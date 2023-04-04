10 популярных кинопар, глядя на которые просто тянет сказать: «Нам такие отношения и даром не нужны!»

Когда мы строим отношения с любимыми, мы опираемся на кучу вещей. И немаловажную роль здесь играет массовая культура, а именно примеры из кино. Но далеко не всегда пары из фильмов демонстрируют здоровые отношения. Они могут не только ругаться, но еще и погрязать во взаимном обмане или вообще манипулировать друг другом. Мы разобрались, какие же знаменитые кинопары далеки от образца для подражания.

В конце статьи рассказываем о героях, которые могли бы быть вместе (и многие зрители даже были бы рады этому), но вряд ли смогут построить нормальные отношения. А еще вспоминаем пару из популярного мультика, чей роман тоже вызывает вопросы.

Молли и Артур (серия фильмов о Гарри Поттере)

В этой паре оба хороши. Молли почти всегда недовольна мужем. Она предъявляет Артуру претензии и орет на него всякий раз, когда он сделает что-то не так, как ей кажется правильным. Еще от Молли маловато поддержки. Так, она насмешливо, а порой даже неодобрительно относится к увлечению мужа магловскими технологиями. В свою очередь, Артур вечно пудрит жене мозги. Боясь недовольства Молли, он часто врет ей или просто скрывает от нее какие-то вещи. В обычном мире такие отношения, как у четы Уизли, точно не считались бы абсолютно здоровыми.

Йеннифэр и Геральт (сериал «Ведьмак»)

Отношения этих героев напоминают американские горки. То они вместе, то они в разлуке, то вообще в ссоре. По сути, никто в этой паре не готов что-то делать ради партнера. Каждый руководствуется собственными интересами. А когда Геральт все-таки захотел привязать к себе Йеннифэр, он использовал не силу своей любви, а обыкновенную магию. Строить так отношения нечестно.

Уэнсдэй и Тайлер (сериал «Уэнсдэй»)

То, что Тайлер оказался монстром, могло быть не таким уж непреодолимым препятствием. В конце концов, он не виноват, что им манипулировали. Но ведь Тайлер по-настоящему злорадствовал, когда Уэнсдэй не смогла упечь его за решетку и вызволить Ксавье. Это-то он точно делал по собственной воле. Подобные поступки вызывают еще большее беспокойство.

Мэл и Доминик («Начало»)

Сначала Доминик впутывает жену в свой эксперимент с технологией совместного сновидения. Их идеальная жизнь оказываются фикцией, всего лишь результатом опыта. Мэл цепляется за эту сказку и, по сути, отказывается строить нормальные отношения. Потом против воли девушки Доминик заставляет ее вернуться в реальный мир, тем самым доводя ее до гибели. Сомнительно, что в этих отношениях вообще когда-то была любовь. Ведь преследующая Доминика проекция Мэл явно просто манипулирует им. А сам герой, кажется, испытывает обыкновенное чувство вины.

Падме и Энакин («Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»)

По мнению фанатов, Энакин на самом деле не любил Падме. Он просто жаждал власти, поэтому решил воспользоваться высоким статусом девушки. К тому же однажды Энакин вообще пытался избавиться от супруги. А ведь он знал, что Падме беременна, но не пожалел ни ее, ни своих будущих детей.

Ромео и Джульетта («Ромео + Джульетта»)

Эта пара совершает классическую ошибку: принимает мимолетную влюбленность за настоящую любовь. И если шекспировским героям, жившим в эпоху Возрождения, такая наивность простительна, то поведение персонажей экранизации, действие которой перенесено в наши дни, кажется безумным. Вместо того чтобы здраво оценить ситуацию, Ромео и Джульетта ринулись оформлять отношения спустя несколько дней знакомства. И в итоге погибли из-за обыкновенного влечения вкупе с подростковым бунтом. Страшно подумать, как дальше смогли бы жить такие подверженные эмоциям и инстинктам люди, если бы все сложилось иначе.

Нимфадора и Римус (серия фильмов о Гарри Поттере)

В этой паре все внимание устремлено на Римуса. Люпин строит из себя великого страдальца: ведь общество якобы отторгает его. Поэтому он не может до конца осознать, что Нимфадора действительно полюбила его. Оборотень даже пытается бросить беременную возлюбленную (конечно же, из благородных побуждений). Прыгая вокруг Римуса, девушка только все время на нервах и в напряжении.

Энди и Бенджамин («Как отделаться от парня за 10 дней»)

С самого начала отношений герои просто манипулируют друг другом. У каждого есть свои скрытые мотивы. И никто из них не застрахован, что, даже будучи настоящей парой, они не выкинут что-нибудь подобное еще раз и не предадут друг друга. Есть и еще одна деталь, которая заставляет насторожиться. Из-за нового парня Энди в финале фильма увольняется с работы. С ее стороны это безрассудство, конечно. Но вот то, что Бенджамин легко принимает такой поступок, тревожит гораздо больше. Возможно, в их совместном будущем он все время будет помыкать девушкой — ведь один раз она уже пошла на жертву ради него, сделает и еще что-нибудь.

Джон и Джейн («Мистер и миссис Смит»)

Камень преткновения в этой паре даже не сам факт, кем на самом деле работают супруги, а то, сколько лет они скрывали друг от друга правду о значительной части своей жизни, о своей истинной сущности. Когда отношения изначально строятся на лжи, вряд ли можно ожидать чего-то хорошего от такого брака.

Аманда и Грэм («Отпуск по обмену»)

В этой паре оба дикие эгоисты. Аманда не воспринимает ни одни отношения всерьез. Даже после расставания с парнем героиня думает лишь о том, как стресс отразится на ее внешнем виде. Грэмом Аманда вообще просто крутит, мешая ему найти ту, которая захотела бы долгосрочных отношений. Грэм ничуть не лучше. Он абсолютно безответственен и не хочет обременять себя заботой о девушке. Крайнее неуважение к женщинам герой выдает просто за дурацкие привычки, вроде манеры забыть позвонить даме после свидания. Вишенка на торте — лживая натура Грэма. Он обманывает Аманду, скрывая тот факт, что у него есть дети.

Бонус № 1: Уэнсдэй и Ксавье (сериал «Уэнсдэй»)

По мнению многих зрителей, Уэнсдэй и Ксавье не смогут построить здоровые отношения. Этой свободолюбивой девушке никто не нужен. А если она и начнет встречаться с парнем, то никогда не будет ставить его интересы хотя бы наравне со своими. Поэтому Уэнсдэй нужен тот, кто всегда будет уступать ей и оставаться на втором плане. Ксавье же часто только командует девушкой. Парень уже пытался обуздать нрав Уэнсдэй и переделать ее. Например, когда вынудил ее позвать его на бал или заставил пользоваться телефоном и регулярно общаться с ним. Ксавье успел не раз выяснить отношения с Уэнсдэй, хотя они даже не начали встречаться. Поэтому вряд ли он сможет долго терпеть характер девушки. Скорее всего, ребята просто измучают друг друга.

Бонус № 2: Анна и Кристофф (мультфильм «Холодное сердце»)