохнули с облегчением, когда его убрали из последних 2 сезонов сериала.

Рита Беннетт — «Декстер»

Зрители считают, что хотя внешне Рита похожа на сказочную принцессу, внутри она совсем не такая. Она любит устраивать драму, в том числе и на пустом месте, и вечно чего-то требует. Ей просто необходимо, чтобы Декстер постоянно вокруг нее суетился и угождал ей. Когда он подарил ей хлебопечку (поскольку она жаловалась, что хлеб часто кончается), она в ответ укоризненно спросила, почему он не подарил ей корову — ведь и молока частенько не хватает.

Эмили — «Эмили в Париже»

На первый взгляд Эмили кажется очаровательной, но стоит присмотреться, и станет ясно, что у нее довольно много и неприятных черт. В течение всего сериала она настойчиво навязывает свои взгляды и образ жизни окружающим, совершенно не проявляя интереса к французской культуре. Она частенько принижает своих коллег, легкомысленно отвергает их идеи и иногда даже приписывает себе чужие заслуги. Другими словами, Эмили — избалованная эгоистка. Она ставит свои желания выше благополучия окружающих, и ее поведение часто становится источником конфликтов.

Уилл — франшиза «Пираты Карибского моря»

Уилл старается казаться романтиком, полностью преданным своей Элизабет. Однако зрители имеют другое мнение на этот счет. Они считают его настоящим нытиком, который только и делает, что вздыхает о своей возлюбленной. У него нет ни капли харизмы, что особенно заметно на фоне эксцентричного и обаятельного Джека Воробья. Кстати, Уилл лишь прикидывается хорошеньким, но на самом деле он довольно импульсивный и самонадеянный. К тому же, по мнению зрителей, он не такой уж и благородный парень, скорее даже подлец. Когда Тернер столкнулся с трудным выбором, он без раздумий готов был предать друга ради собственной выгоды.

Роза — «Титаник»

Юная и капризная Роза, недовольная своей богатой жизнью и предавшая жениха ради бродяги-авантюриста, вызывает множество претензий у зрителей. Однако и в пожилом возрасте героиня продолжает раздражать зрителей своим своеволием и неумеренной романтичностью. Ведь Роза 80 лет вздыхает по первой любви — молодому человеку, с которым она провела всего несколько дней. А поступок героини в финальной сцене, по мнению зрителей, является вершиной безумия и эгоцентризма. Ведь Розе совершенно не нужен дорогостоящий бриллиант, и она могла бы передать его ученым, которые так долго и упорно искали эту драгоценность. Но вместо этого героиня решает просто утопить этот камень в море, как бы пытаясь завершить всю эту историю. Похоже, что с годами этот человек так и не стал мудрее.

Эм-Джей — франшиза «Человек-паук»

Зрители были разочарованы новой возлюбленной Человека-паука в исполнении Зендеи. Фанаты комиксов ожидали увидеть на экране милую девушку, которая была бы идеальной парой для супергероя. Однако они были поражены, когда на экране появилась «неопрятная и антисоциальная личность», «отпускающая стервозные, грубые и раздражающие комментарии».

Джим Престон — «Пассажиры»

Персонаж Криса Прэтта — этакий трагический герой, которому сложно не сопереживать. Но если присмотреться к нему повнимательнее, станет ясно, что Джим — самый настоящий злодей. Он пробудил Аврору из чистого эгоизма, и тем самым лишил ее будущего и обрек на годы мучений на пару с ним. Его действия совершенно недопустимы и неэтичны. Если бы в фильме осталась первоначальная, мрачная концовка, это стало бы совершенно очевидно.

Эмма Вудхаус — «Эмма»

Многочисленные жалобы зрителей на главную героиню Эмму совершенно оправданы, она действительно раздражает. Эта девушка, кажется, не знакома с реальными трудностями и всю жизнь не знала забот. Талантов у нее никаких и нет, что не мешает ей вести себя поразительно высокомерно. Еще одна неприятная черта героини — она везде сует свой нос, из-за чего чуть было не разрушила счастье своей подруги. К тому же Эмма груба и завистлива.

Северус Снейп — серия фильмов о Гарри Поттере

Северус Снейп — персонаж сложный и многогранный. Стоило людям узнать о его работе под прикрытием и трагической любви к матери Гарри Поттера, как он тут же приобрел огромное количество поклонников и сочувствующих. Однако это не отменяет того факта, что он совершил множество деструктивных поступков. На протяжении всего сюжета Северус ведет себя как садист: постоянно запугивает и высмеивает Гарри и его друзей, часто без видимых причин. Он готов нанести вред невинным людям, таким как Сириус и Люпин, и предать своих коллег. Даже его любовь к Лили кажется довольно эгоистичной. Казалось бы, он влюбился не в самого человека, а в его доброе отношение к себе.