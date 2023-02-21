10 неправдоподобных клише, из-за которых хочется спросить у киношников, бывали ли они на настоящих свадьбах

Мы любим свадебные ромкомы и благодарны киноиндустрии за их многообразие. Однако все больше становится заметно, что киношники настолько увлеклись вымышленными историями, что потеряли связь с реальностью. Мы решили собрать любимые ими и порядком избитые клише и разобраться, случается ли такое на самом деле.

Мальчишник всегда накануне свадьбы

Где можно встретить: «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Мальчишник» (2003), «Привычка жениться» (1991). Давайте будем честны — никто не устраивает вечеринок в ночь перед свадьбой. Никто не пускается во все тяжкие, чтобы наутро обнаружить, что жених пропал или внезапно нашел новую любовь. Нам показывают истории, где деньги льются рекой и никто себе ни в чем не отказывает. На самом же деле утром нужно рано вставать и быть как огурчик, ведь впереди насыщенный и ответственный день. Все деньги уже потрачены на грядущую свадьбу, и максимум, на который могут рассчитывать любители прощаться с холостяцкой жизнью друзей, это скромный ужин накануне и не более.

Герои женятся наспех под влиянием момента

Где можно встретить: «Однажды в Вегасе» (2008), «Законы привлекательности» (2004), «Первый встречный» (2022). Как это нам преподносят в кино — герои приезжают в Лас-Вегас (или старинный замок в Ирландии), веселятся до упаду, а наутро просыпаются женатыми. Бывает, что они даже не были знакомы до свадьбы. Но брак настоящий, и последствия его тоже приходится расхлебывать по-настоящему. В конце фильма пара осознает, что разводиться им не обязательно, потому что между ними вспыхивают чувства. Сложно представить такое в реальной жизни.

Фиктивный брак выливается в настоящие чувства

Где можно встретить: «Предложение» (2009), «Фальшивая свадьба» (2009), «Замуж на 2 дня» (2012). Какими бы мотивами ни руководствовались герои, будь то угроза депортации, семейные суеверия или призрачная возможность легко разбогатеть, в результате чувства возьмут верх и все фальшивое станет настоящим. Предсказуемо донельзя и неправдоподобно.

Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так

Где можно встретить: «Как я встретил вашу маму» (2005–2014), «Праздничный переполох» (2017), «Парки и зоны отдыха» (2009–2015). Жених сбрил половину волос на голове, флорист перепутал цветы, у арфистки отошли воды, а фата безнадежно испорчена. Слезы, ссоры, форс-мажоры и прочие напасти непременно должны случиться именно в день бракосочетания. Действительно, на свадьбах случаются неприятности, но не в таких катастрофических масштабах, как нам показывают.

Подружки невесты непременно носят одинаковые платья

Где можно встретить: «Девичник в Вегасе» (2011), «Холостячки» (2012), «Люблю тебя, чувак» (2009), «27 свадеб» (2008). Свадебные фильмы редко обходятся без такой яркой детали. Часто это выглядит эффектно и красиво, но иногда создается впечатление, будто невеста за что-то мстит своим подружкам. Платья выглядят нелепо и не идут буквально никому. То, что на экране выглядит забавно и комично, в реальной жизни совершенно неестественно. Не всем подойдет выбранный фасон и цвет платья, не у всех одинаковые финансовые возможности, и не всем нравится эта традиция.

Невеста сбегает со свадьбы

Где можно встретить: «Сбежавшая невеста» (1999), «Дневники принцессы — 2: Как стать королевой» (2004), «Певец на свадьбе» (1998), «Бриджертоны», (с 2020 года) Невесты не сбегают из-под венца, не оставляют жениха у алтаря в недоумении, а семью и гостей в шоке. По крайней мере, это не случается настолько часто, чтобы использовать этот сюжет в фильмах снова и снова. Организаторы множества свадеб уверенно заявляют, что в их практике не было ничего подобного. Случается, что пары решают расстаться и отменить торжество, но происходит это за месяц, неделю или максимум накануне мероприятия.

Невеста говорит «нет» у алтаря

Где можно встретить: «Пока свадьба не разлучит нас» (2020), «Пока ты спал» (1995), «Эмили в Париже» (с 2020 года). Если невеста не сбежала и все-таки дошла до алтаря, где ее ждет вовсе не тот, с кем по сюжету она должна связать свою судьбу, мы можем с уверенностью сказать, что услышим от нее «нет». Для фильмов и сериалов это вполне ожидаемое развитие событий, но не в реальной жизни.

Герои ставят палки в колеса, чтобы сорвать свадьбу

Где можно встретить: «Свадьба лучшего друга» (1997), «Война невест» (2009), «Друг невесты» (2008). Способы, которыми герои пытаются достигнуть своей цели, далеки от реалий. Подослать сладости, чтобы подруга растолстела, перекрасить блондинку в синий, подменить видео, которое увидят все приглашенные, опорочить друга в глазах работодателя и упасть с лошади прямо к ногам невесты. Скажем прямо — это все кино.

Говорите сейчас или молчите вечно

Где можно встретить: «Робин Гуд: Принц воров» (1991), «Свадебный переполох» (2001), «Четыре свадьбы и oдни похороны» (1994). В фильмах эту фразу мы слышим настолько часто, что уже не можем представить свадебную церемонию без нее. И даже ожидаем, что на торжество действительно кто-то ворвется с громким криком «Нет!», схватит невесту и растворится с ней в закате. В кино нам показывают разные варианты событий, но на самом деле возражения на свадьбах случаются крайне редко или не случаются вовсе.

Семья невесты оплачивает свадьбу