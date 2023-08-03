10 отличных ностальгических фильмов, которые почему-то мало кто помнит, а жаль
Некоторые фильмы прошлых десятилетий со временем подзабываются. Но не из-за того, что устаревают, а просто в памяти зрителей их вытесняют более популярные картины-ровесники. Такие как «Назад в будущее», «Побег из Шоушенка» или «Леон». Мы решили стряхнуть пыль с наших любимых видеокассет и DVD-дисков, и оказалось, что там полным-полно маленьких шедевров.
Идентификация
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Год: 2003
Триллер вдохновлен романом Агаты Кристи «И никого не стало». Картина рассказывает о 10 незнакомцах в уединенном отеле, которые отрезаны от остального мира и таинственным образом погибают один за другим. Повествование то и дело прерывается флэшбэками из прошлого персонажей.
- Это первый фильм, который накрепко приклеил меня к экрану. Лучший образец психологического триллера. Финал — настоящий шок, и я понимаю зрителей, которые вопили «Да не может быть!» Но, если подумать, это единственно возможный исход. © gardenwriter / IMDb
- От напряжения я то и дело вскакивала с кресла или грызла ногти без остановки. © TheLittleSongbird / IMDb
Изгои
- Рейтинг IMDb — 7
- Год: 1983
Бунтарская картина режиссера Фрэнсиса Форда Копполы про молодежь 60-х. Действие происходит в маленьком городке, где парни из богатого района выясняют отношения с группой ребят из не очень состоятельных семей. В ролях подростков — целая россыпь юных звезд до того, как они стали по-настоящему знамениты: Патрик Суэйзи, Том Круз, Мэтт Диллон, Ральф Маччио и Дайан Лейн.
- Думаю, что многие современные фильмы и в подметки ему не годятся. © flo_has_anybody_seen_flo / IMDb
- Актерский состав, за который можно душу продать. © WilderMovieReviews / IMDb
Почти полная тьма
- Рейтинг IMDb — 6,9
- Год: 1987
Юная вампирша Мэй кусает юношу и влюбляется в него. Теперь новообращенный должен непременно укусить кого-нибудь, чтобы доказать, что он достоин стать членом своей новой семьи. Однако герой отказывается и вызывает недовольство главаря. Нежный и мрачный фильм от Кэтрин Бигелоу, подарившей нам брутальные боевики: «На гребне волны» и «Голубая сталь».
- Это вам не заурядные «Сумерки». Один из лучших фильмов о вампирах, где никогда не звучит слово «вампир». © zardoz-13 / IMDb
Рыбка по имени Ванда
- Рейтинг IMDb — 7,5
- Год: 1988
Команда из четырех мошенников совершает налет на офис ювелирной компании. Однако прагматичная Ванда в исполнении Джейми Ли Кертис собирается единолично присвоить себе всю выручку и немедленно сдает полиции главаря банды. К несчастью, перед арестом он успевает перепрятать награбленное. Эксцентричная комедия с элементами черного юмора, получившая премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
- Один из самых смешных фильмов, когда-либо снятых. © Coventry / IMDb
- Это единственный фильм, который я посмотрел 2 раза подряд. А все потому, что сначала я слишком много моментов упускал из-за собственного гогота. Если вы смотрите его и не смеетесь, проверьте свой пульс. © DanB-4 / IMDb
Скажи что-нибудь
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Год: 1989
Не особо преуспевающий старшеклассник влюбляется в выпускницу-отличницу из состоятельной семьи. Между ними завязываются отношения, но то, что они принадлежат к разным мирам и по-разному видят свое будущее, мешает подросткам окунуться в чувства с головой. Критики включают этот фильм в списки величайших романтических картин.
Дядюшка Бак
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Год: 1989
Холостяка Бака просят присмотреть за полным домом племянников, в то время как его родному брату срочно нужно уехать в другой город. Бак пытается наладить контакт с бунтующей девочкой-подростком, а также ее младшими братом и сестрой, что является задачей со звездочкой. Одновременно с этим ему приходится решать и проблемы со своей возлюбленной, которая уже отчаялась дождаться, когда Бак наконец повзрослеет.
Группа «Коммитментс»
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Год: 1991
Действие комедии происходит в Ирландии. У безработного героя возникает блестящая идея: собрать ансамбль, исполняющий музыку в стиле соул. Он проводит прослушивания и набирает музыкантов из своего района. Группа быстро разрастается и набирает популярность, однако коллектив начинают раздирать внутренние противоречия.
Страшилы
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Год: 1996
Комедийный фильм ужасов от Питера Джексона. Молодой преуспевающий архитектор в исполнении Майкла Джея Фокса, потеряв в автокатастрофе жену, начинает видеть духов. Герой бросает свою профессию и чтобы хоть как-то прокормиться заключает договор с тремя призраками. Привидения пугают горожан, а он сам в роли охотника за ними «выгоняет» потустороннюю силу прочь. Но тут по городу прокатывается череда подозрительных несчастных случаев.
Найти Форрестера
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Год: 2000
Юный Джамал — талантливый баскетболист, но и школьные предметы ему даются ничуть не хуже, особенно литература. Однажды он на спор попадает в квартиру местного отшельника, про которого ходит множество всяких слухов, один другого краше. Убегая оттуда в испуге, Джамал забывает свой школьный рюкзак с записными книжками. А получив его назад от хозяина квартиры, обнаруживает в тетрадях множество любопытных, очень профессиональных комментариев к своим записям. В роли отшельника — великолепный Шон Коннери.
Почти знаменит
- Рейтинг IMDb — 7,9
- Год: 2000
Подросток-вундеркинд мечтает стать журналистом и писать статьи про рок-музыку. В начале 1970-х он отправляется на гастроли вместе с вымышленной рок-группой «Stillwater», чтобы во время тура взять у них интервью и подготовить большой материал для журнала «Rolling Stone».
- «Почти знаменит» — реалистичный и трогательный. Один из тех редких фильмов, которые заставляют вас почувствовать, что вы что-то приобрели уже только потому, что посмотрели его. © segacs / IMDb
Если вы тоже с ностальгией вспоминаете те времена, когда брали напрокат видеокассеты и собирались всей семьей, чтобы посмотреть какой-нибудь классный фильм, то вот еще больше замечательных картин, о которых совершенно точно можно сказать: «Сейчас так уже не снимают, а жаль».