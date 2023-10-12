10 любимых актрис, которые легко могут сыграть хоть ангела, хоть демона

Из фильма в фильм наши любимые актрисы талантливо перевоплощаются в совершенно разных персонажей. Таких звезд, как Маргарита Терехова и Алиса Фрейндлих, точно нельзя назвать «актрисой одного амплуа». С каждой новой героиней они меняют стиль, взгляд, пластику тела, создавая при этом глубокий образ. Мы решили вспомнить самые разноплановые роли звездных красоток.



Алиса Фрейндлих

В картине «Анна и Командор» 1974 года Алиса Фрейндлих играет вдову ученого, о котором один драматург хочет написать сценарий. Ее героиня настолько проникновенно рассказывает историю своей любви, что в итоге драматург решает написать о супружеской паре. По словам зрителей, актриса прекрасно справилась со своей задачей, показав образ трепетной и страдающей женщины, которая искренне любила. А в драме, поставленной по мотивам пьесы Островского «Жестокий романс», Алиса Бруновна играет обедневшую дворянку Хариту Огудалову. Меркантильная и бессердечная женщина ставит на первое место деньги. В итоге ее желание выдать дочерей-бесприданниц замуж за богатых женихов губит им жизни.

Светлана Дружинина

Актриса дебютировала в картине «За витриной универмага» в 1955 году. В этой легкой комедии она сыграла роль молодой продавщицы по имени Соня. За нежной девушкой на протяжении всего фильма ухаживает пылкий влюбленный посетитель универмага. Ее героиня, красавица телефонистка Анфиса в легендарном фильме «Девчата», — высокомерная, циничная вертихвостка, которая не верит в любовь. Издалека ею все восхищаются, но сама Анфиса даже с подругами ведет себя неподобающе.

Светлана Немоляева



В фильме-опере «Евгений Онегин» Светлана Немоляева сыграла юную Ольгу Ларину, веселую и простодушную девушку. Актриса даже по описанию из романа внешне похожа на свою героиню: «Глаза как небо голубые; Улыбка, локоны льняные». Другая роль Светланы — несчастливая жена Гуськова в комедии «Гараж». Кокетливая истеричка, которая, с одной стороны, хочет добиться справедливости, а с другой, будучи взрослой женщиной, ведет себя, словно избалованный подросток.

Лидия Федосеева-Шукшина

В незамысловатой комедии «Печки-лавочки» актриса сыграла Нюру Расторгуеву. Ей удалось создать глубокий образ провинциалки, искренней, простой женщины, доверчивой, но в то же время с твердым характером. Вера Васильевна из мелодрамы «Вам и не снилось» в исполнении Лидии Федосеевой-Шукшиной не вызывает у зрителей ни симпатии, ни жалости. Ревнивая мать стремится разлучить сына с его возлюбленной, потому что ее супруг в молодости увлекался матерью девочки. В итоге Вера манипулирует чувством долга сына, что в итоге приводит к трагедии.

Людмила Гурченко



В комедии 1981 года «Отпуск за свой счет» звезда исполнила роль сопровождающей тургруппы по имени Ада Петровна. Умудренная опытом женщина помогает советами юной провинциалке, которая отправилась в другую страну за возлюбленным. Благодаря мудрой наставнице главная героиня не чувствует себя одинокой в трудной ситуации. В экранизации одноименной комедии «Идеальный муж» Людмила Гурченко играет главную злодейку. Миссис Чивли — это дьявол в юбке. По сюжету фильма вульгарная интриганка шантажирует благородного джентльмена, наслаждаясь властью над ним.

Маргарита Терехова

Создатели фильма-сказки «Синяя птица» собрали целую плеяду кинозвезд, в том числе Джейн Фонду, Аву Гарднер и Элизабет Тейлор. А Маргарита Терехова сыграла Молоко, которое наделили человеческими качествами благодаря волшебному алмазу. В кадре актриса выглядит нежной и воздушной, этакая девочка-припевочка. Совсем другой образ создала актриса в приключенческом телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Коварная интриганка, вызывающая у зрителей раздражение и ни капли симпатии. Хитрая обольстительница, готовая на все ради для достижения своих целей.

Светлана Крючкова

В любимой комедии о буднях учителей и учеников вечерней школы «Большая перемена» молодая звезда сыграла несчастную влюбленную. Объектом ее чувств был учитель Нестор Петрович, также страдающий из-за любви к другой девушке. Добрая ученица искренне сочувствовала ему, проявляла заботу, но так и не смогла завоевать его сердце. Совсем другой образ воплотила Светлана Крючкова спустя три года в комедии «Не может быть!», исполнив роль дерзкой любовницы. Ее героиню не смущало даже то, что у ее ухажера жена и трое детей.

Инна Ульянова

В малоизвестной драме «К кому залетел певчий кенар» Инна Ульянова сыграла роль сопереживающей и любящей матери главного героя, которая беспокоится о будущем сына. Одна из самых запоминающихся ролей актрисы — в картине «Где находится нофелет?». Там она играет Клару Семеновну, жесткую начальницу главного героя — мягкотелого Павла. Волевая женщина не ценит своих подчиненных и дает повышение Павлу лишь в тот момент, когда его друг под видом директора другой лаборатории хочет переманить достойного сотрудника к себе.



Наталья Гундарева

Главная героиня в картине «Однажды двадцать лет спустя» многодетная мать Надя Круглова показана актрисой нежной и заботливой женщиной. Для нее важно понимать каждого из своих детей и гордиться ими. В мелодраме «Сладкая женщина» Наталья Гундарева сыграла расчетливая хищницу, которая пользуется любовью мужчин, чтобы заполучить финансовое обеспечение. Даже родной ребенок не вызывает у нее нежных чувств и только мешает.

Нонна Мордюкова

В драме «Простая история» звезда исполняет роль вдовы, которую выбирают председателем. Ее героиня, сильная духом молодая женщина Александра Потапова, ради родного колхоза отказывается от более выгодного предложения о работе. Эта роль была написана специально для Нонны Мордюковой, чья мама была председательницей колхоза в реальной жизни. Персонаж актрисы в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» вызывает крайне неприятные чувства. Беспардонная Варвара Сергеевна Плющ — управдом, которая сует нос в чужие дела. Кстати, Нонна Мордюкова рассказывала, что взяла за основу черты соседки, которую знала в молодости.