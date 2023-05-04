10 случаев, когда художники по костюмам решили не одевать героинь в нарядные платья, а придумали кое-что другое

В мире кино есть множество фильмов, в которых главные героини предстают перед зрителями в незабываемых нарядах. Часто женская одежда ассоциируется с платьями и юбками. Однако иногда джинсы могут быть даже более женственными и элегантными. Мы решили вспомнить женских персонажей, которые надели джинсы и заставили нас полюбить их стиль еще больше.

Дженнифер Грей — «Грязные танцы»

Главная героиня фильма приезжает на каникулы и берет с собой только ту одежду, которая отображает ее характер — прилежный и скромный. Но позже девушка увлекается танцам и становится более раскрепощенной. Именно на этом переходе и основывается стиль героини. Она подстраивает свою одежду под новый образ. Например, мы видим ее в обрезанных джинсах и рубашке, превращенной в кроп-топ. Так что такие внешние изменения отображают независимость персонажа.

Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис — «Тельма и Луиза»

Это история о 2 подругах, которые убегают от несчастливой жизни на Большой каньон. До сих пор этот фильм остается символом того, как женщины берут ответственность за свою жизнь в собственные руки. По мере развития сюжета настроение героинь отображает их одежда. Во 2-й части фильма девушки показываются в джинсах с высокой талией, винтажных футболках и ковбойских сапогах. Такой образ отражает их независимость и бунтарский дух.

Энн Хэтэуэй — «Дьявол носит Prada»

В таком виде Энди появляется в самом конце фильма. В тот момент она уже поняла, что пришло время оставить работу и отправиться за своей мечтой. Последний наряд в фильме идеально отображает как стиль девушки до прихода в журнал, так и тот, который она переняла во время работы помощницей. Несмотря на то что ее одержимость модой уже давно позади, героиня Энн Хэтэуэй смогла извлечь уроки и стать новой версией себя.

Мэрилин Монро — «Река не течет вспять»

Чаще всего Мэрилин Монро появлялась на экранах в утонченных нарядах и платьях. Видеть ее в простых синих джинсах немного непривычно. Несмотря на это, такой элемент гардероба на актрисе стал культовым. В 1999 году модельер Томми Хилфигер купил эти джинсы на аукционе, а после подарил их Бритни Спирс во время фотосессии.

Одри Хепберн — «Завтрак у Тиффани»

В фильме есть сцена, в которой персонаж Одри Хепберн поет песню Moon River на пожарной лестнице. В этот момент на героине довольно простой наряд: джинсы и джемпер. Вот что говорила об этом образе сама актриса: «Настоящая девушка оживает в синих джинсах. Каждая женщина — актриса в парижском платье». Здесь героиня фильма предстает более ранимой. И это такой же вечный образ, как и маленькое черное платье.

Грейс Келли — «Окно во двор»

Детектив «Окно во двор» сегодня считается одним из лучших фильмов Хичкока. В последнем кадре мы всего на несколько секунд видим Грейс Келли и ее наряд. Простая красная рубашка на пуговицах, синие джинсы и черные мокасины выглядят так же элегантно, как и вечерние платья актрисы. Героиня притворяется, что читает книгу о путешествиях, чтобы доказать своему мужчине, что ей это тоже интересно, а затем, как только он засыпает, переключается на журнал мод.

Рейчел Макадамс — «Дрянные девчонки»

Главной звездой фильма, несомненно, является Линдси Лохан в роли школьницы. Однако у ее героини есть не менее яркий антагонист — Рейчел Макадамс в роли Реджины, самой популярной девочки в школе. Одним из самых запоминающихся эпизодов фильма стала сцена мести Реджины, когда она раскидывает по школе содержимое «книги секретов». В этот момент она выглядит дерзкой и подчеркивает свою грозность довольно строгим нарядом. Хотя в обычное время девушка предпочитает гламурную розовую одежду.

Блейк Лайвли — «Сплетница»

Одна из начальных сцен сериала наверняка стала памятной для многих поклонников. Появившись на вокзале перед путешествием, Серена блистает в стильном удобном костюме: темные джинсы, ботинки, полосатая кофта и кожаная байкерская куртка. Эти вещи она часто комбинирует и в других эпизодах сериала.

Кейт Хадсон — «Почти знаменит»

Персонаж Кейт Хадсон — Пенни — на концертах и вечеринках с группой носит довольно яркие образы, но в обычное время она предпочитает классические джинсы и женственные блузки. Время действия фильма — 1970-е годы. Дизайнер по костюмам хотела, чтобы джинсы в кадре соответствовали нужной эпохе. Для этого создателям фильма пришлось искать аутентичные джинсы в комиссионном магазине.

Сирша Ронан — «Леди Берд»

Один из последних образов, который мы видим на Леди Берд, когда она наконец приезжает в Нью-Йорк, состоит из расклешенных джинсов, полосатого топа и блейзера. Это еще одна эволюция Кристины. Ведь до этого она не одевалась так строго и «академично». Видно, что некоторые предметы одежды говорят об ограниченном бюджете, но они соответствуют современным тенденциям и раскрывают личность героини.