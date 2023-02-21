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10 неправдоподобных клише, из-за которых хочется спросить у киношников, бывали ли они на настоящих свадьбах

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Мы любим свадебные ромкомы и благодарны киноиндустрии за их многообразие. Однако все больше становится заметно, что киношники настолько увлеклись вымышленными историями, что потеряли связь с реальностью. Мы решили собрать любимые ими и порядком избитые клише и разобраться, случается ли такое на самом деле.

Мальчишник всегда накануне свадьбы

Давайте будем честны — никто не устраивает вечеринок в ночь перед свадьбой. Никто не пускается во все тяжкие, чтобы наутро обнаружить, что жених пропал или внезапно нашел новую любовь. Нам показывают истории, где деньги льются рекой и никто себе ни в чем не отказывает. На самом же деле утром нужно рано вставать и быть как огурчик, ведь впереди насыщенный и ответственный день. Все деньги уже потрачены на грядущую свадьбу, и максимум, на который могут рассчитывать любители прощаться с холостяцкой жизнью друзей, это скромный ужин накануне и не более.

Герои женятся наспех под влиянием момента

Как это нам преподносят в кино — герои приезжают в Лас-Вегас (или старинный замок в Ирландии), веселятся до упаду, а наутро просыпаются женатыми. Бывает, что они даже не были знакомы до свадьбы. Но брак настоящий, и последствия его тоже приходится расхлебывать по-настоящему. В конце фильма пара осознает, что разводиться им не обязательно, потому что между ними вспыхивают чувства. Сложно представить такое в реальной жизни.

Фиктивный брак выливается в настоящие чувства

Какими бы мотивами ни руководствовались герои, будь то угроза депортации, семейные суеверия или призрачная возможность легко разбогатеть, в результате чувства возьмут верх и все фальшивое станет настоящим. Предсказуемо донельзя и неправдоподобно.

Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так

Жених сбрил половину волос на голове, флорист перепутал цветы, у арфистки отошли воды, а фата безнадежно испорчена. Слезы, ссоры, форс-мажоры и прочие напасти непременно должны случиться именно в день бракосочетания. Действительно, на свадьбах случаются неприятности, но не в таких катастрофических масштабах, как нам показывают.

Подружки невесты непременно носят одинаковые платья

Свадебные фильмы редко обходятся без такой яркой детали. Часто это выглядит эффектно и красиво, но иногда создается впечатление, будто невеста за что-то мстит своим подружкам. Платья выглядят нелепо и не идут буквально никому. То, что на экране выглядит забавно и комично, в реальной жизни совершенно неестественно. Не всем подойдет выбранный фасон и цвет платья, не у всех одинаковые финансовые возможности, и не всем нравится эта традиция.

Невеста сбегает со свадьбы

Невесты не сбегают из-под венца, не оставляют жениха у алтаря в недоумении, а семью и гостей в шоке. По крайней мере, это не случается настолько часто, чтобы использовать этот сюжет в фильмах снова и снова. Организаторы множества свадеб уверенно заявляют, что в их практике не было ничего подобного. Случается, что пары решают расстаться и отменить торжество, но происходит это за месяц, неделю или максимум накануне мероприятия.

Невеста говорит «нет» у алтаря

Если невеста не сбежала и все-таки дошла до алтаря, где ее ждет вовсе не тот, с кем по сюжету она должна связать свою судьбу, мы можем с уверенностью сказать, что услышим от нее «нет». Для фильмов и сериалов это вполне ожидаемое развитие событий, но не в реальной жизни.

Герои ставят палки в колеса, чтобы сорвать свадьбу

Способы, которыми герои пытаются достигнуть своей цели, далеки от реалий. Подослать сладости, чтобы подруга растолстела, перекрасить блондинку в синий, подменить видео, которое увидят все приглашенные, опорочить друга в глазах работодателя и упасть с лошади прямо к ногам невесты. Скажем прямо — это все кино.

Говорите сейчас или молчите вечно

В фильмах эту фразу мы слышим настолько часто, что уже не можем представить свадебную церемонию без нее. И даже ожидаем, что на торжество действительно кто-то ворвется с громким криком «Нет!», схватит невесту и растворится с ней в закате. В кино нам показывают разные варианты событий, но на самом деле возражения на свадьбах случаются крайне редко или не случаются вовсе.

Семья невесты оплачивает свадьбу

Если по сюжету девушка собралась замуж, ее семья знает — предстоят большие расходы. Но что, если родители потеряли надежду выдать дочь замуж и сбережения на свадьбу потратили на покупку домика на пляже? Что ж — прощай, свадьба мечты.

Хорошо, что у Моники Геллер был Чендлер, а у него — сбережения. Плохо, что эти сбережения он вовсе не собирался тратить на свадьбу. Все же довольно странно выглядит ситуация, когда парень делает предложение, но не собирается вкладываться в церемонию, будто не имеет к ней никакого отношения.

Фото на превью 27 Dresses / Spyglass Entertainment and co-producers, The Hangover / Warner Bros. and co-producers
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AdMe/Кино/10 неправдоподобных клише, из-за которых хочется спросить у киношников, бывали ли они на настоящих свадьбах
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