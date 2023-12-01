10 ролей Брендана Фрейзера, которые доказывают, что карьера актера только набирает обороты

Жизнь и карьеру Брендана Фрейзера сложно назвать стабильными. Тернистый путь к известности, болезни, тяжелый бракоразводный процесс. Но настоящую легенду от полноценного признания может отделять лишь одна роль, что и случилось с актером в 2023 году. А мы, в свою очередь, хотим доказать, что в актерской карьере Фрейзера хватало занимательных ролей еще до судьбоносного для него дня.

Самая первая главная роль — Линк в фильме «Замороженный калифорниец» (1992)

Добрая, наивная комедия о первобытном человеке, которого один из главных героев, парень по имени Дэйв, обнаруживает во время строительства бассейна. Дейв пытается приспособить Линка к незнакомому для него миру, что создает уйму забавных моментов. Фрейзер основательно боролся как за получение этой роли, так и за достоверность происходящего на экране. На кастинге он дрался с растением, показывая первобытную натуру своего персонажа. Продюсеры оценили такой подход. Позднее, на съемках, актер ел собачью еду и ароматические шарики для ванной. Фильм не подкинул в копилку Брендана оваций со стороны критиков, но зато неплохо заработал в прокате. И проложил дорогу в большое кино будущей звезде.

Первая драма — Дэвид Гринн в картине «Школьные узы» (1992)

Душевная драма о нелегких буднях юноши, который благодаря стипендии попадает в престижный колледж, будучи при этом ребенком из простой семьи. Эта роль стала одной из первых не только для героя нашей статьи, но и для таких актеров, как Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Сам Брендан считает это своей первой знаковой ролью. А еще он думал, что она может оказаться для него последней — молодой актер сильно сомневался в своих силах. И с возложенной ношей ему помогла справиться, по его же мнению, вдохновляющая игра Мэтта Деймона, его главного антагониста в кадре. Фильм хоть и провалился в прокате, но был первой демонстрацией того, что Фрейзер может играть сильных драматических персонажей.

Первый кассовый успех и широкое признание — Джордж в фильме «Джордж из джунглей» (1997)

Наверное, один из самых запоминающихся образов актера. История о воспитанном в джунглях мужчине, который, благодаря стечению обстоятельств, влюбляется в уже помолвленную с другим девушку по имени Урсула и даже попадает в Сан-Франциско. Брендан очень тепло отзывается об этой картине. Ему нравились его коллеги по площадке, он восхищался возможностями компьютерной графики в кино, а еще по-настоящему понял, что игра актера в комедийных фильмах должна идти от почти слепой веры в своего персонажа, каким бы странным он ни был. Актриса Лесли Манн, которая играла Урсулу, в одном из недавних интервью призналась, что влюбилась во Фрейзера не только по сценарию, но и в реальности. А зрители продемонстрировали свою любовь к чудаковатому «королю джунглей» с помощью денег — фильм чуть не потеснил в прокате легендарных «Людей в черном». И к Брендану пришла заслуженная слава.

Первое признание от критиков — Клэйтон Бун в картине «Боги и монстры» (1998)

Это драма о парне по имени Клэй, который устраивается работать садовником в дом к ворчливому и одинокому старику. В дальнейшем выясняется, что его работодатель — Джеймс Уэйл, легендарный режиссер, подаривший миру фильмы о Франкенштейне и Человеке-невидимке. Актер, сыгравший роль режиссера Уэйла, признавался, что не верил в то, что Фрейзер справится, пока не увидел его игру лично. Брендан, хоть и не удостоился даже номинации на Оскар в отличии от своих более именитых коллег, этой ролью доказал, что может играть с ними на равных. И критики это подтвердили.

Самая известная и зрелищная роль — Рик О’Коннелл в фильме «Мумия» (1999)

Редкий ребенок девяностых не смотрел этот фильм о приключениях обаятельного авантюриста Рика и его спутников в городе мертвых, в котором хранились несметные сокровища фараона. По словам Фрейзера, каждый съемочный день был настоящим сюрпризом — съемки были энергозатратными и рискованными, и мало кто понимал, чем может обернуться очередной дубль. И это не пустые слова — актеров постоянно третировала живность в пустыне, в одной из сцен Брендан чуть не расстался с жизнью, да и в целом получил немало травм, которые серьезно сказались на его здоровье. Но в сухом остатке, благодаря титаническому труду команды и невероятной игре Фрейзера, мы имеем одну из самых изобретательных и зрелищных приключенческих картин в истории.

Маленькая роль, которая рвет душу — Бен Салливан в сериале «Клиника» (2001 — 2010)

Да, мы понимаем что персонаж Брендана — далеко не главное действующее лицо в этом сериале. Но мы считаем, что именно благодаря душевной игре Фрейзера и химии, которую он создал с одним из персонажей, мы получили одну из самых душераздирающих сцен в истории телевидения. А если вы до сих пор не смотрели «Клинику», то настоятельно рекомендуем исправить это недоразумение.

Отрицательная роль, о которой мало кто слышал, — Олден Пайл в картине «Тихий американец» (2002)

Едкая драма о любовном треугольнике и фундаментальных моральных ценностях. В этот раз компанию Фрейзеру составил еще один титан индустрии, Майкл Кейн, который даже удостоился номинации на Оскар за свою роль. Но Брендан не отставал, более того, он впервые примерил на себе роль отрицательного персонажа. И даже режиссер, который изначально в него не верил и хотел видеть в роли Олдена Пайла Хита Леджера, позже признался, что доволен игрой Фрейзера.

Самая экспериментальная роль — Эллиот Ричардс в фильме «Ослепленный желаниями» (2000)

Душевная фантастическая комедия о неудачливом парне по имени Эллиот Ричардс, который стесняется позвать коллегу на свидание. Но неожиданно он получает возможность загадать семь желаний, которые, однако, никогда не исполняются так, как ему хотелось бы. Сногсшибательная и смешная Элизабет Херли, история, которая на самом деле глубже, чем кажется на первый взгляд (даже сам Фрейзер поделился своим взглядом на нее)... А в качестве вишенки на торте — великолепная работа гримеров и самого Брендана, который отлично воссоздал уйму очень разных и смешных персонажей. Чем не аргументы при выборе фильма на вечер?

Самая странная роль — Клифф Стил (Роботмен) в сериале «Роковой патруль» (2019 — 2023)

Гонщик, попавший в аварию, благодаря пересадке мозга стал киборгом. Именно такого персонажа и сыграл Фрейзер в сериале «Роковой патруль» — истории о шайке супергероев-изгоев под руководством загадочного доктора. Сам сериал не только в абсурдном ключе высмеивает все минусы жанра супергероики, но и задает серьезные моральные вопросы. И актерская игра Брендона (иногда лишь голосом, а иногда и во плоти), только украшает это безумие.

Самая новая и спорная роль — адвокат Гамильтон в фильме «Убийцы цветочной луны» (2023)

Мартин Скорсезе, Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро... И в эту легендарную команду заслуженно попал и Брендан Фрейзер, где исполнил роль жесткого адвоката. Некоторые назвали его игру в этой картине чересчур театральной и в целом неудачной, но на сторону Брендана встали как фанаты, так и сам режиссер, Мартин Скорсезе. Он назвал работу актера идеальной и добавил, что очень рад был работать с ним.

Карьеру Фрейзера, как и его жизнь, трудно назвать гладкой. Но недавний триумф на Оскаре, вернувшиеся любовь фанатов и внимание именитых режиссеров, а главное, актерская многогранность Брендана дают нам надежду, что у его карьеры открылось второе дыхание.