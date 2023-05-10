10 нетипичных фильмов, которые начинаешь смотреть с мыслью: «Какого лешего тут происходит?», а потом незаметно втягиваешься

Чаще всего, когда мы выбираем фильм для просмотра, у нас уже есть какие-то ожидания. Например, зная жанр, можем представить, как будут развиваться события. Но бывают случаи, когда кино оказывается абсолютно непредсказуемым. Интернет-пользователи рассказали о фильмах, которые ой как способны удивить даже искушенного зрителя.

Человек — швейцарский нож

Трагикомедия оскароносных режиссеров про злоключения героя, оказавшегося на необитаемом острове. Компанию ему составляет Дэниел Рэдклифф в своей самой необычной роли: он играет мертвеца, но вполне себе разговорчивого. Несмотря на абсурдный сюжет, кино пришлось по душе многим зрителям и критикам. Все 2 часа, пока смотрел этот фильм, не переставал повторять: «Какого черта?!» До сих пор в шоке от того, каким странным человеком оказался «Гарри Поттер». © JawlessRegent64 / Reddit

Простите за беспокойство

Черная сюрреалистическая комедия про мужчину, устроившегося работать в телемаркетинг. Руководство быстро замечает способного работника и повышает его до должности в элитном подразделении компании. Но вскоре герой получает доступ к тайнам корпорации, о которых даже не подозревал. Фильм был высоко оценен критиками, которые хвалили оригинальный сценарий и талантливую режиссуру. Смотрел этот фильм в кинотеатре, и мне срочно приспичило в туалет. Когда вернулся, пришлось перепроверить, что я не перепутал зал и смотрю все то же кино. © drownednotgod / Reddit

Меню

Гости эксклюзивного ресторана оказываются во власти шеф-повара, который затеял с ними опасную игру. Один за другим начинают раскрываться секреты каждого из героев. По темам, которые затрагивает фильм, некоторые критики сравнивают картину с вышедшим в этом же году «Треугольником печали» — фаворитом Каннского кинофестиваля. Когда смотрел впервые, думал, что это ужастик, но потом дошло, что черная комедия. Я помню, как выходил из кинотеатра и мне нужно было все обдумать, чтобы понять смысл увиденного. Смотреть фильм во второй раз, но уже как сатиру, было гораздо интереснее. © MacNapp / Reddit

Варвар

Молодая девушка, приехавшая на собеседование в незнакомый город, снимает дом в отдаленном районе. Но оказывается, что произошла ошибка и он уже занят другим квартирантом. Героиня вынуждена принять решение: довериться незнакомцу и войти в дом или остаться ночевать в машине. Фильм с успехом прошел в прокате и был положительно встречен критиками. Когда пошел в кино, я совершенно не представлял, во что ввязываюсь. Но, черт возьми, этот фильм очень быстро стал странным. © PM_ME_YOUR_SOULZ / Reddit

Мама!

Причудливая и жуткая драма повествует об отношениях поэта, находящегося в творческом кризисе, и его жены, которая мечтает о ребенке. Все стремительно начинает меняться, когда на пороге оказывается странная пара, решившая остановиться в их доме. Кстати, в интервью режиссер фильма Даррен Аронофски сказал, что восклицательный знак в названии «отражает дух фильма», который заканчивается «большим восклицательным знаком». Смотрел 5 раз и до сих пор в шоке. © natiahs / Reddit

Солнцестояние

Фолк-хоррор о группе друзей, попавших на праздник летнего солнцестояния в шведскую общину. В фильме в том числе поднимаются темы проживания психологической травмы и поиска общности с другими людьми. Кино описывают чаще всего как «беспокоящее» и «тревожащее», но определенно достойное просмотра. Фильм по-настоящему зацепил меня. Приходилось раза 2–3 ставить на паузу, чтобы перевести дух. Это было здорово, хотя я просто не ожидал, во что фильм превратится. © ************* / Reddit

Не знал, что это фильм ужасов, просто слышал, что кино классное. Бросился звонить маме, как только вышел из кинотеатра. © AJGreenMVP / Reddit

Лобстер

В мире этого фильма все люди должны иметь партнера, в противном случае их превращают в животных. Когда главного героя бросает жена, он оказывается в отеле для одиночек, где у него есть 1,5 месяца на то, чтобы найти себе пару. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля. В течение первых 15 минут вы либо полюбите его, либо возненавидите. Я думаю, что Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс проделали отличную работу, и юмор был на высоте. Но я также могу понять, почему некоторые люди ненавидят этот фильм. © DataVader / Reddit

Аннигиляция

Научно-фантастический фильм с Натали Портман в главной роли повествует об экспедиции в аномальную зону, возникшую в результате падения метеорита. Эту картину можно охарактеризовать как фильм-головоломку, который заставляет зрителя размышлять над увиденным еще долго после того, как пройдут финальные титры. Я думаю об этом фильме как минимум раз в пару недель. Мы с мужем вышли из кинотеатра, удивляясь тому, что мы только что посмотрели. © ITSBRITNEYsBRITCHES / Reddit

Я отчетливо помню, как моя интеллигентная мама прошептала «Какого черта?» во время одной из сцен. А когда мы вышли из кинотеатра, то долго молчали, не в силах промолвить ни слова. © Searwyn_T / Reddit

Маяк

Фильм ужасов про 2 смотрителей маяка, отсылающий зрителей к античным мифам, символизму, психоанализу и основанный на незаконченном произведении Эдгара По. Картина была снята на черно-белую пленку и своей эстетикой напоминает фотографии XIX века. Фильм удостоился всеобщего признания, многие издания включили его в список лучших киноработ года. Как только фильм закончился, я сказал, что лучше бы этого не видел. Это также фильм, который я бы порекомендовал практически всем. © pdx**** / Reddit

Мгла

Культовая экранизация повести Стивена Кинга, в которой рассказывается, как после сильного урагана на маленький городок опустился густой туман. Вскоре стало понятно, что странное атмосферное явление таит в себе больше опасности, чем может показаться на первый взгляд. Выжившие горожане собираются в местном супермаркете, чтобы продумать план дальнейших действий. Я буквально завопила: «Что за черт?», а затем продолжила бормотать ругательства какое-то время. Я была так зла на это кино. И по прошествии времени я все еще злюсь. © WhereAmIHowDoILeave / Reddit