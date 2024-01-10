10+ пар звезд, которым хочется задать вопрос: «А вы, часом, не родственники?»

Двойники существуют. Ученые заявляют: с учетом огромного населения земного шара неудивительно, что есть люди со схожими последовательностями ДНК. И они могут не только быть похожи между собой, но и вести одинаковый образ жизни. Вот, например, «близнецы» из сегодняшней подборки занимаются одним и тем же — развлекают публику.