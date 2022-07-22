10 моментов со съемок, которые привнесли в фильмы изюминку

По результатам опроса, 36 % людей предпочли бы смотреть фильмы дома, в то время как только 14 % хотят по старинке ходить в кинотеатр. Но вне зависимости от этих показателей хороший фильм все равно привлечет аудиторию захватывающим сюжетом и визуальными эффектами, где бы его ни смотрели. А иногда закулисные истории, которые произошли в процессе создания этого фильма, могут сделать просмотр более душевным.

Мы в ADME расскажем о 10 случаях, которые произошли на съемочной площадке во время съемок фильма, и они могут изменить ваш взгляд на персонажей и сами сцены.

1. Крис Хемсворт поцеловал свою жену в финальной сцене фильма «Тор: Царство тьмы»

В конце фильма асгардский бог грома Тор вернулся на Землю, чтобы повидаться с доктором Джейн Фостер (ее играет Натали Портман), и они поцеловались. Поклонники, возможно, заметили, что поцелуй оказался очень страстным. И они были правы. Дело в том, что Хемсворт на самом деле целовал свою жену Эльзу Патаки. В то время звезда «Черного лебедя» не смогла попасть на съемки, поэтому команде пришлось импровизировать. В одном видео актер рассказал, что, когда его попросили выбрать другую девушку для сцены поцелуя, он упомянул, что его жена была рядом, и предложил пригласить ее. Идея оказалась отличной, ведь пара показала настоящие и неподдельные чувства друг к другу. В шутку Хемсворт добавил: «Мне не пришлось объяснять, чем я занимаюсь на работе, целуя незнакомых девушек».

2. У Стефани Беатрис начались роды во время записи сольной песни для «Энканто»

Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

Преданность актера своей роли — это то, что делает фильм поистине замечательным. А в преданности Стефани Беатрис своему ремеслу никто даже не посмеет сомневаться. На протяжении всего процесса озвучивания мультфильма актриса была беременна, а песню Мирабель Мадригаль вообще записывала во время схваток. Интересно, что трек назывался «Волшебство», и так получилось, что актриса как раз ожидала свое собственное маленькое чудо. Беатрис сказала, что в день, когда они должны были записывать песню, у нее уже начались схватки, но она не хотела тревожить продюсеров Disney. Поэтому она решила просто скрестить пальцы и надеяться, что закончит песню до того, как родится ребенок. Режиссер фильма Байрон Ховард признался: они знали, что Беатрис должна родить, но понятия не имели, что это произойдет так скоро. Девочка появилась на свет уже на следующий день.

3. Мама Мартина Скорсезе сыграла роль камео и приготовила еду в его фильме «Славные парни»

Warner Bros / Collection Christophel / East News

На самом деле мы и не думали, что культовая «кулинарная» сцена может появиться прямо в криминальной драме, но «Славные парни» — это еще одно доказательство выдающегося таланта Скорсезе. В этом фильме режиссеру немного помогла его мать Кэтрин, которая сыграла маму антагониста Томми Де Вито (которого играет Джо Пеши). А мы смогли оценить не только актерский, но и кулинарный талант миссис Скорсезе. В одной из сцен она готовила фирменную мясную подливу, и та выглядела так аппетитно, что зрителям захотелось приготовить такую же (к счастью для нас, рецепт есть в интернете). По словам Скорсезе, присутствие его мамы и ее готовка помогли создать семейную атмосферу на съемочной площадке. «Она ко всем относилась как к настоящим членам семьи, ведь мы уже так давно знакомы. Она воспринимала их просто как друзей своего сына, которые вместе снимали фильм», — добавил он.

4. У Криса Прэтта был забавный способ вжиться в роль в «Стражах Галактики»

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Capital Pictures / East News

После главной роли в ситкоме «Парки и зоны отдыха» многие начали воспринимать Криса Прэтта как забавного парня. И съемки фильма «Стражи Галактики» не обошлись без его юмора. В своем твите кинорежиссер Джеймс Ганн рассказал, что всякий раз, когда персонаж Прэтта (Звездный Лорд) стреляет из своего космического оружия, актер издает звуки «пью-пью». Режиссер добавил, что Прэтт даже не осознавал, что так делает, пока ему об этом не сказали. Из-за привычки актера, возможно, пришлось переснять некоторые сцены, но Ганн уверил, что не возражает и что его очень забавляла такая игра. Вероятно, благодаря Прэтту на съемочной площадке было не так скучно и все хорошо проводили время.

5. Любимица Эммы Уотсон умерла во время съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень», и съемочная группа помогла ей пережить утрату

После совместной работы в 8 фильмах у актеров фильмов о Гарри Поттере, несомненно, сложились особенно крепкие и теплые отношения. В специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф с особой нежностью вспоминали, как заботились друг о друге. Уотсон, она же Гермиона, призналась, что нашла вторую семью. Во время съемок у актрисы умер хомяк. Актеры и съемочная группа помогли ей пережить горе. Декораторы сделали для питомца крошечный гробик, обтянутый бархатом, на котором было выгравировано имя хомяка — Милли. Гринт вспомнил, что актеры даже «попрощались с ним и сказали несколько слов». Это доказывает, что их дружба, которую мы видели на экране, существует и в реальной жизни.

6. Арнольд Шварценеггер помог коллеге по фильму «Вспомнить все», у которого возникли проблемы во время съемок

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

В фильме персонаж Майкла Айронсайда, Рихтер, является антагонистом вымышленного персонажа Арнольда Шварценеггера, Куэйда. Но вне камер 2 актера на самом деле были хорошими друзьями. Говорят, Шварценеггер заметил, что Айронсайд часто разговаривал по телефону в перерывах между дублями, и в конце концов узнал, что, оказывается, его сестра была очень больна. Айронсайд сказал, что ему нужно поговорить со своей сестрой (в то время не было интернета и мобильных телефонов), и бывший культурист предложил помощь. Они пошли в трейлер актера, где у него был телефон. Майкл поделился, что расчувствовался из-за того, что Шварценеггер искренне беспокоился за его сестру. Именно благодаря этому моменту их дружба стала крепче.

7. Для Дэнни Ллойда леденящая душу сцена в коридоре из «Сияния» на самом деле была совсем не страшной

Когда снимали фильм ужасов, Дэнни Ллойду было всего 5 лет, и, чтобы защитить его психику, режиссер Стэнли Кубрик не стал рассказывать мальчику о сюжете. В результате воспоминания Ллойда о съемках остались довольно радужными и счастливыми. Он помнит, как они искали пасхальные яйца и с другими актерами фильма ели бутерброды с арахисовой пастой. И во время съемок ужасающей сцены, где маленький Дэнни с тревогой крутит педали своего «велосипеда» в коридоре отеля, Ллойд был безумно рад тому, что ему разрешили кататься на трехколесном велосипеде в помещении. Теперь, если мы наберемся смелости еще раз пересмотреть классику ужасов, возможно, понимание того, что Ллойд на самом деле счастливо проезжает по залу, смягчит восприятие этой сцены.

8. Том Круз признался в любви своей семье, выполняя трюк в фильме «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»

В серии фильмов «Миссия невыполнима» всегда присутствовали захватывающие дух экшен-сцены, а в 4-й части мы увидели, как Том Круз выполнил одни из самых опасных трюков в своей карьере. Его герою Итану Ханту пришлось взобраться на самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу высотой 830 метров.

Забравшись на самый верх, Круз решил не терять зря времени. На шпиле здания актер написал имена своих детей и Кэти Холмс (которая тогда еще была его женой). Да, актер установил действительно высокую планку признаний в любви!

9. Племянники Дженнифер Лоуренс сыграли ее детей в последней сцене ленты «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

К счастью, серия фильмов закончилась спокойной умиротворенной сценой: Китнисс (Дженнифер Лоуренс) с ребенком на руках наблюдает за Питом (Джош Хатчерсон) и их старшим сыном. Позже Лоуренс призналась, что этот момент был для нее особенным, потому что детей в этой сцене на самом деле сыграли ее племянники. Старшим был ее племянник Беар, а на руках актриса держала 9-месячного Тео. Лоуренс объяснила, что присутствие ее семьи помогло завершить съемки на хорошей ноте и попрощаться с персонажем, которого она любила столько лет.

10. Песня, под которую Джон Красински и Эмили Блант танцевали в сцене из «Тихого места», много для них значила

Красински несколько раз говорил о том, что фильм является посланием к его детям, ведь он показывает, через что проходят родители, чтобы защитить своих детей. Но весь фильм также полон отсылок к настоящим отношениям с женой, которая играет в фильме ведущую роль. В одной эмоциональной сцене пара очень тихо танцует медленный танец под любовный трек Нила Янга 1990-х годов «Harvest Moon». Очевидно, они решили включить именно эту мелодию в фильм не просто так. Красински сказал, что их близкие друзья танцевали под эту песню на своей свадьбе, поэтому она идеально подходила для сцены, в которой не было диалога.

Но подождите, это еще не все! Поклонники, которые следили за карьерой Красински, также заметили, что сцена «обмена наушниками» выглядела до боли знакомой. И теперь мы знаем, что, возможно, актер сделал отсылку к ситкому «Офис», в котором он снимался ранее. Одной из самых любимых сцен шоу был момент, когда Джим (Красински) поделился наушниками с Пэм (Дженна Фишер).