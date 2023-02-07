10+ новых киножемчужин, которые вы могли пропустить в море контента

За последние несколько лет кинематограф порадовал нас потрясающими фильмами с талантливыми актерами. Например, Павел Прилучный сыграл самоотверженного отца в «Слоне»; Анну Михалкову можно лицезреть в ленте «Оторви и выбрось» в роли суровой бабушки, а Антон Лапенко покорил зрителей своей игрой в картине «По-мужски».

1. Далекие близкие

Рейтинг IMDb — 6,7 Борис работает учителем в школе, у него есть сын Миша, с которым они в последнее время отдалились друг от друга. Миша подарил своему отцу смартфон, тот зарегистрировался в соцсетях и познакомился с некой Надеждой. Борис уговорил сына отправиться с ним в гости к незнакомке, но для этого им предстояло проехать через всю страну. По пути им удалось выяснить причины, по которым они стали друг для друга такими далекими близкими. Я после просмотра испытал ностальгию по ушедшим и нереализованным годам. © ragorn_1978 / Кинопоиск

«Далекие близкие» — фильм для всей семьи, который словно напоминает нам о главном — любви и доброте. © Platan-alley / Кинопоиск

2. Молодой человек

Рейтинг IMDb — 6,6 От 30-летнего Вани, который окончил школу с золотой медалью, а университет — с красным дипломом, ушла жена. Его уволили с работы. Ему казалось, что жизнь катится в тартарары. Неожиданно он узнал, что его однокашник Коля, который был отпетым хулиганом и двоечником, стал бизнесменом. Коля объявил конкурс для старшеклассников с солидными призовыми, а так как Ваня выглядит намного младше своих лет, он решил побороться за приз. И тут начинается все самое интересное. Как по мне, фильм получился классный, и если вы решитесь на его просмотр, то гарантированно поднимете настроение на максимум. © Накал / Кинопоиск

3. Подельники

Рейтинг IMDb — 6 Мальчик Илья потерял своего отца, но этот факт мало кого беспокоит. Тогда он сам решил затеять охоту на виновника произошедшего. Тем временем в этот же таежный поселок приезжает Петр — бывший биатлонист, который теперь работает обычным физруком. Он-то и помогает мальчику осуществлять его план, но лишь с одним довольно необычным условием. Фильм является абсолютно самодостаточным и цельным произведением. Добротная картина. © andrew.poustavu / Кинопоиск

4. Ника

Рейтинг IMDb — 6,6 Эта история о поэтессе-вундеркинде, которая в 8-летнем возрасте своими стихами покоряла целые стадионы. Так было в детстве, однако во взрослой жизни все резко изменилось. Случилось самое страшное — Нику покинуло вдохновение. Она переживает по поводу того, что уже никогда не сможет быть счастливой. Каждая сцена на разрыв аорты. Впечатлительные зрители, будьте готовы, но открыты. Это надо прочувствовать. © Romakate78 / Кинопоиск

5. Похожий человек

Рейтинг IMDb — 6 «Похожий человек» снят по мотивам пьесы талантливого драматурга Дмитрия Данилова. Детектив расследует дело, в ходе которого ему предстоит взять свидетельские показания у друзей и родных, знавших ушедшего из жизни парня Сашу. Однако сыщик сталкивается с тем, что все описывают этого молодого человека совершенно по-разному. «Похожий человек» — сверхискусство, театр в кино и возможность расширить границы пьесы, по которой снят фильм. © Filmoman DAB / Кинопоиск

6. День слепого Валентина

Рейтинг IMDb — 6,5 Фильм состоит из четырех новелл. Одна из них рассказывает о девушке, которая собралась на свидание вслепую, но потом передумала, и вместо нее пошла ее подруга. 2-я повествует о любовном треугольнике, 3-я — о чудесной встрече двух похожих друг на друга людей. А 4-я посвящена девочке-подростку, родители которой обнаружили у нее в кармане довольно неожиданную вещь.

7. Накануне

Рейтинг IMDb — 6,2 У Анны отношения с женатым мужчиной. Это не по нраву Максиму — 16-летнему сыну ее избранника. Максим начинает активно преследовать Анну. Он хочет добиться справедливости и затевает довольно опасную игру. Но, как выясняется позднее, самая главная проблема подростка в том, что он бесконечно одинок. Фильм не из тех, что захочешь пересматривать, но однозначно из тех, что незаметно и надолго проникает в душу и не отпускает. © ruslan.mickailov / Кинопоиск

8. Оторви и выбрось

Рейтинг IMDb — 6,4 В ленте «Оторви и выбрось» Анна Михалкова сыграла суровую бабушку, которая отправилась в погоню за своей дочерью Ольгой и внучкой Машей. Компанию ей составил Олег — бывший возлюбленный Ольги. Пока взрослые сходят с ума, пожалуй, только маленькой Маше удается сохранить самообладание. Если узнаете себя хоть в одном из героев, будете рыдать навзрыд, обещаю. © edelanna — 8392 / Кинопоиск

9. По-мужски

Рейтинг IMDb — 6,4 Глеб многого добился в жизни: построил успешный бизнес, у него красавица жена и огромный загородный дом. Однако его жизнь резко меняется после того, как сосед оскорбляет его жену. Он не сразу находит в себе силы ответить обидчику, для этого ему предстоит решиться на кардинальные перемены. Фильм непростой, после него второй день прихожу в себя. © Lovisveter / Кинопоиск

10. Слон

Рейтинг IMDb — 6 Сергей, роль которого блистательно исполнил Павел Прилучный, спешит к сыну Леше в столичную клинику. Мальчику предстоит дорогостоящая операция на сердце, но у семьи нет больших денег. Отцу удается раздобыть нужную сумму, и для того, чтобы привезти ее в целости и сохранности, ему придется изрядно потрудиться, ведь по пути может произойти что угодно. «Слон» получился действительно одним из самых интригующих и неординарных за последнее время триллеров. © faconsympscarlecde@ngs.ru / Кинопоиск

11. Казнь

Рейтинг IMDb — 6,8 Много лет назад следователь по особо важным делам Исса Давыдов расследовал серию преступлений, которая, как оказалось, была совершена совсем не теми людьми, которые сейчас несут за нее наказание. Сыщик решил возобновить это дело и выявил множество деталей, которые помогут ему собрать весь пазл воедино.

12. Время года зима

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7 Отношения Кати и мамы складываются довольно непросто. Внезапно дочь узнает, что мать, отправившаяся в запланированный отпуск с подругой, исчезла из аэропорта в неизвестном направлении. Катя выясняет у врачей истинную причину странного маминого поведения и начинает процесс воссоединения с ней, попутно узнавая много нового не только о ней, но и о себе самой. «Время года зима» — кино не для всех. Оно выматывающее, неуютное и до невозможного грустное. Но при этом дающее важный урок: необходимо ценить каждый момент. © kin0kretin / Кинопоиск



13. На ощупь

Рейтинг IMDb — 6,6 У Виктора куча проблем, начиная от сложностей на работе и заканчивая личными отношениями. Он устал от всего этого и решил найти уединение в своем загородном доме. И все бы ничего, но вследствие несчастного случая он потерял зрение, и теперь ему приходится буквально выживать. Дмитрий Нагиев очень здорово сыграл главную роль. Все его чувства ощущались через экран. Если бы не он, то не получилось бы такого эмоционально мощного кино. © ubaglyuk / IMDb