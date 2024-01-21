10+ случаев, когда кинозвезды сыграли своих культовых коллег. Но получилось не у всех
Публике интересны не только творческие проекты легендарных артистов, но и истории их жизни. Потому киношники то и дело снимают фильмы и сериалы, посвященные звездам прошлого. А играют в таких лентах современные актеры. И им не позавидуешь: одно дело изобразить вымышленного персонажа, совсем другое — реального человека, чьи внешность, мимика и манера речи хорошо известны зрителям. Мы решили выяснить, кто из кинозвезд достоверно показал культовую личность, а кто скатился в карикатуру.
Николь Кидман — Люсиль Болл
В конце 2021 года на экраны вышла драма «В роли Рикардо». В ней Николь Кидман сыграла легендарную американскую актрису Люсиль Болл. Изначально предполагалось, что эта роль достанется Кейт Бланшетт, однако ближе к началу съемок ее заменили, вызвав в соцсетях шквал негатива в адрес Кидман.
Однако после выхода ленты в свет гнев народа сменился на милость. Дочь самой Люсиль высоко оценила работу кинозвезды. Также ее хвалили зрители и критики. Наградой стал «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а также номинация на премию «Оскар».
Летиция Каста — Брижит Бардо
В фильме «Генсбур. Любовь хулигана», который рассказывает о жизни французского музыканта и поэта Сержа Генсбура, Летиция Каста сыграла (и очень даже ничего так) роль его музы — Брижит Бардо. Фильм получил несколько премий «Сезар», награды и номинации других кинофестивалей, а роль роковой блондинки стала одной из лучших работ Летиции Касты.
Жюлия де Нуньес — Брижит Бардо
А в 2023 году вышел сериал «Брижит Бардо: Искусство жить», повествующий о ранних годах жизни французской кинозвезды и начале ее карьеры. Главную роль в нем исполнила начинающая актриса Жюлия де Нуньес и сделала это просто блестяще.
Известно, что создатели сериала обращались за помощью к самой Брижит Бардо, но та наотрез отказалась давать какие-либо консультации. Тем не менее и без содействия прототипа Жюлии удалось перевоплотиться на ура: рецензенты высоко оценили ее работу.
Бен Аффлек — Джордж Ривз
Фильм 2006 года «Смерть Супермена» повествует о первом исполнителе роли этого супергероя в кино Джордже Ривзе. Бен Аффлек, которому досталась главная роль, умело передал манеру поведения звезды старого Голливуда. Создателей картины даже консультировал биограф Ривза. В итоге кино получило положительные отзывы зрителей, а Бену Аффлеку оно принесло несколько номинаций и наград.
Курт Рассел — Элвис Пресли
В фильме «Элвис» Курт Рассел изобразил короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Занятно, что актер был знаком с музыкантом в жизни: они встречались на съемочной площадке ленты «Это случилось на Всемирной ярмарке». После Курт еще не раз воплощал на экране образ рок-н-ролльщика. К примеру, в фильме «Форрест Гамп» он озвучил молодого Элвиса, а в картине «3 000 миль до Грейслэнда» сыграл его двойника.
Анджела Бассетт — Тина Тернер
Тину Тернер называют королевой рок-н-ролла. Певица считается одним из величайших исполнителей всех времен. Неудивительно, что ее жизнь и путь к славе легли в основу фильма. Им стала биографическая лента «На что способна любовь».
Когда Тине рассказали о задумке снять про нее кино, она попросила показать в нем как можно больше правды. Более того, Тернер участвовала в выборе актрисы, которая должна ее сыграть. Увидев Анджелу Бассетт, певица громко произнесла: «Она идеальна!»
Сьюзан Сарандон — Бетт Дейвис
В 2017 году стартовал сериал «Вражда» о противостоянии несравненных актрис Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд. Роль первой исполнила Сьюзан Сарандон и сделала это восхитительно, о чем говорят восторженные отзывы критиков. Также актриса получила номинацию на «Золотой глобус».
Джессика Лэнг — Джоан Кроуфорд
А роль Джоан Кроуфорд в этом же проекте досталась Джессике Лэнг. Но, в отличие от Сарандон, не все рецензенты хвалили ее игру. Так, некоторые из них писали, что актриса порой была не очень-то и убедительна, а также ее слишком высокий голос никак не соответствовала манере речи прототипа. Тем не менее Джессика также была номинирована на «Золотой глобус».
Кэтрин Зета-Джонс — Оливия Де Хэвилленд
Также в сериале «Вражда» появилась Кэтрин Зета-Джонс во второстепенной, но очень яркой роли. Она изобразила Оливию Де Хэвилленд — звезду легендарной картины «Унесенные ветром». На момент выхода «Вражды» звезда старого Голливуда была еще жива, и она осталась весьма недовольна тем, какой ее показали на экране.
Джейсон Скотт Ли — Брюс Ли
Когда появилась идея снять фильм о жизни Брюса Ли, сыграть главную роль предложили его сыну Брэндону. Однако тот отказался. В итоге образ актера воплотил на экране Джейсон Скотт Ли, однофамилец прототипа.
Этот артист долгое время занимался танцами. Создатели картины «Дракон: История Брюса Ли» посчитали, что этот навык может помочь на съемочной площадке. Конечно, начинающему актеру пришлось дополнительно потренироваться в боевых искусствах.
Скарлетт Йоханссон — Джанет Ли
У Скарлетт Йоханссон за плечами много ролей, которыми она покорила зрителей. Но в случае с фильмом «Хичкок» у нее изобразить диву старого Голливуда вышло так себе.
В этой картине актриса показала Джанет Ли. Чтобы сыграть максимально правдоподобно, Скарлетт встречалась с дочерью Ли, которая поведала ей многое о своей матери. И даже после таких стараний зрителям кинообраз Йоханссон показался неинтересным. Впрочем, и сам фильм получил не слишком высокие оценки публики.
Келли Гарнер — Мэрилин Монро
Про Мэрилин Монро снято большое количество фильмов. У одних актрис получается правдоподобно сыграть голливудскую диву, другие же уходят в карикатурные ужимки и кривляния.
Келли Гарнер также решила попытать удачу в роли культовой блондинки в мини-сериале 2015 года «Тайная жизнь Мэрилин Монро». Лента получила смешанные отзывы. По мнению прессы, актрисе не удалось удивить зрителей своей игрой. Хрипотцы в голосе и светлой краски для волос оказалось недостаточно. Величайшая из блондинок, пишут журналы, заслуживает большего.
Бонус: главные героини сериала «Сплетница» в образах легендарных актрис прошлого века
Блэр (Лейтон Мистер) видела сон, в котором она была утонченной Одри Хепберн.
А Серене (Блейк Лайвли) снилось, что она — неподражаемая Мэрилин Монро.
Кстати, подруга самой Мэрилин Монро незадолго до своей кончины назвала имя современной актрисы, которая, по ее мнению, смогла бы идеально сыграть белокурую красотку прошлого. Что это за артистка, можно узнать из этой статьи. Там же мы рассуждали, внешность каких знаменитостей позволила бы им взять на себя роли звезд старого Голливуда.