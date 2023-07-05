10 комедий для тех, кто пересмотрел уже все фильмы Тарантино и Гая Ричи

Есть особый жанр комедий, в которых экшен сцены с участием нелепых героев разбавляются щедрой порцией черного юмора. Смотреть такие фильмы, особенно в первый раз, — настоящее наслаждение для зрителей. И не удивительно, ведь на полтора — два часа сюжет таких картин захватывает настолько, что все проблемы забываются.

«Мама мафия»

В этой искрометной криминальной комедии главные роли сыграли две роскошные актрисы: Тони Коллетт и Моника Беллуччи. По сюжету женщина среднего возраста по имени Кристен испытывает трудности на работе, проблемы с сыном-подростком, да еще и застает мужа с любовницей. Внезапно на ее голову сваливается наследство от итальянского дедушки. Да только вот семейный бизнес, в который она оказывается вовлечена, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Посмотрев трейлер, я подумала: дешевка. Но решилась посмотреть. Оказалось, что это отличный экшен. © rosapurpuraa / IMDb

«Голоса»

За два года до того, как на экраны вышел фильм «Дэдпул», Райан Рейнольдс снялся в криминальной комедии «Голоса». Его герой Джерри работает на заводе сантехники. Он страдает от ментальных расстройств и скрывает от психиатра, что видит галлюцинации доброй собаки и злого кота, которые дают ему советы. Этот фильм — чудесный сюрприз. Если вы любите странные комедии, то эта придется вам по душе. © scurvytoon / IMDb

«Сознавайтесь, Флетч»

Первый фильм о журналисте Ирвине Флетче вышел в 1985 году. Главную роль в нем сыграл знаменитый комедийный актер Чеви Чейз. Премьера второй части истории о Флетче состоялась в 1989 году. А вот третью часть пришлось ждать более 30 лет. На этот раз Флетча сыграл Джон Хэмм. Героя обвиняют сразу в нескольких преступлениях. В это же время он пытается найти украденную коллекцию произведений искусства своей невесты. Кстати, картина снята по мотивам одноименного романа 1976 года Грегори Макдональда. Мне нравится, что до самого конца ты не понимаешь, что происходит. Линии сюжета просто непредсказуемы. © sevaga-1 / IMDb

«Берни»

В этом фильме, снятом по мотивам журнальной статьи, приняли участие сразу три голливудские суперзвезды: Джек Блэк, Ширли Маклейн и Мэттью Макконахи. Картина рассказывает о гробовщике по имени Берни, который ведет дружбу с весьма неприятной особой — богатой пожилой вдовой. Они часто проводят время вместе и даже ездят по дорогим курортам. Благодаря общению с Берни вдова становится счастливее. И только Дэнни Бак, местный окружной прокурор, не доверяет дружелюбному гробовщику. Это лучшая актерская игра Джека Блэка за всю его карьеру. © frebo3 / IMDb

«Белый тигр»

В картине, которая была номинирована на «Оскар» как лучший адаптированный сценарий, одну из главный ролей исполняет голливудская звезда Приянка Чопра. Это история о неудобной правде. Барлама в детстве прозвали «белым тигром» из-за его редкой способности к обучению. Ему предлагают стипендию в столичной школе, но из-за проблем в семье мальчик вынужден остаться дома и работать. Шанс что-то изменить выпадает парню, когда он устраивается работать водителем к состоятельной семейной паре. Потрясающая сатира с захватывающим сюжетом и блестящей игрой Гурава Адарша и Приянки Чопры. Обязательно к просмотру! © yshkhndlwl / IMDb

«Тот, кто сидит внутри»

В южнокорейской комедии речь идет о криминальном авторитете, уверенном в себе мужчине, который внезапно меняется телами с робким старшеклассником. Теперь ему придется забыть о своей бандитской жизни и вникать в проблемы подростка, над которым, кроме всего прочего, издеваются одноклассники. Я получил огромное удовольствие от того, как был обыгран этот предсказуемый, казалось бы, сюжет. © tommyhchoi / IMDb



«По правилам и без»

По сюжету картины парень по имени Абель узнает, что его мать помолвлена с бывшим бандитом Мишелем. Он просит своего друга помочь вывести на чистую воду будущего криминального родственничка. Но как только Мишель понимает, что за ним следят, он предлагает Абелю стать соучастником очередного ограбления и получить долю прибыли. Луи Гаррель не только срежиссировал этот фильм 2022 года, но и сыграл в нем главную роль. Картина в итоге получила одиннадцать номинаций на премию «Сезар». Актеры великолепны, история увлекательна, а фильм отлично снят и смонтирован. © guy_from_may_98 / IMDb

«Афера века»

В комедийном боевике, основанном на реальных событиях, идет речь об инструкторе по боевым искусствам по имени Фернандо, который решает в пятницу 13-го ограбить банк в богатом районе Буэнос-Айреса. Не успевают грабители опустошить ячейки с деньгами и драгоценностями, как полиция окружает здание со всех сторон. Казалось бы, безвыходное положение, но у хитроумного Фернандо появляется новый план. Благодаря хорошей постановке, харизматичным актерам этот фильм просто обязателен к просмотру. © Mlle_Chouette / IMDb

«Славные парни»

До того как появится на экране в культовом фильме «Ла-Ла Ленд», Райан Гослинг сыграл детектива отца-одиночку в криминальной комедии. Действие картины разворачивается в 1977 году. Главный герой вынужден вести расследование в паре с преступником (Рассел Кроу). Также в картине снялись Ким Бейсингер и Маргарет Куэлли — дочь актрисы Энди Макдауэлл. Потрясающий фильм от начала и до конца! В каждой сцене есть как минимум три шутки, которые заставят вас смеяться до упаду. © Holland_March / IMDb

«Мое преступление»

В картине 2023 года рассказывается о молодой французской актрисе Мадлен, которая живет в квартирке со своей подругой-адвокатом и едва сводит концы с концами. Возлюбленный актрисы объявляет о помолвке с другой, а тут еще полицейские выдвигают ей обвинения в преступлении, которого она не совершала. Смышленая девушка решает признать вину, чтобы ее имя появилось в прессе. Спустя время она становится звездой. И все бы хорошо, но внезапно объявляется настоящая виновница (Изабель Юппер) и утверждает, что Мадлен украла ее славу. Это уморительная комедия, полная острых, как бритва, отсылок к современности. Остроумные диалоги. Нет ни одного слабого момента. © rubenm / IMDb

