10+ сериалов, которые не так раскручены, как другие хиты, но мигом приклеят к экрану даже самых взыскательных зрителей

За несколько последних лет вышло множество достойных сериалов с высокими рейтингами. Однако некоторые из них мы почему-то обходили стороной, а они, несомненно, стоят каждой потраченной минуты. Итак, представляем вашему вниманию многосерийки, о которых мы еще не рассказывали, а следовало бы.

1. Покерфейс (Poker Face)

Рейтинг IMDb — 8 Режиссер сериала «Покерфейс» — создатель франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон. Чарли, роль которой блистательно сыграла Наташа Лионн, обладает одной очень неординарной способностью: она может определить по внешнему виду человека, говорит он правду или лжет. Это уникальное умение героиня использует на протяжении всего сериала. В каждом эпизоде зрителю предлагается перевернутый детектив по принципу сериала «Коломбо», когда сначала показывают сцену преступления, а потом дают его разгадку. Один из критиков назвал его детективным сериалом на века. Дайте этому шанс, и он зацепит вас с первой минуты. © DiCaprioFan13 / IMDb

2. Терапия (Shrinking)

Рейтинг IMDb — 8 Главная роль в «Терапии» досталась Харрисону Форду. Многие отмечают, что это одна из его лучших работ. В жизни героя Форда, который работает психотерапевтом, произошла страшная трагедия. После этого он решил говорить своим пациентам все, что он о них думает. Это весьма неожиданным образом идет на благо как им самим, так и главному персонажу, жизнь которого постепенно меняется на 180°. Получил эмоциональное наслаждение. Сериал напоминает о том, что нужно искать в людях только хорошее, и о том, что мы не идеальны. © nickajudy / IMDb

3. Анника (Annika)

Рейтинг IMDb — 7,1 Многие зрители запомнили Николу Уокер по блестяще сыгранной роли в детективном сериале «Незабытые». В 2021 году вышел 6-серийный фильм «Анника», где героиня также распутывает сложнейшие преступления. Параллельно она воспитывает дочь-подростка с невероятно сложным характером. На протяжении всего сериала персонаж Уокер обращается в камеру к зрителям, делясь ироничными замечаниями о своей личной жизни и работе. В 2023 году планируется выход 2-го сезона. Проглотил все серии за один день. Сценарий просто восхитителен. © gshines-39678 / IMDb

4. Последнее слово (Das letzte Wort)

Рейтинг IMDb — 7,1 Стефан и Карла прожили вместе четверть века. После неожиданного ухода из жизни Стефана Карла обнаружила в себе нераскрытый талант. Произнеся речь на похоронах супруга, она поняла, что могла бы неплохо зарабатывать панегиристикой, и сразу же принялась за дело. Но к чему же все это приведет?

5. Папины дивы (Daddy’s Divas)

Рейтинг IMDb — 9,6 После кончины супруги вдовец и 3 его дочери будто бы начинают жизнь с самого начала. Во всей этой трагичной ситуации членов семьи объединяет юмор, благодаря которому они могут находиться на плаву и не раскисать. Каждый эпизод этой 10-серийки длится не более 25 минут, так что весь сериал можно посмотреть за один вечер. Эта работа была признана во всем мире, а также отмечена несколькими престижными наградами.

6. Ужасные 80-е (De verschrikkelijke jaren tachtig)

Рейтинг IMDb — 8,1 9-летняя Пит старается не потерять рассудок из-за абсурдной реальности, в которой она живет. Взрослые заняты другими проблемами, она даже не может поделиться с ними своими переживаниями и мыслями. Но все резко меняется, когда в их дом нагрянула инспекция по защите детей. Теперь им всем предстоит переосмыслить свое поведение и сделать выводы.

7. Свет жизни (Etterglød)

Рейтинг IMDb — 7,9 За день до 40-летия Эстер поступил звонок от врача. Он сообщил женщине о том, что у нее рак и шансов на выздоровление практически нет. Однако героиня не стала впадать в отчаяние, хотя была на грани от него, а решила проживать каждый день так, чтобы остаток ее жизни был насыщенным и полным. Героиня не отказывается от медицинского вмешательства и тщательно выполняет все предписания врача. Удастся ли ей победить болезнь?

8. Лучшие дни (Días mejores)

Рейтинг IMDb — 7,7 4 незнакомцев разных возрастов и социальных статусов встречаются на сеансе групповой терапии. Все они пережили потерю любимых людей и сейчас пытаются найти способы для движения вперед. Этот сериал рассказывает о том, как, несмотря на душевные раны, можно снова смеяться, любить да и просто жить полной жизнью.

9. Все просит о спасении (Tutto chiede salvezza)

Рейтинг IMDb — 7,4 На следующее утро после бурной вечеринки Даниэле оказывается в психиатрической лечебнице. Лечащий врач сказал парню, что ему предстоит жить здесь неделю. За этот, казалось бы, короткий срок молодой человек пересмотрит всю свою жизнь, а его соседи по палате смогут научить его заново жить и любить. Один из критиков написал: «Это искренний итальянский сериал, который будет рвать струны вашей души».

10. Денежные мешки (Geldwolven)

Рейтинг IMDb — 7,3 Главный герой окончательно потерял веру в доброту. В какой-то момент он задался вопросом: а не отнимает ли его честность слишком много энергии? Внезапно мужчина обнаружил у себя темную сторону и начал вытаскивать ее на передний план, превращаясь в волка в овечьей шкуре. Но чем же для него обернется такая трансформация?

11. Cороки-убийцы (Magpie Murders)