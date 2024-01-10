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10+ пар звезд, которым хочется задать вопрос: «А вы, часом, не родственники?»

Кино
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Двойники существуют. Ученые заявляют: с учетом огромного населения земного шара неудивительно, что есть люди со схожими последовательностями ДНК. И они могут не только быть похожи между собой, но и вести одинаковый образ жизни. Вот, например, «близнецы» из сегодняшней подборки занимаются одним и тем же — развлекают публику.

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Tarakanov Vadim / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Екатерина Климова и Кристен Уиг

Tarakanov Vadim / East News, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Александра Ребенок и Элизабет Бэнкс

Tarakanov Vadim / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Алена Свиридова и Юлия Рутберг

East News, East News

Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова

East News

Юрий Чурсин и Павел Кузьмин

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Анастасия Мыскина и Алика Смехова

East News, Lomohov Anatoly / East News

Ксения Алферова и Ирина Тонева

Lomohov Anatoly / East News, East News

Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Наталья Бардо и Джоди Комер

Tarakanov Vadim / East News, Invision / Invision / East News

Амалия Мордвинова и Тильда Суинтон

EAST NEWS, BENAROCH / SIPA / EAST NEWS

Любовь Аксенова и Люся Чеботина

А в этом материале мы показывали современных актрис, которые как две капли воды похожи на кинодив старого Голливуда. Чудеса, да и только!

Фото на превью Настя, соберись! / Плюс Студия, Kashaev Pavel / East News
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82311
AdMe/Кино/10+ пар звезд, которым хочется задать вопрос: «А вы, часом, не родственники?»
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