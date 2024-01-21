10+ случаев, когда кинозвезды сыграли своих культовых коллег. Но получилось не у всех

Публике интересны не только творческие проекты легендарных артистов, но и истории их жизни. Потому киношники то и дело снимают фильмы и сериалы, посвященные звездам прошлого. А играют в таких лентах современные актеры. И им не позавидуешь: одно дело изобразить вымышленного персонажа, совсем другое — реального человека, чьи внешность, мимика и манера речи хорошо известны зрителям. Мы решили выяснить, кто из кинозвезд достоверно показал культовую личность, а кто скатился в карикатуру.

Николь Кидман — Люсиль Болл

© Being the Ricardos / Amazon Studios and co-produsers , Courtesy Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / East News

В конце 2021 года на экраны вышла драма «В роли Рикардо». В ней Николь Кидман сыграла легендарную американскую актрису Люсиль Болл. Изначально предполагалось, что эта роль достанется Кейт Бланшетт, однако ближе к началу съемок ее заменили, вызвав в соцсетях шквал негатива в адрес Кидман. Однако после выхода ленты в свет гнев народа сменился на милость. Дочь самой Люсиль высоко оценила работу кинозвезды. Также ее хвалили зрители и критики. Наградой стал «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а также номинация на премию «Оскар».

Летиция Каста — Брижит Бардо

В фильме «Генсбур. Любовь хулигана», который рассказывает о жизни французского музыканта и поэта Сержа Генсбура, Летиция Каста сыграла (и очень даже ничего так) роль его музы — Брижит Бардо. Фильм получил несколько премий «Сезар», награды и номинации других кинофестивалей, а роль роковой блондинки стала одной из лучших работ Летиции Касты.

Жюлия де Нуньес — Брижит Бардо

А в 2023 году вышел сериал «Брижит Бардо: Искусство жить», повествующий о ранних годах жизни французской кинозвезды и начале ее карьеры. Главную роль в нем исполнила начинающая актриса Жюлия де Нуньес и сделала это просто блестяще.

Известно, что создатели сериала обращались за помощью к самой Брижит Бардо, но та наотрез отказалась давать какие-либо консультации. Тем не менее и без содействия прототипа Жюлии удалось перевоплотиться на ура: рецензенты высоко оценили ее работу.

Бен Аффлек — Джордж Ривз

© Hollywoodland / Focus Features and co-produsers , Courtesy Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / East News

Фильм 2006 года «Смерть Супермена» повествует о первом исполнителе роли этого супергероя в кино Джордже Ривзе. Бен Аффлек, которому досталась главная роль, умело передал манеру поведения звезды старого Голливуда. Создателей картины даже консультировал биограф Ривза. В итоге кино получило положительные отзывы зрителей, а Бену Аффлеку оно принесло несколько номинаций и наград.

Курт Рассел — Элвис Пресли

Анджела Бассетт — Тина Тернер

Тину Тернер называют королевой рок-н-ролла. Певица считается одним из величайших исполнителей всех времен. Неудивительно, что ее жизнь и путь к славе легли в основу фильма. Им стала биографическая лента «На что способна любовь». Когда Тине рассказали о задумке снять про нее кино, она попросила показать в нем как можно больше правды. Более того, Тернер участвовала в выборе актрисы, которая должна ее сыграть. Увидев Анджелу Бассетт, певица громко произнесла: «Она идеальна!»

Сьюзан Сарандон — Бетт Дейвис

В 2017 году стартовал сериал «Вражда» о противостоянии несравненных актрис Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд. Роль первой исполнила Сьюзан Сарандон и сделала это восхитительно, о чем говорят восторженные отзывы критиков. Также актриса получила номинацию на «Золотой глобус».

Джессика Лэнг — Джоан Кроуфорд

А роль Джоан Кроуфорд в этом же проекте досталась Джессике Лэнг. Но, в отличие от Сарандон, не все рецензенты хвалили ее игру. Так, некоторые из них писали, что актриса порой была не очень-то и убедительна, а также ее слишком высокий голос никак не соответствовала манере речи прототипа. Тем не менее Джессика также была номинирована на «Золотой глобус».

Кэтрин Зета-Джонс — Оливия Де Хэвилленд

© Feud / Plan B Entertainment and co-producers , Courtesy Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / East News

Также в сериале «Вражда» появилась Кэтрин Зета-Джонс во второстепенной, но очень яркой роли. Она изобразила Оливию Де Хэвилленд — звезду легендарной картины «Унесенные ветром». На момент выхода «Вражды» звезда старого Голливуда была еще жива, и она осталась весьма недовольна тем, какой ее показали на экране.

Джейсон Скотт Ли — Брюс Ли

Когда появилась идея снять фильм о жизни Брюса Ли, сыграть главную роль предложили его сыну Брэндону. Однако тот отказался. В итоге образ актера воплотил на экране Джейсон Скотт Ли, однофамилец прототипа. Этот артист долгое время занимался танцами. Создатели картины «Дракон: История Брюса Ли» посчитали, что этот навык может помочь на съемочной площадке. Конечно, начинающему актеру пришлось дополнительно потренироваться в боевых искусствах.

Скарлетт Йоханссон — Джанет Ли

У Скарлетт Йоханссон за плечами много ролей, которыми она покорила зрителей. Но в случае с фильмом «Хичкок» у нее изобразить диву старого Голливуда вышло так себе. В этой картине актриса показала Джанет Ли. Чтобы сыграть максимально правдоподобно, Скарлетт встречалась с дочерью Ли, которая поведала ей многое о своей матери. И даже после таких стараний зрителям кинообраз Йоханссон показался неинтересным. Впрочем, и сам фильм получил не слишком высокие оценки публики.

Келли Гарнер — Мэрилин Монро

Про Мэрилин Монро снято большое количество фильмов. У одних актрис получается правдоподобно сыграть голливудскую диву, другие же уходят в карикатурные ужимки и кривляния. Келли Гарнер также решила попытать удачу в роли культовой блондинки в мини-сериале 2015 года «Тайная жизнь Мэрилин Монро». Лента получила смешанные отзывы. По мнению прессы, актрисе не удалось удивить зрителей своей игрой. Хрипотцы в голосе и светлой краски для волос оказалось недостаточно. Величайшая из блондинок, пишут журналы, заслуживает большего.

Бонус: главные героини сериала «Сплетница» в образах легендарных актрис прошлого века

Блэр (Лейтон Мистер) видела сон, в котором она была утонченной Одри Хепберн.

А Серене (Блейк Лайвли) снилось, что она — неподражаемая Мэрилин Монро.