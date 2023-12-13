10 долгожданных сериалов 2024 года, для просмотра которых уже многие закупились попкорном

Киноиндустрия не стоит на месте и ежегодно выпускает десятки отличных сериалов. Предстоящий год не стал исключением, поэтому изголодавшиеся зрители в полной мере смогут насладиться как новинками, так и продолжением уже полюбившихся многосерийных картин.

Настоящий детектив: Ночная страна

Выход четвертого сезона культового сериала запланирован на 14 января. Одну из главных ролей в нем сыграла профессиональная боксерша Кали Рейс, которая стала известна благодаря фильму «Заложница: Найти пропавшую». По сюжету детективы расследуют громкие исчезновения 6 мужчин в районе научно-исследовательской станции. Чтобы найти разгадку, героиням придется хорошенько покопаться в истории и на себе ощутить суровый климат этих мест. По сценарию действие разворачивается на Аляске, хотя съемки проходили в Исландии. Новый сезон, как и предыдущие, является самостоятельной историей. Жанр: антология, детектив, триллер, криминальна драма.

Мистер и миссис Смит

В Новом году зрителям предстоит увидеть новый шпионский комедийный сериал, основанный на известном одноименном фильме 2005 года. Однако главные роли исполнят уже новые мистер и миссис Смит. Дональд Гловер (Джон Смит), которого мы знаем по кинокартинам «Эффект Лазаря» и «Марсианин», и Майя Эрскин (Джейн Смит), известная по фильму «Мужчина ищет женщину». Дата выхода запланирована на 2 февраля 2024 года. По сценарию двое незнакомых друг другу людей находят перспективную работу в шпионском агентстве. Такое трудоустройство предполагает постоянные приключения. Однако есть подвох: брак возможен только по расчету. Жанр: боевик, комедия-драма, шпионский триллер.

Дом Дракона

Продолжение нашумевшего сериала в жанре фэнтези и драмы запланировано на середину 2024 года. Первый сезон был лишь началом событий, изложенных Джорджем Мартином в книге «Танец драконов». Главный сценарист Райан Кондал сообщил, что во время работы над продолжением он старался сделать новый «Дом Дракона» без ляпов, которые неожиданно всплыли в первом сезоне. Он уточнил, что новый сценарий написать было проще, так как в главных ролях были уже полюбившиеся зрителю актеры. Однако появятся и новые лица. Среди них Гейл Рэнкин, известная по фильму «Величайший шоумен», и Саймон Расселл Бил, которого мы знаем по картинам «Глубокое синее море» и «Тор: Любовь и гром». Жанр: фэнтези, приключенческая драма.

Задача трех тел

Научно-фантастический сериал от создателя «Игры престолов» Дэвида Бениоффа по мотивам одноименного романа. Премьера ожидается 21 марта 2024 года. В главных ролях Марло Келли, Саамер Усмани и Джесс Хонг. По сценарию астрофизик Е Вэньцзе (Розалинд Чао) попадает в армию, но благодаря ее научному образованию ее отправляют на секретную радиолокационную базу в отдаленном регионе Китая. Сюжет закручен таким образом, что действия героини в 1960-е годы отразились в пространстве и времени на группе ученых в наши дни. В итоге всему человечеству придется столкнуться с величайшей угрозой. Жанр: научная фантастика, драма.

Разделение

Второй сезон научно-фантастического сериала был анонсирован еще в 22 году, но неоднократно переносился. В главных ролях зрители по-прежнему увидят Адама Скотта, известного по фильмам «Авиатор» и «Черная месса». Кстати, некоторые фанаты считают, что это один из самых горячих персонажей. Еще в сериале мы увидим Зака Черри, Бритт Лоуэр и Джона Туртурро. Вымышленная корпорация Lumon Industries, которая занимается биотехнологиями, проводит эксперименты с чисткой памяти на своих сотрудниках. После таких процедур сознание людей начинает разделяться на две части: жизнь на работе и вне ее. Все это приводит к тому, что сотрудники начинают противоречить самим себе, что приводит к раздвоению личности. Однако всегда найдется человек, который решит разобраться во всем и раскрыть заговор. Жанр: драма, антиутопия, научная фантастика, психологический триллер.

Агата: Дневники Даркхолда

Мини-сериал, сценарий которого написала Жак Шеффер. На ее счету уже много работ для студии Marvel, и эта не стала исключением. Сериал является спин-оффом сериала «ВандаВижен». Премьера запланирована на конец 2024 года и будет состоять из девяти эпизодов. А главную роль исполнит Кэтрин Хан, известная по фильму «Очень плохие мамочки». Агата Харкнесс оказывается бессильной после серии трагических событий в городе Вествью, поэтому ей придется искать союзников, чтобы вернуть себе былую силу. Остальной сюжет держится в тайне. Жанр: черная комедия, супергероика.

Аватар: Последний маг воздуха

Сериал представляет собой игровую адаптацию одноименного мультсериала. Премьера сериала запланирована на 22 февраля 2024 года и будет состоять из 8 серий. В главных ролях зрители увидят Гордона Кормье в роли Аанга и Киавентио Тарбелл в роли Катары. По сюжету действие происходит в Азии и Арктике. Существуют люди, которые способны управлять природными стихиями: водой, землей, огнем и воздухом. Аанг — это последний выживший маг воздуха, которому предстоит поддерживать баланс в мире. Однако есть люди, которые хотят помешать ему. Жанр: приключенческий боевик, фэнтези, драма.

Пингвин

Предстоящий телевизионный сериал является спин-оффом фильма «Бэтмен». В роли криминального авторитета Освальда Кобблпота выступил небезызвестный Колин Фаррелл. Многие знают его по фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Вспомнить все» и «Телефонная будка». Сериал планируют показать зрителям в конце 2024 года. Он будет состоять из восьми серий. Действие происходит сразу после событий из фильма «Бэтмен». В сериале будет показано, как пришел к власти новоиспеченный гангстер, которого все будут называть Пингвином. Жанр: криминальная драма.

Экспаты

Премьера нового драматического сериала состоится 26 января 2024 года. Режиссером выступила Лулу Ван, которая прежде работала над картиной «Посмертный». В главной роли — Николь Кидман. Некоторые пользователи сети говорят, что уже не могут дождаться, когда увидят сериал. История четырех непохожих женщин, которые переехали из разных стран в Гонконг, чтобы начать здесь новую жизнь. В повседневной суете шумного мегаполиса они пытаются построить карьеру и наладить личную жизнь. Однако настоящую любовь, как и дружбу, найти сложно, когда заведомо знаешь, что все это ненадолго. Жанр: драма.

Все совпадения случайны

В будущем году планируется премьера мини-сериала от режиссера Альфонсо Куарона, который снял такие шедевры, как «Маленькая принцесса», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гравитация». Главную роль исполнила Кейт Бланшетт. Ее зрители знают по фильмам «Елизавета», «Авиатор» и «Властелин колец». По сюжету успешная и уважаемая телевизионная журналистка узнает страшную тайну. Оказывается, она является главным персонажем романа, который раскрывает ее собственные секреты. Жанр: триллер.