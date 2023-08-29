10 шаблонов романтического кино, которые за последние десятилетия пережили ряд трансформаций

Режиссеры то и дело радуют публику киноновинками. Однако в какие бы декорации они не помещали героев, сюжеты порой до боли напоминают культовые картины прошлого. Особенно если речь идет о ромкомах и мелодрамах. Мы решили вспомнить популярные любовные тропы и выяснить, как изменилось их восприятие зрителями.

Принцесса «под прикрытием» и обычный парень

Королевская особа забавы ради выходит на улицу инкогнито, знакомится с обычным человеком и в итоге влюбляется в него. Такой романтический троп еще называют «из князи в грязи». Лента «Римские каникулы», вышедшая в 1953 году, считается классикой жанра. Принцесса Анна решает тайно погулять по столице Италии, и судьба сводит ее с рядовым журналистом Джо. Но вопреки всем законам ромкомов любовь не торжествует в финале: принцесса остается верна своему долгу и покидает друга навсегда. Такая концовка заставила зрителей прослезиться, зато в правдоподобности ей не откажешь. А вот фильм «Безумно влюбленный» 1981 года с идентичным сюжетом если и доводил публику до слез, то эти слезы были от безудержного хохота. Принцесса-беглянка Кристина и водитель автобуса Барнаба все-таки остались вместе. Но и эта картина обрела статус культовой: мезальянс зрителей не смутил. Ведь предприимчивый Барнаба умудрился найти способ покрыть семейные долги возлюбленной и избавить ее от брака по расчету.

Судя по всему, современные зрители скептически воспринимают принцесс «под прикрытием». Сейчас этот романтический троп встречается преимущественно в рождественских фильмах. К таким относятся ленты «Зимняя принцесса» 2019 года и «На месте принцессы» 2018 года. Их героини, королевские особы, составили пару обычным парням, но придирки тут излишни: кино для рождественских выходных должно быть сказочным. Да только, к сожалению, эти принцессы не покорили сердца широкой публики и не встали в один ряд с персонажами Одри Хепберн и Орнеллы Мути.

К любви через преображение

Главной героиней такой ленты является тихоня или дурнушка, которая влюбляется в красавчика. И, чтобы соответствовать зазнобе, она должна поработать над своей привлекательностью. Классический пример такого фильма — лента «Бриолин» 1978 года. Лидер школьный банды пренебрегает скромной отличницей, и она ради него превращается в девушку-вамп. Такой сюжет был востребован и 20 лет спустя, иначе бы картина «Это все она» 1999 года не обрела статус культовой молодежной комедии. И снова та же схема: так называемая дурнушка преображается, и главный красавчик школы сражен наповал.

А вот в 2021 году киношники решили переосмыслить этот троп и сняли ленту «Это все он», поменяв мужского и женского персонажей местами: теперь парень-неудачник должен стать красавчиком и составить пару популярной девушке. Но картина получила катастрофически низкие оценки зрителей, несмотря на свежее сценарное решение. Видимо, современной публике вообще не нравится идея, что менять свою внешность ради кого-то — это нормально.

От соперников к возлюбленным

Об отношениях, которые начались с взаимной ненависти, снято немало фильмов. В их числе ленты о карьеристах-соперниках, чья пылкая вражда в итоге перерастает в любовь. Еще в 1949 году вышла картина с Джуди Гарленд в главной роли под названием «Старым добрым летом». Ее герои состоят в анонимной почтовой переписке и даже не догадываются, что знакомы в реальной жизни. Они работают в одном и том же музыкальном магазине и ненавидят друг друга. Аналогичный сюжет и у фильма 1998 года «Вам письмо», отличаются лишь детали. Главные герои являются владельцами конкурирующих книжных магазинов, а переписываются они посредством электронной почты. Потому и не знают, кто скрывается под никнеймом собеседника. И хотя в обеих лентах мы наблюдаем развитие отношений от врагов к возлюбленным, прием с перепиской служит двигателем сюжета.

Конечно, в век соцсетей сложно представить человека, который станет вести душевные разговоры с анонимным собеседником в интернете. Это понимают и киношники, потому едва ли мы увидим новые картины, похожие на «Старым добрым летом» и «Вам письмо». Но и без интриги с перепиской можно легко обойтись: троп о соперниках, которым суждено влюбиться, все еще на плаву. Например, мелодрама «Мой любимый враг» 2021 года о конкурирующих за высокую должность сотрудниках издательства была тепло принята и критиками, и зрителями.

Обреченная любовь

Фильмы о влюбленных, которых навеки разлучили обстоятельства, можно назвать самыми душещипательными из разряда мелодрам. Герои не получают ни малейшего шанса на счастье, а потому вызывают у зрителей сильные эмоции. Уж ли не Шекспира стоит благодарить за этот троп? Так, в легендарных «Шербурских зонтиках» 1964 года Женевьева вынужденно расстается с Ги, а затем под давлением матери выходит замуж за другого, ошибочно приняв отсутствие писем от возлюбленного за охлаждение его чувств. Герои встречаются снова лишь несколько лет спустя и, понимая, что их время ушло, прощаются навсегда.

Казалось бы, с современными героями такие шекспировские драмы не прокатят, а с публикой и подавно. Но нет. В 2016 вышел фильм «Ла-Ла Ленд» и заставил зрителей снова достать носовые платки. И хотя героев разлучили не какие-то внешние обстоятельства, а творческие амбиции, мы наблюдаем все тот же романтический троп. К слову, на этот проект режиссера вдохновили упомянутые выше «Шербурские зонтики».

Золотоискательница отказывается от принципов

Героини романтических комедий с подобным тропом продумывают стратегии по охмурению богачей, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь, но в итоге предпочитают расчету любовь. Классический фильм «Как выйти замуж за миллионера» 1953 года — образцовый представитель жанра. Главная героиня Шатци преуспела в своей охоте за толстосумом, но бросила его прямо перед свадьбой, осознав, что любит бедного парня. По иронии судьбы этот самый бедный парень оказался миллионером. Чудеса, да и только. Похожую схему зрители наблюдали и в ленте «Сердцеедки» 2001 года. Аферистка Пейдж увлеклась работником развлекательного заведения, который оказался его успешным хозяином. Однако она умудрилась обвести парня вокруг пальца, женив на себе, а затем отсудив при разводе его имущество. Но любовь в итоге восторжествовала, и Пейдж вернулась к мужчине.

А вот создатели картины «Отпетые мошенницы» 2019 года явно решили сломать шаблон. Аферистку они свели... точно с таким же аферистом. Главная героиня Пенни пыталась заполучить деньги парня, который только притворялся миллионером. А там и любовь нагрянула. К слову, здесь сценаристы приплели еще один романтический троп, о котором речь пойдет ниже.

Любовь вопреки бессовестному обману

Довольно распространенный прием сценаристов — заставить персонажа пойти на обман ради любви. Так, герой или героиня представляются зазнобе кем-то другим, а когда ложь всплывает на поверхность, то очень быстро получают прощение. Поскольку обманутый человек уже влюбился по уши. В легендарном фильме «Займемся любовью» 1960 года богач Жан-Марк притворяется бедным актером, чтобы завоевать сердце артистки Аманды. А в ленте «Госпожа горничная», вышедшей 42 года спустя, самозванкой является девушка. Работница гостиницы выдает себя за светскую даму, чтобы не разочаровывать положившего на нее глаз миллионера.

Идея притвориться другим человеком кажется довольно-таки аморальной, но киношники с этим явно не согласны. Они по-прежнему представляют на суд зрителей картины с подобным тропом, правда, «приправляют» их современными решениями. Так, главная героиня ленты 2018 года «Сьерра Берджесс — неудачница» обманывает возлюбленного с помощью соцсетей. Она общается с ним от имени главной красотки школы. Финал, увы, неоригинален: парень легко прощает обман и признается девушке в симпатии.

Ветреный человек исправляется

Главным героем ленты является, как правило, циничный мужчина, что меняет партнерш как перчатки и не хочет связывать себя какими-либо обязательствами. Но ровно до тех пор, пока на горизонте не появится особа, ради которой он захочет измениться. Так, Джек из фильма «Специалист по съему» 1987 года начинает бегать за равнодушной к нему Рэнди, а Хитч из картины «Правила съема: Метод Хитча» 2005 года западает на Сару, на которую не действуют его пикаперские приемы.

Видимо, этот троп претерпел кризис, раз киношники прибегли к гендерным «перетасовкам». И в 2015 году мы уже наблюдали молодую женщину в качестве циничной оторвы на пути к «исправлению» — в фильме «Девушка без комплексов». И так как картина понравилась и зрителям, и критикам, вероятно, в будущем мы увидим еще не одну романтическую комедию с подобным сюжетом.

Фальшивые отношения

Женский и мужской персонажи нисколечко друг в друге не заинтересованы, однако жизненные обстоятельства вынуждают их притворяться парой. Конечно же, проведя уйму времени вместе, они влюбляются, и фальшивые отношения перерастают в настоящие. В кинофильме «Вид на жительство» 1990 года герои вступают в фиктивный брак, чтобы один из них смог решить проблемы, связанные с миграционной службой. Точно такая же мотивация и у персонажей ленты «Предложение» 2009 года.

Современные сценаристы вовсю эксплуатируют этот троп на самый разный лад. Так, главная героиня ленты «Неуловимый аромат любви» 2021 года соглашается временно притвориться девушкой героя перед его семьей, чтобы он в итоге свел ее со своим другом. А героиня фильма «Первый встречный» 2022 года, которая является известной певицей, вступает в фальшивые отношения ради одобрения со стороны общественности. Конечно же, и в этих случаях аферы заканчиваются взаимной любовью.

Любовный треугольник

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News , CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Главная героиня все никак не может определиться, выбирая между сердцеедом или надежным парнем. Романтические комедии с таким тропом снимали еще в середине прошлого века — «Сабрина» 1954 года тому пример. К слову, в этой ленте использовался еще один уже знакомый нам прием — преображение простушки. А в картине «Дневник Бриджит Джонс» 2001 главная героиня не обязана была кардинально менять свою внешность, чтобы на ее сердце претендовали аж 2 завидных жениха.

East News

Франшиза «Сумерки» (2008-2012) не является ромкомом, но ее также можно поставить в один ряд с вышеупомянутыми фильмам. Зрители буквально разделились на 2 лагеря, каждый из которых поддерживал своего кандидата на сердце Беллы.

Прием с любовным треугольником и по сей день пользуется популярностью. Иначе не было бы столько кинопроектов, героини которых все никак не могут сделать выбор. Тому пример фильмы «Калейдоскоп поцелуев 2» и «Всем парням: P.S. Я люблю тебя» 2020 года. Да и сериал «Эмили в Париже», который все еще выходит, можно отнести сюда же: главная героиня тоже оказалась на вершине любовного треугольника.

Помолвка — самое время влюбиться еще раз

, © The Wedding Planner / Columbia Pictures and co-producers Album Online / East News

Один из главных героев готовится к свадьбе с совершенно неподходящим ему человеком, как вдруг на горизонте появляется Тот Самый или Та Самая. И лишь незадолго до финальных титров персонаж разрывает помолвку, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. Так, в фильме «Неспящие в Сиэттле» 1993 года главная героиня бросает жениха, а в ленте «Свадебный переполох» 2001 года «лишняя» невеста сама отказывается от свадьбы с мужчиной, который полюбил другую.

Конечно, мы всегда болеем за протагониста ленты, но факт остается фактом: влюбившийся герой всегда бессовестно водит за нос партнера вместо того, чтобы искренне объясниться с ним. Видимо, о моральном аспекте этого тропа задумались и киношники. Потому в ленте «Незабываемое Рождество» 2022 года они позволили несвободной героине влюбиться лишь после потери памяти. И, надо сказать, зрители остались от проекта в восторге: фильм стал одним из самых рейтинговых на стриминговом сервисе.