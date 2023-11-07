10 новых сериалов, после просмотра которых зрители пищат от восторга

В эти холодные и ненастные дни хочется увлечься какой-нибудь захватывающей историей или хотя бы расслабиться. Как раз на такой случай мы сделали для вас подборку свежих сериалов. За их просмотром можно поднапрячь мозги, восхититься перипетиями сюжетных линий или вообще не заморачиваться и наблюдать за увлекательной жизнью комедийных персонажей.

Уроки химии

Рейтинг IMDb — 8,1 Действие разворачивается в 1950-х годах. Химик Элизабет Зотт является одним из самых талантливых сотрудников в научно-исследовательском институте, однако у нее лишь рутинные обязанности, а собственные эксперименты она вынуждена проводить под покровом ночи. После увольнения с бесперспективной работы в институте, героиня соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек. И тем самым она собирается использовать доступ к многочисленной аудитории, чтобы обучать женщин науке. Когда я начал смотреть, то подумал, что это не для меня, но к концу я был полностью поглощен историей. Я не химик, но мне понравился научный жаргон. © terrylarosa / IMDb

Ужастики

Рейтинг IMDb — 6,7 Группа подростков вторгается в дом, чтобы вдоволь повеселиться на Хэллоуин. Вскоре они понимают, что случайно побеспокоили призрак Гарольда Биддла, умершего в подвале здания 30 лет назад при таинственных обстоятельствах. Пробудившись, призрак решает отомстить, и его жертвами становятся главные герои. Я был настроен скептически, и первая серия меня не переубедила. Но я продолжил просмотр и мне понравилось! Не воспринимайте этот сериал слишком серьезно и тогда вы отлично проведете время! © Reenoeh / IMDb

Ничего

Рейтинг IMDb — 8 Мануэль — писатель и гастрономический критик, который последние 40 лет доверяет решение бытовых проблем своей преданной домработнице. Когда она неожиданно умирает, Мануэль решает заменить ее молодой и своенравной женщиной, что вызывает постоянные стычки между представителями двух разных поколений, социальных слоев и культур. Пожалуй, лучший аргентинский мини-сериал за всю историю. И я не преувеличиваю. Очень трогательный и в то же время смешной, с очень простой историей, но одновременно и очень сложной. © Roldijo / IMDb

Поиски

Рейтинг IMDb — 6,8 Габи Мозли в детстве похитил маньяк, но девочка сумела от него сбежать. Теперь она возглавляет профессиональную команду, занимающуюся поиском пропавших людей. Несколько месяцев назад она сумела выследить и похитить собственного похитителя, которого тайно удерживает в запертом подвале своего дома. Габи использует пленника, чтобы раскрывать наиболее сложные дела и тем самым дать ему шанс на искупление. Как же я надеюсь, что этот сериал продлят на второй сезон! Первая серия зацепила меня с первой сцены и с каждой последующей минутой интриговала все больше! © aquariandisaster / IMDb

Созданный

Рейтинг IMDb — 6,9 Зия — предприимчивый и грамотный студент-медик с бунтарским нравом, желающий стать профессиональным врачом и найти способы лечения эпидемических болезней, от которых медицина не может найти лекарства. Опытный доктор Исхан, живущий в Стамбуле, становится единственным специалистом, способным понять и принять радикальные идеи Зии, стоящие на грани между безумием и гениальностью. Будучи эксцентричными и талантливыми врачами, Зия и Исхан решают провести запрещенный эксперимент, еще не подозревая, что за страсть к науке им предстоит заплатить высокую цену. Один из лучших сериалов, которые я смотрел. Я не ожидал такого сильного сюжета. Думал, что это очередной Франкенштейн, но оказалось, что это гораздо больше. © coco-68759 / IMDb

Исчезнувшие

Рейтинг IMDb — 7,2 Парочка таинственным образом исчезает из своего съемного домика в сельской местности Новой Зеландии. За поиски пропавших берется молодая и целеустремленная маори, для которой это первое самостоятельное расследование. Ей на помощь присылают ирландского детектива, имеющего 20-летний опыт в криминалистике. Я не собирался смотреть этот сериал, но в итоге попробовал одну серию. Я втянулся примерно через 20 минут и в итоге посмотрел его весь за три вечера. Актерская игра на высоте. Сюжетная линия тоже хорошая и временами напряженная. Определенно рекомендую всем, кто любит криминальные драмы с хорошим темпом. © sprotty-28981 / IMDb

Сияющая долина — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 7 Писательница Пэт Фелпс до сих пор не может закончить свою вторую книгу, что выбивает у нее почву из-под ног. Чтобы побороть творческий кризис и наладить отношения с семьей, женщина соглашается на переезд из шумного Бруклина в уютный маленький городок. Вместе с семьей она заселяется в просторный старинный особняк, где сталкивается с беспокойным призраком бывшей хозяйки. Один из лучших сериалов, которые я видела за последнее время. Зацепил сразу. Смотрела его залпом. А когда я поняла, что к 6 серии 1 сезона уже 4 часа утра и надо работать, мне пришлось выключить его, но я хотела продолжить! Закончила весь сериал за 2 дня и не могу дождаться выхода 3 серии 2 сезона, потому что предвкушение меня просто выматывает. © cnarvaez-26663 / IMDb

Волк как я — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 7,3 Гэри переживает смерть любимой супруги, однако у него нет времени на траур, так как необходимо заботиться о самом близком в мире человеке − своей дочери. Мэри чувствует, что ее никто не понимает в этом мире, потому что даже самые близкие люди не могут принять ее такой, какая она есть. Вскоре эти двое случайно встречаются, и это полностью меняет их жизни. Второй сезон, надо сказать, затянул меня. Это захватывающее шоу, которое играет на струнах вашего сердца, и при этом все выглядит очень реалистично. © KhrymeCortez / IMDb

Позолоченный век — 2 сезон

Рейтинг IMDb — 8 История разворачивается в 1880-х годах в бурно развивающемся Нью-Йорке, куда из Пенсильвании без гроша за душой прибывает молодая Мэриан Брук. Она находит приют у своих зажиточных тетушек Агнес ван Рейн и Ады Брук, принадлежащих к высшему обществу. Здесь девушка заводит дружбу с Пегги Скотт, которая приехала в город, рассчитывая добиться успеха в писательстве. Обе девушки оказываются вовлечены в напряженную войну за влияние между тетушками и супружеской парой, сколотившей капитал за счет железнодорожной отрасли. Этот сериал даже лучше, чем «Во все тяжкие». Динамика между персонажами и классами тонкая и сложная. Не говоря уже о диалогах, которые бьют в цель и поражают каждой репликой. © mbyluo / IMDb

Люпен — 3 сезон

Рейтинг IMDb — 7,5 Этот французский криминальный триллер — современная интерпретация классического персонажа Арсена Люпена — мастера воровства и маскировки. Сериал переносит нас в современную Францию, где главный герой Ассан Диоп, сыгранный Омаром Си, решает пойти по стопам Арсена Люпена, чтобы раскрыть семейные тайны. «Люпен» — это захватывающий и умный сериал с великолепным актерским составом и интригующим сюжетом. Если вы любите криминальные драмы с элементами обмана и тайны, то этот сериал просто обязателен к просмотру. © Pezi_ / IMDb