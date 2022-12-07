10 свежих ролей наших любимиц, в которых они разбили свое прошлое амплуа в пух и прах

Многие известные актрисы ассоциируются у нас с конкретными фильмами, мы привыкли видеть их в одном амплуа. Но как же радостно узнавать, что любимые кинозвезды примеряют на себя новые образы! Мы решили взглянуть на недавние работы современных актрис и обнаружили их в непривычном облике.

Аня Тейлор-Джой

Звезда Ани Тейлор-Джой загорелась на небосводе Голливуда относительно недавно. Внимание зрителей было захвачено ее точеными образами в сериале «Ход королевы» и фильме «Эмма». Однако фильм 2022 года «Меню» снят в жанре триллера и черного юмора. В таком контексте мы пока не привыкли видеть актрису.

Хлоя Морец

В карьере Хлои Морец есть довольно разнообразные роли. Например, боевая девчонка из фильма «Пипец», дерзкий подросток в «Мрачных тенях» или странная девушка из «Телекинеза». А вот в научной фантастике актрису увидишь не часто. Исключением стал сериал «Периферийные устройства», где девушка сыграла персонажа, который перемещается в другой мир.

Роуз Лесли

Актриса знакома большей части зрителей по роли Игритт в «Игре престолов». Помимо этой, у Роуз Лесли есть и другие работы в кино, но не такие яркие. Возможно, все изменит фантастический сериал «Жена путешественника во времени», в котором Роуз выступила в главной роли. Сериал уже набрал 7,7 балла на сайте IMDb.

Кейт Уинслет

Часто Кейт Уинслет ассоциируется с романтическими, но в то же время сильными персонажами. Такой она представала нам в «Титанике», «Чтеце» и «Вечном сиянии чистого разума». Но везде она была обычной земной женщиной. Однако в продолжении фэнтезийного фильма «Аватар» актриса появилась в роли инопланетного существа с синей кожей.

Софи Тернер

Софи Тернер уже давно показала, что она не актриса одной роли. Помимо «Игры престолов», она также появлялась в таких фильмах, как «Тринадцатая сказка», «Люди Икс: Темный Феникс», «Джози». В них она показывалась то паинькой, то полной оторвой. Но из всех ролей выделяется последняя. В фильме «Отомсти за меня» Софи играет хоть и второстепенного, но весьма эмоционального персонажа, которого сложно не заметить.

Джоуи Кинг



Чаще всего юная актриса играла в кино милых девочек. В таком амплуа она появлялась в драме-комедии «Хотел бы я быть здесь» или в мелодраме «Будка поцелуев». Особняком стоит роль дерзкой принцессы в боевике «Принцесса». Здесь она играет бойкую девушку, которая расправляется со своими обидчиками.

Дакота Джонсон

За плечами Дакоты Джонсон уже десятки ролей в кино. Большое признание ей принесла картина «Пятьдесят оттенков серого», после которой карьера актрисы шла только вверх. Чаще всего Дакота примеряет на себя роли обычных женщин нашего времени. Экранизация романа Джейн Эйр «Доводы рассудка» немного ломает стереотипные амплуа актрисы. Тут она играет девушку из XIX века.

Эмма Томпсон

Амплуа этой актрисы уж точно не ограничиваются одним. Она бывала и влюбленной девушкой в «Разуме и чувствах», и странноватым профессором в «Гарри Поттере», и злодейкой в «Круэлле». Но все же в большинстве ее персонажей прослеживается явная женственность. Что сложно сказать о мисс Транчбулл из музыкального фэнтези «Матильда».

Мэйси Уильямс

Мировое признание юная актриса получила после роли Арьи Старк в «Игре престолов». После этого Мэйси начали активно приглашать в разные проекты, среди них — фантастический сериал «Доктор Кто» и драма «Красавица для чудовища». Существенно выделяется ее роль в сериале «Пистол». Это биографическая драма о группе Sex Pistols, в которой Мэйси сыграла актрису Памелу Рук.

Маргарет Куэлли

Ярким прорывом дочери знаменитой актрисы Энди Макдауэлл стала роль хиппи в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». Но это далеко не единственная работа Маргарет. Например, она играла стойкую мать-одиночку в сериале «Уборщица. История матери-одиночки», танцовщицу Энн Райнкинг в сериале «Фосси / Вердон». Роли довольно разные, но во всех образах актриса узнаваема. Немного другое амплуа примерила на себя Маргарет в драме «Стоп-слово». Здесь Куэлли впервые появляется со светлыми волосами и играет роковую соблазнительницу.