10+ киношедевров из нашего детства, благодаря которым у нас теперь стальные нервы

Наше отношение к любимым киногероям со временем меняется. И хоть мы по-прежнему любим фильмы из детства, сегодня некоторые моменты оттуда вызывают резонный вопрос: «А что это вообще было?»

Фокус-покус

Ведьмы в фильме часто ведут себя глупо, но не настолько, чтобы отвлечь зрителей от кошмарной сцены, в которой они высасывают душу из ребенка. И сразу после этой картины, будоражащей кровь в жилах, следует их казнь жителями города. Определенно, детские фильмы не должны так начинаться. Сюжет также вызывает много вопросов у маленьких зрителей. К примеру, в нем используются понятия, которые детям еще неизвестны, и на лицо перебор со взрослыми темами.

Ловушка для родителей

В добром семейном фильме оказалось больше проблем, чем показали зрителю. Родителям плевать на детей, ведь их изначальная задумка разлучить близняшек после развода выглядит весьма сомнительно. А то, что мама с папой не могут отличить девочек друг от друга — совсем выходит за рамки представления о нормальной семье. А что касается самих близняшек, то от девочек и вовсе бросает в дрожь: их поведение весьма сомнительно. В конце фильма нам показывают, что обязательно нужно сводить разведенных родителей вместе, не давая им строить новые отношения. И близняшек можно понять, они просто хотят вернуть себе маму и папу, но в итоге мораль истории получилась сомнительной.

Трудный ребенок

Фильм вызвал много споров во время выхода. Зрители были в шоке, увидев на афише ребенка, который вытворял с кошкой, что ему вздумается. Многочисленные «приколы» над дедушкой, ставили в тупик, а в голове вертелась мысль, что детям нельзя показывать такое. Кто решил, что будет хорошей идеей высмеять искренние страдания, через которые проходят многие дети во время усыновления? Мало того, что все происходящее на экране не вызывает даже улыбку, так еще и возрастной рейтинг позволяет юным зрителям наблюдать за происходящим.

Освободите Вилли

Руководствуясь благими намерениями, ребенок сделал страшную ошибку и ухудшил жизнь косатки, которую так отчаянно пытался спасти. Конечно, Джесси подружился с Вилли и сделал все возможное, чтобы тот обрел долгожданную свободу. Но ему следовало получше узнать об особенностях жизни этих млекопитающих. В неволе животное испытывает стресс, его инстинкты притупляются, происходит деформация плавника — он начинает искривляться. Если после пережитого косатку отправить в свободное плавание, она не сможет выжить. Ее маневренность будет снижена, дикая природа возьмет свое. Если Джесси правда хотел помочь Вилли, ему следовало найти для него хороших попечителей, которые приютили бы косатку у себя.

Инопланетянин

Эллиот быстро сдружился с инопланетянином, которого нашел у себя дома, и приложил все усилия, чтобы защитить его. Но что же в этот момент делала мать мальчика? Поначалу она даже не обращала внимания на все происходящее, несмотря на странное и очевидное поведение своих детей. Когда она узнала, что случилось, ничего не изменились. Конечно, ей было известно, почему Эллиот так привязан к новому другу, но от этого ситуация не стала менее кошмарной, когда ее сын сбежал из дома. В результате матери оставалось только ждать, когда ребенок вернется оттуда, куда его забрало инопланетное существо.

Пиноккио

Если пересматривать этот мультфильм сейчас, то он не выдержит никакой критики. Наверняка смотрят его сегодня лишь взрослые, которые хотят немного поностальгировать и вернуться в детские воспоминания. В мультфильме есть неожиданно страшные моменты, которые могут отпугнуть юных зрителей. А главный план антагониста заключается в том, чтобы похищать «непослушных маленьких мальчиков» и превращать их в ослов. И после этого продавать их на принудительные работы. Такой сюжет точно не для детского просмотра.

Моя девочка

11-летняя героиня в течение одного лета переживает множество потрясений. Она влюбляется, находит и теряет друга, пытается наладить отношения с собственным отцом. Ее взросление происходит на фоне таких душераздирающих событий, что, судя по отзывам интернет-пользователей, за время просмотра этого фильма можно наплакать ведро слез.

Волшебник страны Оз

Худшим персонажем сказки стал тот, кого все вокруг считают хорошим, добрым и самым лучшим. И это сам Волшебник из страны Оз. Он лжец и мошенник, который каким-то образом продолжает оставаться персонажем, на которого другие хотят равняться и прислушиваются к каждому его слову. В какой-то момент он дает Железному Дровосеку поразительно плохой совет, говоря, что «о сердце судят не по тому, как сильно любишь ты, а по тому, как сильно любят тебя другие». Чему может научить такая мораль? Важнее быть популярным, чем заботливым. Сомнительный совет для подрастающего поколения.

Горбун из Нотр-Дама

В основе фильма лежит довольно мрачная книга. Историю попытались адаптировать для детской аудитории, добавив смешных горгулий, но в итоге все равно получилось жестко даже для взрослых. А темы, которые поднимает мультфильм, кажутся слишком сложными для понимания в юном возрасте. К тому же идея снять детский фильм по книге, сюжет которой в основном сводится к тому, что священник (судья в адаптации) и горбун жутко одержимы молодой девушкой, выглядит спорно.

Назад в будущее

В культовом фильме Роберта Земекиса есть проблемы, связанные с морально-этической составляющей. Особенно это касается поведения главной любовной пары — Лоррейн и Джорджа. Здесь мы видим избитый киноприем, в котором женщина должна подвергнуться нападению для того, чтобы побудить мужчину совершить героический поступок. До этого момента он был зажатым, стеснительным и робким. Ну, почти. Ведь весь этот набор качеств милого юноши не помешал ему залезть на дерево, чтобы подглядывать за возлюбленной. Возможно, Лоррейн ошиблась, выбрав его, поскольку он уж точно не является образцом добродетели.

101 далматинец

Злодейка Круэлла — без сомнения яркий и харизматичный персонаж. Но возникает вопрос: кому первому пришла в голову идея, что женщина, мечтающая сшить себе шубу из шкурок сотни щенков — подходящая героиня для детского мультфильма? Да и сама анимация достаточно экспрессивна. После просмотра сцены, где Круэлла с безумными глазами ведет автомобиль, ночные кошмары обеспечены.