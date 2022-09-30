10 случаев, когда актеры второго плана нагло «украли» фильм у главных героев

Эпизодические работы зачастую становятся важным элементом в сюжетной линии, а иногда являются ключевыми. Если второстепенный герой способен оставаться на равных или даже превосходить главного персонажа, то его задачу можно считать выполненной на 100 %. Мы выделили артистов, которые знают, что нет маленьких ролей.

Брэд Питт — Джина Дэвис и Сьюзан Сарандон («Тельма и Луиза»)

Главные героини Тельма (Джина Дэвис) и Луиза (Сьюзан Сарандон) отправляются навстречу новой жизни после преступления, совершенного одной из них. В пути они встречают красивого молодого автостопщика Джея Ди, которого сыграл мало кому известный на тот момент Брэд Питт. Роль у него была небольшая, всего на несколько минут, но довольно значимая в контексте сюжетного поворота. Герой Питта обладал непринужденным очарованием, так что становилось вполне понятно, как Тельма попала под его чары. Сьюзан Сарандон в одном из интервью сказала, что была впечатлена работой актера. Помимо привлекательной внешности и великолепного тела у него было отличное чувство юмора. Он привнес в характер персонажа то, чего не было прописано в сценарии.

Эмили Блант — Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»)

Энн Хэтэуэй отлично справилась со своей ролью ассистента главного редактора модного журнала. Но каждую совместную с ней сцену «крала» Эмили Блант, перетягивая внимание зрителя на себя. Она стала тем персонажем, которого цитируют чаще всего, делают с ней гифки и мемы. Ее фразы стали крылатыми. Кто не говорил себе: «Я люблю свою работу, я люблю свою работу, я люблю свою работу», — чтобы пережить трудный день? Эмили Блант в «Дьявол носит Prada» буквально олицетворение того, когда второстепенный персонаж лучше, чем главный герой. Она была намного ярче Энн Хэтэуэй. © Joe-Lollo / Reddit

Кирстен Данст — Том Круз и Брэд Питт («Интервью с вампиром»)

Совсем юной Кирстен Данст в начале своей карьеры представилась возможность сыграть в фильме вместе с Томом Крузом и Брэдом Питтом, которые на тот момент уже были звездами. Она не только смогла поддержать планку своих партнеров по съемочной площадке, но и продемонстрировала невероятный талант, которым обладают немногие дети-актеры. Данст была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. А Круз и Питт остались ни с чем. Затем актриса сделала нечто действительно невероятное: она избежала всех ловушек детской славы и стала успешной кинозвездой, за плечами которой были как коммерческие, так и фестивальные хиты.

Шон Эстин — Элайджа Вуд («Властелин колец»)

Одним из основных персонажей кинотрилогии считается Фродо, которому доверили уничтожить Кольцо Всевластья. Сэм всегда находится в его тени, поскольку является лишь сопровождающим. Но где бы оказался мистер Бэггинс, если бы рядом не было смелого и отважного Сэмуайза Гэмджи, который постоянно приходил на выручку. Без его помощи ничего бы не получилось. Сэм — настоящий герой. Фродо — это просто головная боль на протяжении всех фильмов. Я понимаю, что кольцо слишком сильно влияло на него. Тем не менее Сэм как персонаж намного лучше. © Daniel / Quora

Джуд Лоу — Мэтт Деймон («Талантливый мистер Рипли»)

Персонаж Джуда Лоу, Дикки Гринлиф, олицетворяет все, чего лишен главный герой Том Рипли (Мэтт Деймон). Он богатый, красивый, обаятельный, и ему не надо притворяться кем-то другим. И хотя Дикки рано покидает сцену, он остается ключевой фигурой. Роль в этом фильме стала знаковой для Лоу. Он наконец нашел подходящее амплуа. Кроме того, актер не уступал ничем остальному касту в лице Мэтта Деймона и Гвинет Пэлтроу. А в чем-то даже превосходил их. Этой второстепенной ролью он показал всему миру, что обладает магнетизмом суперзвезды, которая скоро покорит Голливуд.

Мэрилин Монро — Энн Бакстер («Все о Еве»)

Фильм показывает историю начинающей актрисы Евы Харрингтон (Энн Бакстер), которая хочет сблизиться с бродвейской звездой Марго Ченнинг (Бетт Дейвис) и манипулировать ею. И среди всех этих перипетий и сюжетных поворотов на экране совсем ненадолго появляется Мэрилин Монро, которая сыграла спутницу знаменитого театрального критика. Это были короткие сцены, но, как сказал кинокритик Роджер Эберт, актриса уже тогда была той самой Мэрилин Монро в каждой детали. Ее звездный магнетизм проявился в полной мере. Даже в окружении более опытных актеров она — это все, на что может смотреть зритель.

Эмма Уотсон — Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер»)

Вся слава и почет в книгах и фильмах магической вселенной достается мальчику, который выжил, — Гарри Поттеру. У него масса положительных качеств, и он действительно многого достиг. Но не будь в знаменитом трио Гермионы, ничего бы не вышло. Она была основным идейным вдохновителем, тем, кто варил зелья и знал обо всем больше других. Фанаты отмечают, что, возможно, именно она должна была стать главной героиней. Развитие Гермионы гораздо интереснее. Она растет как персонаж и вызывает больше эмоций. На ее фоне Гарри — застенчивый юнец. Почетного упоминания также заслуживает Драко. © Hammurabi42 / Reddit

Том Круз — Бен Стиллер («Солдаты неудачи»)

Лесу Гроссману можно по праву отдать звание одного из самых неприятных персонажей в кино. Ведь, будучи руководителем студии, он запугивает своих подчиненных и не испытывает сочувствия к актерам, оказавшимся в ловушке в джунглях. Несмотря на это, Лес стал самым узнаваемым персонажем в фильме. К тому же многие зрители не с первого раза узнали в сквернословящем Гроссмане Тома Круза, который чаще все же предпочитает играть в боевиках.

Лиззи Каплан — Линдси Лохан («Дрянные девчонки»)

У Лиззи Каплан, сыгравшей Дженис Иэн, в фильме была небольшая роль, но довольно заметная с точки зрения влияния на действия главной героини. Ее предали 2 близкие подруги, дружбой с которыми она дорожила. Сначала Реджина перестала с ней общаться, а потом и Кэйди перешла в группу девчонок, которые издевались над ней. У Дженис глубокая и интересная предыстория. Она один из наиболее сложных персонажей, а не просто стереотипная героиня.

Марго Робби — Леонардо Ди Каприо («Волк с Уолл-стрит»)

Марго Робби была известной телевизионной актрисой на родине — в Австралии — до того, как получила работу мечты — роль в фильме Мартина Скорсезе. Она сыграла молодую любовницу, а позже жену биржевого маклера Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо). Во многих других фильмах к такому персонажу относились бы как к комическому, но актриса привнесла неожиданную глубину. Она отлично справилась с ролью трофейной жены, которая, помимо всего прочего, является сторонним наблюдателем правды. Именно это качество в сочетании с язвительным сарказмом и красотой сделало героиню запоминающейся. Каждый раз, когда Марго появляется на экране, зритель смотрит на нее, а не на Ди Каприо.