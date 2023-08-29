10 раз, когда киноделы решили отступить от книжного сюжета и ни капельки не прогадали

Работая над экранизациями, некоторые режиссеры и сценаристы отступают от изначальной задумки автора литературного произведения. Иногда это приводит к настоящей буре возмущения в рядах зрителей, как это, например, случилось с сериалом «Ведьмак». Но порой перемены идут только на пользу фильму и делают произведение даже интереснее.

Побег из Шоушенка (1994)

Фильм отличается не только новым названием (оригинальное звучит как «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), но и содержит существенные изменения в сюжете. Так, молодой заключенный Томми Уильямс стал играть большую роль в событиях, хотя Стивен Кинг не уделял столько внимания этому персонажу. В результате экранизация приобрела культовый статус. Даже сам Стивен Кинг отметил в одном из интервью: «Даже если это не лучшая адаптация, то уж точно одна из лучших».

Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)

Экранизация романа в некоторых аспектах отличается от произведения Сьюзен Коллинз. Это было сделано, чтобы органичнее перенести действия на большой экран, и вызвать у зрителя более яркий эмоциональный отклик. Пит в фильме выглядит несколько иначе. В литературном произведении этот персонаж представал более слабым, и беднягу вечно нужно было спасать. Чтобы аудитории легче было сопереживать Питу, его сделали более сильным и решительным.

Сияние (1980)

Экранизация Стэнли Кубрика во многом отличается от оригинального произведения Стивена Кинга. Режиссер хотел создать собственную интерпретацию, а потому достаточно вольно обошелся и с сюжетом и с характерами персонажей. Кинг этот фильм искренне невзлюбил. Писателю показалось, что Кубрик слишком вольно обошелся с его детищем, и внес неоправданное количество изменений. Но даже недовольство Кинга не помешало ленте стать культовой.

Марсианин (2015)

Фильм режиссера Ридли Скотта снят по роману Энди Вейера. Лента практически не отступает от сюжета книги и достаточно хорошо передает ее атмосферу. При этом режиссер привнес несколько изменений в экранную версию. Так по концовке фильма сразу становится понятно, что финал у этой истории счастливый. В книге все не так однозначно. Но виденье Скотта пришлось по душе зрителям, и фильм стал успешным.

Гарри Поттер и дары смерти: Часть I (2010)

В целом экранизация финальной книги из саги про Гарри Поттера близка к сюжету оригинала, чего и хотела создательница серии Джоан Роулинг. Но даже здесь вкрались небольшие изменения, которые вызвали волнения среди фанатов. Так танец Гермионы и Гарри показался некоторым зрителям излишне эмоциональным. Некоторым показалось, что создатели намекают на романтические отношения между двумя друзьями, и их эта сцена смутила и испугала. В книге ничего похожего не было.

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (2008)

Фильм основан на событиях, описанных в автобиографической книге Тоби Янга, в которой писатель рассказывает о своем уникальном опыте работы в редакции журнала. Основное различие между оригиналом и экранизацией заключается в общей тональности произведений. В книге Янг без стеснения подшучивает над собой и едко высмеивает особенности журналистского мира. В ленте же основной акцент сделан на более светлых и комических моментах. В итоге фильм получился легким и развлекательным, но при этом умудрился не разочаровать фанатов книги.

Унесенные ветром (1939)

Знаменитая лента была снята по одноименному роману Маргарет Митчелл. Но образ героини в фильме и книге несколько различается. В книге писательница без всякого смущения передает мысли и чувства главной героини, а потому Скарлетт О’Хара кажется более сложным и в некоторых отношениях неприятным персонажем. Если в фильме девушка кажется легкомысленной и несколько поверхностной кокеткой, то ее литературный прототип во многих моментах выглядит просто отталкивающе. Так что решение смягчить и несколько приукрасить характер Скарлетт кажется отличной идеей.

Блондинка в законе (2001)

Режиссер Роберт Лукетич снял эту комедию на основе романа Аманды Браун. В фильме главная героиня Эль кажется просто идеальным созданием. Она проницательна, великодушна и всегда готова прийти на помощь друзьям. Кажется у девушки просто нет никаких недостатков, и ей легко дается все, за что бы она не бралась. Книжная Эль — это самовлюбленное создание, которое без всякого зазрения совести манипулирует другими людьми, унижает друзей и близких и никак не может понять, за что же ее так не любят окружающие. Хорошо, что создатели ленты решили изменить образ героини. Вряд ли бы столь несимпатичная Эль вызвала бы у зрителей положительные эмоции.

Властелин колец (2001–2003)

Экранизация трилогии Джона Р.Р. Толкина была отмечена множеством наград и снискала горячую любовь фанатов. Но как бы трепетно режиссер Питер Джексон не относился к оригиналу, некоторые изменения в его трактовке все же появились. Так из ленты исчез любопытный персонаж Том Бомбадил, возможно, чтобы не перегружать сюжет дополнительными деталями. Ход битвы при Хельмовой Пади тоже несколько изменился, сражение стало более зрелищным и динамичным. Но на успех трилогии это никак не повлияло.

Простая просьба (2018)

В основу фильма был положен одноименный роман, написанный Дарси Белл. При этом главные героини в ленте выглядят несколько иначе, чем в книге. Литературная Стефани была более отталкивающей. Но в экранизации ее характер несколько изменили и даже дали ей другую фамилию. Эмили в ленте предстала более яркой и эксцентричной личностью, что существенно усилило комедийную составляющую сюжета.