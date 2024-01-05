10 случаев, когда киношники так актеров выбирали, будто нарочно зрителей раздраконить хотели

Когда киношники собираются снимать фильм, они, конечно, уделяют много внимания подбору актеров. Но периодически что-то идет не так: то с возрастом героев промахнутся, то с внешностью, то вообще со всем. Порой людей, которые отвечают за кастинг, аж хочется спросить: «Вы нас за дурачков держите, что ли?»

«Дом дракона»

В сериале Эйгон — сын Алисенты, то есть у них должна быть адекватная разница в возрасте. Но просто взгляните на актеров — сразу кажется, что тут где-то подвох. И он реально есть: актрисе Оливии Кук на момент съемок было 28 лет, а ее экранному сыну Тому Глинн-Карни — 26.

«Телекинез»

Мать Кэрри в фильме не соответствует книжному описанию. Стивен Кинг описал ее как полную женщину с седыми волосами, которая носит очки и бесформенную черную одежду. Маргарет в исполнении Джулианны Мур получилась вообще не такой.

«Джой»

Фильм основан на реальной истории многодетной матери Джой Мангано, которая изобрела «чудо-швабру». Несовпадение тут в том, что Дженнифер на момент съемок было всего 24 года, а вот реальной женщине на момент начала продаж швабры уже исполнилось 34. Этот момент очень бросается в глаза.

«Джек Ричер»

В основу фильма о бывшем полицейском взяли книги Ли Чайлда. Писатель детально описал Джека Ричера — это голубоглазый блондин и настоящий богатырь под 2 метра ростом. В экранизации Джека сыграл Том Круз. Мы не ставим под сомнение его актерские способности, но люди, которые читали книги Чайлда, явно были обескуражены.

«Дрянные девчонки»

В культовой классике «Дрянные девчонки» Рэйчел Макадамс сыграла Регину Джордж, а ее маму изобразила Эми Полер. Парадокс в том, что вторая старше своей экранной дочки всего на 7 лет.

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Внешний вид Барти Крауча-младшего в фильме кардинально отличается от описания в книге. В юности у него были светлые волосы, веснушки и бледная кожа. А когда он повзрослел, на его лице появились морщины, которые визуально прибавляли парню возраста. Актер Дэвид Теннант не особо похож на своего литературного героя.

«Игра престолов»

Лиза Аррен, супруга Джона Аррена и сестра Кейтлин Старк, в юности была довольно привлекательна: стройная, с голубыми глазами, высокой грудью, ямочками на щеках и золотистыми густыми волосами, ниспадающими до талии, но вот с возрастом, как говорит книга, — ее внешность изменилась. Лицо стало одутловатым и бледным. В сериале же ее лицо остается худым на протяжении всего сериала.

«Дрянные девчонки»

Киношники часто стараются доказать нам, что какая-то героиня фильма — гадкий утенок. Правда, получается у них не всегда, ведь подбирают на роли симпатичных актрис. Так, Гретхен из «Дрянных девчонок» по сюжету показана зрителю непривлекательной. А ее подружка Реджина и вовсе во время школьного конкурса красоты заявляет, что Гретхен некрасивая. Но, глядя на нее, вряд ли кто-то поспорит с тем, что выглядит она вполне хорошо.

«Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

В киносаге «Сумерки» Джейн — высокопоставленный член стражи клана Вольтури. Ее суперспобность — умение вызывать реалистичную иллюзию боли у своих жертв. Она предстала перед зрителями с длинными светлыми волосами, собранными в пучок. Сыграла ее Дакота Фаннинг, которая не совсем похожа на книжную героиню. Та была очень миниатюрной, с короткими каштановыми волосами и пухлыми губами.

«Онегин»

Лина Хиди сыграла сестру Татьяны Лариной в фильме 1999 года, но она была совершенно не похожа на ту девушку, которую описывал Пушкин. Он видел ее такой:

«Глаза, как небо, голубые,

Улыбка, локоны льняные,

Движенья, голос, легкий стан...»