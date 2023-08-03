10 отличных ностальгических фильмов, которые почему-то мало кто помнит, а жаль

Некоторые фильмы прошлых десятилетий со временем подзабываются. Но не из-за того, что устаревают, а просто в памяти зрителей их вытесняют более популярные картины-ровесники. Такие как «Назад в будущее», «Побег из Шоушенка» или «Леон». Мы решили стряхнуть пыль с наших любимых видеокассет и DVD-дисков, и оказалось, что там полным-полно маленьких шедевров.

Идентификация

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 2003 Триллер вдохновлен романом Агаты Кристи «И никого не стало». Картина рассказывает о 10 незнакомцах в уединенном отеле, которые отрезаны от остального мира и таинственным образом погибают один за другим. Повествование то и дело прерывается флэшбэками из прошлого персонажей. Это первый фильм, который накрепко приклеил меня к экрану. Лучший образец психологического триллера. Финал — настоящий шок, и я понимаю зрителей, которые вопили «Да не может быть!» Но, если подумать, это единственно возможный исход. © gardenwriter / IMDb

От напряжения я то и дело вскакивала с кресла или грызла ногти без остановки. © TheLittleSongbird / IMDb

Изгои

Рейтинг IMDb — 7

Год: 1983 Бунтарская картина режиссера Фрэнсиса Форда Копполы про молодежь 60-х. Действие происходит в маленьком городке, где парни из богатого района выясняют отношения с группой ребят из не очень состоятельных семей. В ролях подростков — целая россыпь юных звезд до того, как они стали по-настоящему знамениты: Патрик Суэйзи, Том Круз, Мэтт Диллон, Ральф Маччио и Дайан Лейн. Думаю, что многие современные фильмы и в подметки ему не годятся. © flo_has_anybody_seen_flo / IMDb

Актерский состав, за который можно душу продать. © WilderMovieReviews / IMDb

Почти полная тьма

Рейтинг IMDb — 6,9

Год: 1987 Юная вампирша Мэй кусает юношу и влюбляется в него. Теперь новообращенный должен непременно укусить кого-нибудь, чтобы доказать, что он достоин стать членом своей новой семьи. Однако герой отказывается и вызывает недовольство главаря. Нежный и мрачный фильм от Кэтрин Бигелоу, подарившей нам брутальные боевики: «На гребне волны» и «Голубая сталь». Это вам не заурядные «Сумерки». Один из лучших фильмов о вампирах, где никогда не звучит слово «вампир». © zardoz-13 / IMDb

Рыбка по имени Ванда

Рейтинг IMDb — 7,5

Год: 1988 Команда из четырех мошенников совершает налет на офис ювелирной компании. Однако прагматичная Ванда в исполнении Джейми Ли Кертис собирается единолично присвоить себе всю выручку и немедленно сдает полиции главаря банды. К несчастью, перед арестом он успевает перепрятать награбленное. Эксцентричная комедия с элементами черного юмора, получившая премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Один из самых смешных фильмов, когда-либо снятых. © Coventry / IMDb

Это единственный фильм, который я посмотрел 2 раза подряд. А все потому, что сначала я слишком много моментов упускал из-за собственного гогота. Если вы смотрите его и не смеетесь, проверьте свой пульс. © DanB-4 / IMDb

Скажи что-нибудь

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 1989 Не особо преуспевающий старшеклассник влюбляется в выпускницу-отличницу из состоятельной семьи. Между ними завязываются отношения, но то, что они принадлежат к разным мирам и по-разному видят свое будущее, мешает подросткам окунуться в чувства с головой. Критики включают этот фильм в списки величайших романтических картин.

Дядюшка Бак

Рейтинг IMDb — 7,1

Год: 1989 Холостяка Бака просят присмотреть за полным домом племянников, в то время как его родному брату срочно нужно уехать в другой город. Бак пытается наладить контакт с бунтующей девочкой-подростком, а также ее младшими братом и сестрой, что является задачей со звездочкой. Одновременно с этим ему приходится решать и проблемы со своей возлюбленной, которая уже отчаялась дождаться, когда Бак наконец повзрослеет.

Группа «Коммитментс»

Рейтинг IMDb — 7,6

Год: 1991 Действие комедии происходит в Ирландии. У безработного героя возникает блестящая идея: собрать ансамбль, исполняющий музыку в стиле соул. Он проводит прослушивания и набирает музыкантов из своего района. Группа быстро разрастается и набирает популярность, однако коллектив начинают раздирать внутренние противоречия.

Страшилы

Рейтинг IMDb — 7,1

Год: 1996 Комедийный фильм ужасов от Питера Джексона. Молодой преуспевающий архитектор в исполнении Майкла Джея Фокса, потеряв в автокатастрофе жену, начинает видеть духов. Герой бросает свою профессию и чтобы хоть как-то прокормиться заключает договор с тремя призраками. Привидения пугают горожан, а он сам в роли охотника за ними «выгоняет» потустороннюю силу прочь. Но тут по городу прокатывается череда подозрительных несчастных случаев.

Найти Форрестера

Рейтинг IMDb — 7,3

Год: 2000 Юный Джамал — талантливый баскетболист, но и школьные предметы ему даются ничуть не хуже, особенно литература. Однажды он на спор попадает в квартиру местного отшельника, про которого ходит множество всяких слухов, один другого краше. Убегая оттуда в испуге, Джамал забывает свой школьный рюкзак с записными книжками. А получив его назад от хозяина квартиры, обнаруживает в тетрадях множество любопытных, очень профессиональных комментариев к своим записям. В роли отшельника — великолепный Шон Коннери.

Почти знаменит

Рейтинг IMDb — 7,9

Год: 2000 Подросток-вундеркинд мечтает стать журналистом и писать статьи про рок-музыку. В начале 1970-х он отправляется на гастроли вместе с вымышленной рок-группой «Stillwater», чтобы во время тура взять у них интервью и подготовить большой материал для журнала «Rolling Stone». «Почти знаменит» — реалистичный и трогательный. Один из тех редких фильмов, которые заставляют вас почувствовать, что вы что-то приобрели уже только потому, что посмотрели его. © segacs / IMDb