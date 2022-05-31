10 примеров, когда режиссеры решили вдохнуть новую жизнь в старый сюжет. И получилось превосходно

Многие фильмы переснимают и адаптируют под разные аудитории. Но предсказать, будет ли успешным повтор, невозможно. Несмотря на это, создатели рискуют, и часто работа получается ничуть не хуже предыдущих версий. Достаточно вспомнить успех сериала «Игра в кальмара», ведь о его предшественнике — фильме «Королевская битва» — многие даже знать не знали.

Мы в ADME пересмотрели все фильмы и выяснили, какие же ремейки оценили выше, чем версии, вышедшие раньше.

«Игра в кальмара» (2021) — «Королевская битва» (2000)

«Игра в кальмара» — корейский сериал, ставший настоящим мировым хитом 2021 года. Но мало кто знает, что впервые фильм с похожим сюжетом вышел в 2000 году. Различие картин в участниках: в «Королевской битве» игроки — школьники, а в «Игре в кальмара» — взрослые люди. Сюжет нового сериала менее жесток, в отличие от предшественника. К тому же школьники были вынуждены участвовать в игре не по своей воле, а взрослые — потому что решились сами. Вероятно, один из факторов, повлиявших на то, что «Игру в кальмара» приняли хорошо, — более мягко построенный сюжет. Благодаря такому успеху было принято решение снимать следующий сезон.



Рейтинг IMDb: «Игра в кальмара» — 8,0

«Королевская битва» — 7,6

«Восстание планеты обезьян» (2011) — «Под планетой обезьян» (1970)

Фильмов про планету обезьян огромное множество, и отклики, соответственно, все получили разные. Так, в 1970 году вышел фильм «Под планетой обезьян», но он получился не совсем таким, каким хотели увидеть его зрители и критики. Картину назвали очень небрежной, нелепой и без необходимой доли юмора. К тому же в фильм привнесли слишком много морали, которая оказалась неуместной, по мнению критиков. Позже, в 2011-м, вышла еще одна картина — «Восстание планеты обезьян», и ее оценили гораздо выше. Фильм получил довольно хорошие отзывы. В особенности за спецэффекты и роль Цезаря, которую исполнил Энди Серкис.



Рейтинг IMDb: «Восстание планеты обезьян» — 7,6

«Под планетой обезьян» — 6

«Затерянные в космосе» (2018) — «Затерянные в космосе» (1965–1968)

Ремейк фильма «Затерянные в космосе» критики назвали достаточно амбициозным с точки зрения его научности, но плюс к этому в фильме есть еще и эмоциональная составляющая, и вместе они очень привлекают зрителя. В 2019 году сериал получил награды в 4 номинациях за выдающиеся спецэффекты. Так что его можно порекомендовать тем, кто любит научно-популярный жанр. А вот сериал 1965–1968 годов был не так успешен, его рейтинги падали с каждым сезоном, аудитория таяла. А награды, на которые был номинирован сериал, доставались другим. Лишь спустя много лет, в 2008 году, сериал получил награду в номинации «Лучший робот».



Рейтинг IMDb: «Затерянные в космосе» (2018) — 7,3

«Затерянные в космосе» (1965–1968) — 7,2

«Книга джунглей» (2016) — «Книга джунглей: История Маугли» (1998)

«Книга джунглей» 2016 года стала настоящим хитом кинопроката и имела неплохой финансовый успех. Критики оценили не только визуальную составляющую, но и увлекательную сюжетную линию. Спецэффекты фильма ставили в один ряд с такими картинами, как «Аватар», «Гравитация», «Жизнь Пи». А вот фильм-предшественник, снятый в 1998 году, получился не насколько зрелищным, хотя, конечно, тогда еще не было таких технологий. Озвучку фильма и вовсе называли ужасной, потому что возникал диссонанс из-за несоответствия картинки и звука.



Рейтинг IMDb: «Книга джунглей» — 7,4

«Книга джунглей: История Маугли» — 4,1

«Звездный крейсер „Галактика“» (2004–2009) — «Звездный крейсер „Галактика“» (1978–1979)

Сериал, вышедший в 2004 году, получил широкое признание критиков и даже тех, кто холоден к жанру научной фантастики. Так, например, издания Time и New York Newsday назвали его лучшим шоу на телевидении в 2005 году. Сериал получило премию Пибоди за общее мастерство, несколько премий «Эмми» за визуальные эффекты. Журнал Time назвал его одним из 100 лучших телевизионных шоу всех времен. Сериал же, вышедший в 1979-м, столкнулся с критикой — в основном его сравнивали с фильмом «Звездные войны». И хотя вначале его рейтинги были довольно высокими, потом показ передвинули на другое время, что негативно повлияло на позиции.



Рейтинг IMDb: «Звездный крейсер „Галактика“» (2004–2009) — 8,7

«Звездный крейсер „Галактика“» (1978–1979) — 7,2

«Железная хватка» (2010) — «Настоящее мужество» (1969)

Снять новую версию книги «Железная хватка» решили братья Коэн. Их одноименный фильм вышел на экраны в 2010 году. Эта версия получилась гораздо мрачнее и серьезнее фильма, который вышел в 1969-м. Коэны уделили больше внимания персонажам и их личным историям и как следует поработали над визуальным рядом, критики назвали результат их работы превосходным. Первый фильм под названием «Настоящее мужество», снятый по этой же книге, тоже получил признание, а Джон Уэйн, сыгравший главную роль, получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер». Критики назвали картину забавным и непритязательным вестерном.



Рейтинг IMDb: «Железная хватка» — 7,6

«Настоящее мужество» — 7,4

«Великий Гэтсби» (2013) — «Великий Гэтсби» (1974)

Лента «Великий Гэтсби», которая вышла в 1974 году, стала 3-й экранизацией книги. Но, несмотря на хороший сюжет романа и даже полученные «Оскары», фильм получил негативные отзывы — он получился красивым, но бездушным. В 2013-м вышла новая экранизация, снятая Базом Лурманом. Фильм получил пусть не самые высокие отзывы, но зрителю, судя по рейтингам, он оказался ближе и приняли его гораздо лучше.



Рейтинг IMDb: «Великий Гэтсби» (2013) — 7,2

«Великий Гэтсби» (1974) — 6,4

«Отверженные» (2018–2019) — «Отверженные» (2012)

Одна из множества экранизаций романа Гюго «Отверженные», которую оценили выше, чем другие версии, вышла на экраны в 2018 году. Мини-сериал, согласно отзывам публики, получился очень удачным. Тепло отзывались зрители об игре Лили Коллинз и Доминика Уэста. Сериал назвали ярким, захватывающим и одновременно увлекающим своей драматической линией. К тому же создателям удалось «приблизить» сюжет картины к повествованию книги. А вот фильм, вышедший раньше, в 2012 году, оценили ниже. Зрителям и критиками понравился актерский состав, но живое пение и множество крупных планов в фильме понравились далеко не всем.



Рейтинг IMDb: «Отверженные» (2018–2019) — 7,8

«Отверженные» (2012) — 7,5

«Бесстыжие» (2011–2021) — «Бесстыдники» (2004–2013)

Сериал о неблагополучной семье Галлагеров впервые показали в 2004 году, и он продолжал выходить на экраны до 2013 года. В 2005-м сериал «Бесстыдники» получили награду как лучший драматический сериал, а позже, в 2007-м, стал еще и лучшей продолжающейся драмой. Когда первый сериал еще не закончился, начали снимать его обновленную версию. И она тоже стала очень успешной. Критики хорошо оценили актерский состав и то, как передана атмосфера такой темной стороны жизни.



Рейтинг IMDb: «Бесстыжие» — 8,6

«Бесстыдники» — 8

«Убить Билла. Фильм 1» (2003) — «Невеста была в трауре» (1968)

Фильм «Невеста была в трауре» вышел в прокат в 1968 году, работал над ним французский кинорежиссер Франсуа Трюффо. Картина получила неоднозначные отзывы, а сам создатель на вопрос о том, какой бы из снятых им фильмов он изменил, назвал этот: по его мнению, эмоционально фильм получился не таким, каким должен быть. И вот спустя почти 40 лет на экраны вышел легендарный фильм «Убить Билла. Фильм 1», но с немного измененным сценарием. Работал над ним Квентин Тарантино. Триллер получил одобрение многих зрителей и критиков и даже вошел в список «500 величайших фильмов всех времен» журнала Empire Magazine.



Рейтинг IMDb: «Убить Билла. Фильм 1» — 8,2

«Невеста была в трауре» — 7,2