10 случаев, когда киношники при экранизации изменили сюжет книги. И были тысячу раз правы

Когда художественное произведение переносится на большой экран, создается новая интерпретация истории. Мастера кинематографа нередко вносят изменения в сюжет, чтобы подчеркнуть эмоциональную составляющую и привнести некую изюминку. Сохраняя общую идею, сценаристы «помогают» литературной основе стать даже эффектнее.

Побег из Шоушенка (1994)

Фильм не только имеет другое название (оригинальная повесть Стивена Кинга называется «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), но и содержит некоторые важные сюжетные доработки. Например, молодой заключенный Томми Уильямс играет важную роль в развитии сюжета, однако его судьба в книге менее драматична. После адаптации сценария фильм получил статус одного из самых популярных за все время. Сам Кинг в интервью сказал: «Даже если это не лучшая адаптация, то уж точно одна из лучших».

Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)

Экранизация имеет несколько отличий от оригинальной книги Сьюзен Коллинз. Изменения «приспособили» историю к формату фильма и усилили эмоциональное воздействие на аудиторию. Одно из значительных отличий связано с персонажем Пита. В книге он был более слабым героем, которого вечно приходилось спасать. Но в экранизации было решено это изменить, чтобы усилить его роль и привлечь больше внимания зрителей. Он заботится о себе сам, но все же не всегда.

Сияние (1980)

Киноверсия Стэнли Кубрика значительно отличается от оригинального романа Стивена Кинга. Режиссер внес множество изменений в сюжет и характер персонажей, чтобы создать свою уникальную интерпретацию. Кинг выразил большое недовольство экранизацией. Автор литературной основы считал, что слишком много всего было изменено. Однако картина получила огромную популярность и стала шедевром, хоть Кинг так и не смирился с этим.

Марсианин (2015)

Фильм режиссера Ридли Скотта является экранизацией одноименного романа Энди Вейера. В целом картина достаточно точно передает сюжет и атмосферу книги, однако существуют некоторые отличия. Например, концовка в экранизации выполнена таким образом, чтобы как можно лучше показать счастливый финал истории. В книге же все было немного иначе. Но, несмотря на эти и другие изменения, картина оказалась успешной.

Гарри Поттер и дары смерти: Часть I (2010)

В целом экранизация последней из серии книг про Гарри Поттера достаточно точно передает сюжет. Именно так задумывала Джоан Роулинг, автор саги. Но не обошлось без изменений, которые зрители восприняли с замиранием сердца. Например, танец Гермионы и Гарри оказался слишком эмоциональным. Некоторых фанатов испугала эта сцена, потому что в ней присутствовал недвусмысленный намек на романтические отношения между героями. В книге же этого ощущения не возникало.

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (2008)

Фильм основан на автобиографической книге Тоби Янга, в которой он описывает свой опыт работы в журнале. Одно из главных отличий заключается в общем тоне повествования и подходе к материалу. В книге Янг часто использовал сатиру и самоиронию, высмеивая как себя, так и всю журналистскую индустрию. В фильме же был сделан акцент на более позитивных, комедийных моментах, чтобы создать более легкую, развлекательную атмосферу. Поэтому он не разочаровал фанатов.

Дневники принцессы (2001)

Картина снята по одноименной книге Мэг Кэбот. Несмотря на то что фильм и книга имеют общий сюжет, существуют некоторые различия между ними. Например, они касаются характера и поведения бабушки главной героини. В книге она изображена как строгая и властная женщина, порой даже злая, готовая обидеться по любому поводу. Но в экранизации героиня предстает более элегантной, доброй и любящей женщиной. Разумеется, такой образ бабушки находит больший отклик у зрителей.

Парк юрского периода (1993)

Режиссер Стивен Спилберг снял свой фильм на основе одноименного романа Майкла Крайтона. В книге создатель парка Джон Хаммонд описывается как безжалостный и амбициозный бизнесмен, который хочет всеми силами привлечь посетителей в свой парк, даже несмотря на потенциальную опасность. В картине же герой изображен как добряк, волнующийся о благополучии своих гостей. Именно такой образ Хаммонда вызвал у зрителя большую симпатию.

Властелин колец (2001–2003)

Экранизация знаменитой трилогии Джона Р. Р. Толкина получила множество наград и была признана успешной адаптацией. Однако некоторые отличия от оригинальной книги все же имеются. В книге Том Бомбадил — загадочный персонаж, которого Фродо и его команда встречают в лесу. В фильме этот персонаж был полностью исключен, возможно, чтобы сосредоточиться на главных героях и не усложнять сюжет. Сцены битвы при Хельмовой Пади также подверглись изменениям в пользу зрелищности. При этом успех фильма, несмотря на все сценарные доработки, не требует каких-либо комментариев.

Простая просьба (2018)

В основу картины лег одноименный роман, написанный Дарси Белл. Как часто бывает с адаптациями, в сценарий фильма были внесены некоторые изменения. Так, подверглись переосмыслению характеры главных героинь. В книге образ Стефани более отталкивающий, а для фильма ей даже поменяли фамилию. Да и Эмили в экранизации более яркая и эксцентричная, что помогло усилить комедийный характер истории.