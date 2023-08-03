10 культовых персонажей, которых сыграли разные актеры. И выбрать, кто круче, архисложно

Знакомые герои, но с совершенно разными лицами — такое возможно только в мире кино. А все потому, что существует множество персонажей, которые имеют десятки, а то и сотни воплощений на экране. Мы решили вспомнить десять ролей, которые в разное время исполняли разные актеры.

1. Надя Шевелева

Бессмертная классика и обязательный атрибут любой новогодней ночи фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» имеет как минимум два ремейка. Один был снят в Болливуде, а второй — в Голливуде. Голливудская версия «Иронии судьбы» вышла в 2022 году. Здесь Надя Шевелева превратилась в Марго Хейс, а ее роль исполнила очаровательная Эмма Робертс. Болливудская версия вышла в 2015 году и не является официальным ремейком, хотя и переснята почти кадр в кадр, как оригинал. В этой картине Надю Шевелеву назвали Тиккой, а ее роль исполнила популярная индийская актриса Кангана Ранаут.

2. Доктор Ватсон

Легендарный друг и помощник Шерлока Холмса доктор Ватсон имеет около двухсот воплощений в кино. Однако всенародную любовь и узнаваемость завоевали только некоторые из них. Большинство из нас еще с детства помнят сдержанный и интеллигентный образ Виталия Соломина. Для многих зрителей именно он стал эталонным воплощением Ватсона. Лучший друг Холмса в исполнении Джуда Лоу в фильме «Шерлок Холмс» (2009) получился совершенно другим по характеру. Он более сильный, волевой и серьезный. Он менее склонен потакать любым выходкам своего напарника. Несмотря на столь яркий контраст в исполнении, оба персонажа получились великолепными и запоминающимися.

3. Мэри Поппинс

Для многих наших зрителей Наталья Андрейченко в образе Мэри Поппинс является самой настоящей и каноничной «леди совершенство». Она строга, но справедлива. Способна перевоспитать не только детей, но и некоторых взрослых. Для западного же зрителя родной сердцу стала Мэри Поппинс в исполнении Джули Эндрюс в экранизации 1964 года.

4. Судья Уоргрейв

«И никого не стало», известный у нас как «Десять негритят», — один из самых популярных детективов Агаты Кристи. В экранизации этого произведения 1987 года роль главного злодея исполнил Владимир Зельдин. Одна из последних экранизаций романа вышла в Британии в 2015 году. Роль судьи Уоргрейва сыграл Чарльз Дэнс.

5. Дядя Ваня

Как и многие другие произведения Антона Павловича Чехова, пьеса «Дядя Ваня» имеет множество киноадаптаций. Одну из них снял Андрей Кончаловский в 1970 году. Роль дяди Вани исполнил Иннокентий Смоктуновский. Спустя почти 25 лет свою адаптацию бессмертного произведения Чехова выпустил и Голливуд с Уоллесом Шоном в главной роли.

6. Пеппи Длинныйчулок

Истории о шумной, всегда веселой и находчивой девчушке Пеппи побуждают к приключениям не только детей, но и взрослых, вот уже не одно десятилетие подряд. В фильме «Пеппи Длинныйчулок» ее роль исполнила Светлана Полякова. В экранизации, которая вышла на родине самой писательницы — в Швеции — роль рыжеволосой непоседы сыграла Ингер Нильссон.

7. Воланд

Экранизация «Мастера и Маргариты» 2005 года является для многих эталонной и максимально близкой к первоисточнику. В ней роль главного антагониста исполнил Олег Басилашвили. Его Воланд получился холодным, мудрым и загадочным. В 2024 году нас ждет выход новой экранизации бессмертного произведения Булгакова. Несмотря на то, что проект полностью российский, роль Воладна досталась немецкому актеру Аугусту Дилю. Каким получится его владыка Тьмы, нам только предстоит узнать.

8. Галадриэль

Телеспектакль «Хранители», в основу которого легла первая книга из трилогии Толкиена, — своего рода артефакт. Еще до недавнего времени он был почти городской легендой, и никто не знал наверняка, существует ли он на самом деле. Однако телеспектакль действительно был и вышел на экраны за 10 лет до легендарной кинотрилогии Питера Джексона. Для всех в мире главный женский образ этого произведения ассоциируется с несравненной Кейт Бланшет, а у нас эту роль исполнила Елена Соловей.

9. Макс Лавров

Если вы не повар, то слово «огузок», вероятно, ассоциируется у вас с Максимом Лавровым из сериала «Кухня» в исполнении Марка Богатырева. Мало кто знает, но у этого сериала есть несколько адаптаций. Одна из них вышла в Португалии в 2017 году под названием «Sim, Chef!», а роль Лаврова досталась Диогу Мартинсу.

10. Любовь Раневская

«Вишневый сад» — еще одна популярная пьеса Антона Павловича Чехова, которая насчитывает более 30 экранизаций, а количество театральных постановок вообще переваливает за сотню. В 2008 году вышел фильм Сергея Овчарова «Сад». В нем роль помещицы Раневской досталась Анне Вартаньян. А вот в британской картине ее сыграла Джуди Денч.