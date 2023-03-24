10 моментов, которые, по мнению пользователей, только испортили наши любимые фильмы

Даже очень хорошее кино легко испортить. Достаточно вставить невпопад сантиментальную сцену или прописать неуместный романтический эпизод. Такое случается и в наших любимых кинокартинах. Поклонники обсудили, что нужно убрать из «Титаника» и без чего фильм «Дьявол носит Prada» только выиграл бы.

Дьявол носит Prada

Героиня Энн Хэтэуэй начинает строить карьеру в модном журнале. Работа отнимает у Андреа почти все время. Но ее парень Нейт не готов мириться с этим и постоянно заставляет Андреа чувствовать себя виноватой из-за пропущенных встреч и срочных вызовов по работе. Не сумев прийти на его день рождения, она все равно приносит ему праздничный кекс с зажженной свечой. А Нейт в ответ даже не хочет с ней разговаривать. Многим зрителям такие отношения показались очень токсичными: Нейт как будто хочет, чтобы его девушка всегда оставалась неуверенной в себе и не строила амбициозных планов. Парень и друзья Энди просто сводят меня с ума. Они заставляют героиню чувствовать себя виноватой за то, что она год вкалывала как проклятая и строила карьеру мечты. Эти персонажи настолько раздражающие и неприятные, что я болел за то, чтобы Энди наконец перешла на «темную сторону». © Mid-CenturyBoy / Reddit

Весь фильм портит тот факт, что Андреа возвращается к своему токсичному парню. © HeHasBeautifulBones / Reddit

Быстрее пули

На протяжении всего фильма герой Брэда Питта разговаривает по телефону со своим куратором. Мы не знаем, кто она, но складывается ощущение, что у них полное взаимопонимание. Куратор неожиданно появляется в самом финале, и не все оценили камео Сандры Буллок. По мнению некоторых зрителей, уместнее было бы оставить простор воображению и не раскрывать личность постоянной собеседницы героя. Я просто ненавижу последние 2 минуты фильма. CGI в финале настолько ужасен, что аж смотреть больно, а героиня Сандры Буллок и вовсе не должна была появляться в кадре. © CrazyGoose712 / Reddit

Грань будущего

Героиня Эмили Блант в фантастическом боевике про вторжение инопланетян — сильная женщина, которая далека от сантиментов. Но, видимо, даже она не в силах устоять перед обаянием Тома Круза. В кульминационном моменте фильма героиня зачем-то поцеловала его героя на прощание, чем вызвала раздражение у многих зрителей. К моменту поцелуя героиня Эмили Блант знакома с персонажем Тома Круза менее суток. Это нормально, если бы инициатива принадлежала ему, так как нам дают понять, что Том Круз на нее запал. Но нет, какой-то недалекий продюсер, вероятно, подумал, что этому научно-фантастическому фильму нужна высосанная из пальца романтика, и этот неубедительный момент каждый раз выводит меня из себя. Героиня Эмили Блант ни за что бы так не поступила. © CosmoNewanda / Reddit

Терминатор-2: Судный день

Т-800 — совершенная машина. Но даже Терминатор не знает всего, поэтому Джон Коннор учит его давать пять, а также разговаривать на сленге, чтобы тот мог сойти за обычного человека. Некоторым зрителям такой комический эпизод показался неуместным. Сцена, где мальчик учит Терминатора сленгу, — это такой кринж! Она просто выбивается из всего фильма. © WillemDafoesHuge**** / Reddit

Чудо-женщина

В финале фильма Диана лицом к лицу встречается со своим главным врагом — Аресом. Злобное божество предлагает ей присоединиться к нему и уничтожить весь мир. Вместо этого Диана вступает с ним в схватку. Но зрителям эта длительная экшен-сцена показалась лишней и чересчур пафосной. Я думаю, что фильм достаточно хорош для своего жанра. Но последние 5 минут «Чудо-женщины» — это что-то с чем-то. Они просто испортили финал, чтобы развлечь зрителей масштабной экшен-сценой. © Mononon / Reddit

Банды Нью-Йорка

Кэмерон Диас зарекомендовала себя преимущественно как комическая актриса. Мы с удовольствием смотрели «Ангелов Чарли» или «Отпуск по обмену» с ее участием. Но выбор Диас на роль в костюмированной драме показался удачным далеко не всем зрителям. Кэмерон раздражает почти в каждой сцене. Вопиюще неправильный каст. © BobRobot77 / Reddit

Престиж

Режиссера Кристофера Нолана уже не в первый раз укоряют за слабо прописанных женских персонажей. Эта участь постигла и Скарлетт Йоханссон, сыгравшую возлюбленную одно из героев. Несмотря на красоту и харизму актрисы, ее персонаж часто кажется неубедительным. Я думаю, что Скарлетт Йоханссон — в целом хорошая актриса, но она довольно сильно выделяется среди остальных в фильме «Престиж». И не в лучшую сторону. © D****en_Vike / Reddit

Титаник

Когда Роза вместе с Джеком сбегает на вечеринку в каюты 3-го класса, она искренне веселится. У героини не возникает проблем с тем, чтобы найти общий язык с другими пассажирами, отличающимися от ее обычного окружения. Однако сцена, где она зачем-то прерывает поединок по армрестлингу между двумя мужчинами и со словами «А вы так сможете?» поднимается на носочки в балетной позиции, многих зрителей оставила в недоумении. И действительно, непонятно, зачем Роза повела себя вдруг так неуместно и опозорилась перед всеми пассажирами. Бесит, когда Роза прерывает двух парней и, чтобы продемонстрировать, что она сильнее, встает на носочки. Очень неприятная сцена. © effypom / Reddit

Скорость

Энни в исполнении Сандры Буллок держит себя в руках и может контролировать ситуацию. Даже если она предельно экстремальная. Однако фильм все равно заканчивается тем, что Энни оказывается в типичной женской роли «девушки в беде», которую доблестно спасает герой Киану Ривза. На протяжении всего фильма Энни была решительной и крутой дамочкой. Но в глубине души я подозревала, что к концу сценаристы заставят ее сделать что-то глупое и банальное, чтобы Киану ее спас. Так и вышло. © Flahdagal / Reddit

Интерстеллар