Пора признать, что Брэд Питт не просто «красивое личико», но и актер-талантище. И вот 10 тому доказательств

Имя Брэда Питта уже стало нарицательным, ведь именно его мы вспоминаем, когда хотим сказать о красоте человека. И в начале карьеры он цеплял зрителей как раз привлекательной внешностью. Однако позднее ему удалось раскрыть свой потенциал. «Раньше я был неплохим актером, но то и дело попадал впросак. Думаю, со временем я стал действительно хорошим актером», — сказал Питт в одном из интервью. Давайте и мы вспомним яркие моменты его фильмографии.

Тельма и Луиза, 1991

Брэд Питт снял рубашку, взял в руки фен — и вот она, прорывная роль в карьере актера. Его взяли в проект в последний момент. Уже спустя неделю после утверждения Питт оказался на съемочной площадке захватывающей криминальной драмы. Актеру досталась роль ковбоя-бродяги, который встречает на своем пути двух подруг — Тельму и Луизу. Они устали от жизни со своими возлюбленными и отправились в путешествие. Однако вскоре оно омрачилось рядом преступлений, которые женщины были вынуждены совершить в этой жуткой поездке.

Там, где течет река, 1992

Питта часто сравнивают с легендарным Робертом Редфордом, так как актеры похожи внешне и их амплуа пересекаются. На самом деле им удалось поработать вместе, еще когда карьера Брэда только-только начинала набирать обороты. Редфорд выступил режиссером фильма «Там, где течет река», рассказывающем о двух братьях с разными темпераментами и представлениями о жизни. Оба являются сыновьями священника. Один замкнутый, другой бунтарь. Единственное, что их объединяет — рыбная ловля. Питту даже пришлось научиться профессионально ловить рыбу нахлыстом, так как по сюжету его персонаж в этом деле ас.

Семь, 1995

Что в коробке? Если вы смотрели этот фильм, то на этих словах вас, должно быть, пробрала дрожь. Если же нет, то не упустите шанс испытать на себе все прелести неожиданной концовки триллера Дэвида Финчера. В центре сюжета два детектива, которые охотятся за серийником. В качестве мотивации он использует семь смертных грехов. В конечном счете преступник преподносит блюстителям закона сюрприз, который никто не ожидал увидеть. И значительную роль именно в такой концовке сыграл Брэд Питт. Он настоял, чтобы в его контракте сцена была прописана такой, какой мы ее в итоге видим.

12 обезьян, 1995

Говоря о своем фильме, режиссер Терри Гиллиам особенно отметил игру Брэда Питта и Брюса Уиллиса. Отчасти он связал успех картины с тем, что актеры вышли из своих привычных амплуа и показали себя публике с необычной стороны. По словам Гиллиама, Питт усердно готовился к роли: он посещал психиатрические больницы и изучал своего героя — психопата Джеффри Гойнса. «У меня захватывало дух от того, каким забавным и странным он был, это было невероятно!» — сказал режиссер. Фантастический триллер показывает нам мир будущего после распространения вируса, который уничтожил большую часть человеческой популяции на планете. Осужденный преступник отправляется в прошлое, чтобы собрать информацию, которая поможет разобраться с эпидемией.

Бойцовский клуб, 1999

Ненадолго нарушим первое и второе правила и поговорим о «Бойцовском клубе». Вновь фильм Финчера, и снова Питт усиленно готовился к роли. Он специально сколол себе зубы, чтобы придать герою колорита. Также актер брал уроки мыловарения, бокса, тхэквондо и грэпплинга. Питту определенно везет на проекты с крутыми концовками, и этот фильм не стал исключением. Сюжет строится вокруг офисного работника, который страдает бессонницей. Вместе с его другом мыловаром они создают подпольный бойцовский клуб, который перерастает в нечто большее.

Трилогия Оушена, 2001, 2004, 2007

В 2001 году собрался звездный актерский состав, включая Питта, чтобы переделать культовую классику — «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года. Историю о Дэнни Оушене и его сообщниках, которые виртуозно проворачивают дела, связанные с ограблениями. Ремейк Стивена Содерберга стал достаточно популярен, чтобы породить пару сиквелов. С момента выхода последнего фильма прошло более пятнадцати лет, и продолжение вряд ли увидит свет. Ведь сам Питт когда-то сказал: «У меня довольно простые жизненные цели. Быть счастливым, оставаться здоровым и не попасть в финансовую ситуацию, когда мне придется сниматься в „Четырнадцати друзьях Оушена“».

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса, 2007

По некоторым заверениям, этот фильм можно назвать лучшим в карьере актера. В роли Джесси Джеймса Питт глубоко погружен в себя, печален, измучен, быстро впадает в гнев, безжалостен, но при этом добр. И в финальной сцене, когда происходит то, что понятно из названия самой ленты, ему удалось передать тонкое ощущение принятия происходящего. Фильм не был прорывным, но он получил признание как критиков, так и зрителей. История рассказывает о Роберте Форде, который с детства боготворит Джесси Джеймса. Изо всех сил он пытается присоединиться к банде разбойника, но постепенно начинает испытывать неприязнь к когда-то обожаемому главарю.

После прочтения сжечь, 2008

Вновь крутые повороты сюжета, выносящие мозг на виражах, и тут как тут блистательный Брэд Питт со своим комедийным талантом. Актерский состав «После прочтения сжечь» великолепен, но Питт сумел найти свое место в этой истории и выделиться, даже будучи второстепенным персонажем. Изначально он сомневался насчет роли глупого тренера, но потом желание поработать с братьями Коэнами все же перевесило чашу раздумий. Это история про то, как два работника тренажерного зала пытаются шантажировать спецагента. К ним в руки попадает диск с секретной информацией, и они хотят получить за свою находку денежное вознаграждение. Только вот методы у них довольно своеобразные.

Человек, который изменил все, 2011

Это фильм о переосмыслении успеха. Питт исполнил главную роль, сыграв Билли Бина — генерального менеджера «Окленд Атлетикс». Благодаря особому видению игры, он смог перевернуть бейсбол с ног на голову, создав команду, полагающуюся не на силу звездных участников, а на статистику. Работа над этим фильмом принесла Питту две номинации на Оскар. Его отметили не только как талантливого актера, но и как хорошего продюсера.

Однажды в... Голливуде, 2019

Режиссер картины, Квентин Тарантино, рассказал в интервью, что чуть было не выбрал на роль, которая досталась Питту, другого актера. Изначально он думал взять в проект того, кто славится своей впечатляющей работой без каскадеров и строгостью на съемках боевиков. Конечно же, речь шла о Томе Крузе, роль как будто была создана для него. Однако переговоры так ни к чему и не привели. В итоге Тарантино не пожалел об окончательном варианте актерского состава. И даже назвал пару Питта и Ди Каприо лучшей из возможных и самой любимой. Они сумели органично показать дружбу между неуверенным в себе актером и его дублером. Жуткие события, происходящие в конце 1960-х годов в Голливуде, благодаря их героям обрели альтернативную, более светлую концовку. И за эту роль Брэд Питт заслуженно получил свой второй Оскар.