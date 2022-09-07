10 нелогичных поступков героев фильмов, глядя на которые так и хочешь закричать: «О нет! Что ты делаешь?»

Работа над фильмом — длительный и трудоемкий процесс, который порой занимает несколько лет. Сценаристы, режиссеры, операторы и другие люди, связанные с кинопроизводством, обращают внимание на каждую мелочь, стараясь подарить зрителям интересное зрелище. Однако, несмотря на скрупулезность, некоторых ошибок все же избежать не удается, а внимательные киноманы их, конечно же, замечают.

Мы в ADME понимаем, что не будь этих нелогичных поступков героев, не было бы и самого фильма, однако и не обратить внимания на них не можем.

Paramount Pictures / EastNews

Действие фильма происходит в постапокалиптическом мире, где живут жуткие создания, цель которых — найти что-то живое и покончить с ним. Монстры эти слепы, и единственное, как они могут обнаружить человека, — услышать его голос или любой другой звук. И тогда спасения не будет. Однако, несмотря на опасность, героиня Эмили Блант беременеет и рожает ребенка. И это, как можно себе представить, ставит под удар всю семью, поскольку грудного младенца нельзя попросить не шуметь и не плакать.

Серия фильмов «Сумерки», рассказывающая об истории любви обычной девушки Беллы и вампира по имени Эдвард, имеет массу поклонников среди людей разных возрастов. Но, несмотря на популярность, картины часто ругали за дыры в сюжете и плохую актерскую игру. Да и некоторые поступки героев вызывали вопросы. И наверное, в первую очередь странным казалось поведение Беллы в тот момент, когда Эдвард признался ей в том, что он самый опасный хищник в мире, созданный исключительно для одной цели. Вопреки здравому смыслу, Белла не только не пугается и не убегает от вампира в панике, но и заявляет, что это для нее абсолютно неважно.

Голливудский фильм ужасов «Звонок» — ремейк одноименного японского хоррора. Главное «действующее лицо» картины — некая кинопленка, просмотр которой приводит к плачевным последствиям для зрителя. Из-за этого сложно говорить о нелогичности поступков героев, ведь именно на их неосторожном поведении и основывается сюжет. Однако от этого менее странными их действия не становятся. Сложно представить, что люди, нашедшие кассету, о которой ходят зловещие легенды, вставили бы ее в магнитофон и стали бы смотреть запись. И еще более глупым кажется поступок героини первого фильма Рэйчел, которая оставляет кассету там, где ее может достать ребенок, умеющий пользоваться видеомагнитофоном.

Джей и Пол, «Оно»

Фильм 2014 года «Оно» (в оригинале «It Follows») рассказывает о некоем существе, которое преследует людей с целью нанести им непоправимый вред. Следует оно за теми, кто имел близкую связь с нынешним преследуемым, и, когда ему удается поразить новую цель, возвращается к предыдущей. Это нечто не имеет физической оболочки и может принимать облик любого человека. Однако группа студентов, которых оно преследует, решает покончить с ним весьма необычным образом — заманив его в бассейн и бросив туда электрический прибор. Кажется, что в этот момент сюжета, как говорится, логика вышла из чата: разве можно навредить бестелесному существу электрическим током? И создатели фильма, как это ни странно, с нами согласны: в финале мы видим, что потустороннее создание никуда не исчезло.

«Ведьма из Блэр» — псевдодокументальный фильм, повествующий о двух парнях и одной девушке, решивших снять курсовой проект, в основе которого лежит местная легенда о ведьме. Для этого они отправляются в лес со всем необходимым снаряжением и пытаются идти по заранее определенному маршруту, составленному по карте. Но через какое-то время герои понимают, что заблудились. Тем, кто смотрел фильм, понятно, что даже при наличии карты молодые люди не смогли бы выбраться из таинственного леса. Однако герой по имени Майк не мог этого знать. И отсюда вопрос: зачем выбрасывать карту, если она может помочь найти верную дорогу? Конечно, все можно списать на отчаяние, но разве потеря единственного ориентира не ухудшает ситуацию?

5-я, последняя на сегодня часть франшизы, вышла на экраны в 2022 году. В фильме повествуется о событиях, происходящих спустя 25 лет после истории, случившейся в оригинальном «Крике». В городе снова появляется таинственный человек в маске, охотящийся за подростками. И конечно же, все главные герои серии хорроров, включая Гейл, Сидни и Дьюи, решают разобраться в происходящем. Из нового противостояния не суждено выйти Дьюи — он становится жертвой таинственного незнакомца в маске. Однако его конец выглядит как минимум странным: вместо того чтобы расправиться со злоумышленником на расстоянии, Дьюи подходит к нему вплотную и дает тому отличную возможность воспользоваться ножом.

Завязка истории последнего фильма про Человека-паука такова: весь мир узнает, кто скрывается за маской супергероя, из-за чего Питеру приходится столкнуться с повышенным вниманием общества, считающим его виновным в гибели Мистерио. Официальные обвинения с него снимают, однако в глазах людей он по-прежнему остается, мягко говоря, отрицательным персонажем. По этой причине и ему, и его друзьям отказывают в поступлении в университет. Чтобы исправить ситуацию, Питер обращается к Стивену Стрэнджу с просьбой сделать так, чтобы все забыли, кто такой Человек-паук. Однако «все» означает, что его забудут друзья и семья, и он просит доктора изменить заклинание, что приводит к цепочке не очень хороших событий. Всех неприятностей, скорее всего, можно было бы избежать, свяжись Питер с руководством вуза, но он не предпринял даже попытки сделать это.

Эми Данн вполне можно назвать одной и самых умных и в то же время опасных героинь, которые ради своей цели способны перейти черту. Ее поступки продуманны, и практически все, что она замышляет, ей удается. У женщины получается убедить всех в том, что она не просто исчезла, а, скорее всего, уже не жива и виноват в этом ее муж. Но в то время, как ее ищет буквально вся страна, а об исчезновении рассказывают по телевидению, она селится в палаточном лагере, причем практически не изменив внешности. Конечно же, беглянку раскрывают и узнавшие ее люди заставляют Эми отдать все имеющиеся деньги, ведь полицию она вызвать не может. А зрителю остается только недоумевать, почему человек, способный придумать столь гениальный план, совершает такие глупые поступки.

Вышедший в 2009 году триллер — еще один пример псевдодокументального кино. Фильм рассказывает о молодых супругах Мике и Кэти, которые переехали в новый дом. В какой-то момент молодожены понимают, что в их жилище творится что-то неладное, и Мика ставит в комнатах камеры, чтобы понять причину происходящего. Узнав, что дело в демоне, Кэти хочет вызвать специалиста, однако ее муж отказывается и начинает заигрывать с сущностью и даже пользуется доской Уиджи, чтобы с ней связаться. Конечно же, в настоящей жизни мы понимаем, что никаких потусторонних сил не существует, однако в реалиях фильма они есть. И поэтому возникает резонный вопрос: почему молодой человек, зная, какая им с Кэти грозит опасность, не пытается исправить ситуацию, а делает все, чтобы ее ухудшить?

«Солнцестояние» — один из самых «тревожных» триллеров последних лет, рассказывающий о группе студентов, которые отправились в шведскую глушь, чтобы принять участие в ежегодном празднике середины лета. Оказавшись вдали от цивилизации, молодые люди понимают, что попали вовсе не на безобидный летний фестиваль, а в пристанище последователей, мягко говоря, странного культа. Даже несмотря на исчезновение друзей и крайне неприятную сцену, разыгравшуюся у всех на глазах, один из студентов, Марк, ведет себя чрезвычайно опрометчиво и глупо: он оскверняет священное для жителей поселения дерево, а потом без опаски идет в лес за одной из местных девушек, чтобы больше никогда не вернуться.