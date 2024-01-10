10+ пар звезд, которым хочется задать вопрос: «А вы, часом, не родственники?»
Двойники существуют. Ученые заявляют: с учетом огромного населения земного шара неудивительно, что есть люди со схожими последовательностями ДНК. И они могут не только быть похожи между собой, но и вести одинаковый образ жизни. Вот, например, «близнецы» из сегодняшней подборки занимаются одним и тем же — развлекают публику.
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Tarakanov Vadim / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Екатерина Климова и Кристен Уиг
Tarakanov Vadim / East News, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Александра Ребенок и Элизабет Бэнкс
Tarakanov Vadim / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Алена Свиридова и Юлия Рутберг
East News, East News
Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова
East News
Юрий Чурсин и Павел Кузьмин
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Анастасия Мыскина и Алика Смехова
East News, Lomohov Anatoly / East News
Ксения Алферова и Ирина Тонева
Lomohov Anatoly / East News, East News
Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Наталья Бардо и Джоди Комер
Tarakanov Vadim / East News, Invision / Invision / East News
Амалия Мордвинова и Тильда Суинтон
EAST NEWS, BENAROCH / SIPA / EAST NEWS
Любовь Аксенова и Люся Чеботина
А в этом материале мы показывали современных актрис, которые как две капли воды похожи на кинодив старого Голливуда. Чудеса, да и только!
Фото на превью Настя, соберись! / Плюс Студия, Kashaev Pavel / East News
Поделиться этой статьёй