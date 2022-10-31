10+ умопомрачительных украшений из кино, которые были продуманы не менее тщательно, чем сюжет

Существует немало красочных фильмов и сериалов, создатели которых как следует потрудились над костюмами. Но, как известно, ни один образ не обходится без аксессуаров. За украшениями героинь также порой стоят занятные истории. А иногда всевозможные колье, кольца и серьги даже служат ключом к пониманию сюжета.

Помолвочное кольцо Беллы («Сумерки. Сага: Рассвет»)

Согласно роману, Эдвард преподнес Белле кольцо своей матери. А учитывая тот факт, что главный герой является 100-летним вампиром, украшение его родительницы было изготовлено в Викторианскую эпоху. Помолвочные кольца тех времен могли быть довольно крупными и щедро усыпанными камнями.

Создатели фильма не пошли вразрез с первоисточником и показали в кадре интерпретацию старинного украшения. Киношный аксессуар изготовила ювелирная компания, основательница которой плотно взаимодействовала с писательницей Стефани Майер, посылая ей эскизы на утверждение.

Украшения мачехи («Золушка»)

Когда художница по костюмам Сэнди Паэулл работала над образами мачехи в исполнении Кейт Бланшетт, она вдохновлялась героинями Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд. Потому все ювелирные комплекты злодейки выполнены в духе 1940-х годов. После выхода фильма Пауэлл объединилась с компанией Swarovski и запустила линейку украшений по мотивам «Золушки». Все предметы коллекции «сняты» именно с персонажа Бланшетт.

Обручальное кольцо Эмили («Простая просьба»)

Режиссер фильма потребовал от художника по костюмам, чтобы обручальное кольцо героини Блейк Лайвли было как можно более броским. Потому было решено воспроизвести украшение принцессы Дианы. Оно представляет собой окруженный бриллиантами сапфир 12 карат. В настоящее время это кольцо носит Кейт Миддлтон. Такой узнаваемый аксессуар был призван подчеркнуть амбициозность Эмили. Молодая женщина живет в пригороде, но задерживаться там она не собирается. У героини далекоидущие планы, и зритель может об этом догадаться, глядя на ее роскошное украшение.

Украшения Вайолет Кроули («Аббатство Даунтон»)

Эндрю Принс, который изготавливал аксессуары для сериала, был озабочен тем, чтобы с помощью «безделушек» передать консервативность главы семейства в лице Мэгги Смит. Он рассказал, что многие костюмеры совершают ошибку, когда надевают на достопочтенную женщину соответствующие эпохе фильма украшения, но при этом не принимают в расчет ее возраст. Принс пояснил: «Если вы видите на экране кого-то от 60 лет, его ювелирные изделия должны быть изготовлены как минимум за 20–30 лет до событий киноленты». Потому он подобрал для леди Кроули аксессуары в викторианском и эдвардианском стилях, в то время как ее внучки носят украшения в стиле ар-деко.

Украшения женских персонажей («Фаворитка»)

Жемчужные аксессуары использовались создателями фильма как инструмент, позволяющий отобразить положение персонажа при дворе. Героиня Эммы Стоун в начале картины носит простые серьги, которые на контрасте с украшениями королевы кажутся ничтожно малыми. Но чем больше растет влияние Эбигейл при дворе, тем больше и вычурней становятся ее аксессуары.

Что касается королевы, то ее украшения символизируют непосильное для нее бремя власти. Эти жемчужные ряды настолько велики для ее шеи, что зрителю несложно представить их тяжесть.

Серьги Кэт («Первый встречный»)

Героиня Дженнифер Лопес носит украшения итальянской марки Pasquale Bruni. Представитель бренда рассказал, что эволюция аксессуаров персонажа на протяжении фильма символизирует зарождение любви и обретение счастья.

В начальной сцене фильма, когда Кэт узнает о предательстве партнера, на ней мы видим серьги в виде связки лепестков. А после ее знакомства с другим мужчиной мы наблюдаем украшение, где лепестки вот-вот сплетутся в симметричный узор, намекая на образование новой пары.

А Когда Кэт вступает в романтические отношения, в мочки ее ушей уже вдеты серьги с бабочками. Представитель ювелирной компании объяснил: «Крылья — это символ женской любви и жизни».

Подвески и каффы Белль («Красавица и чудовище»)

В киноадаптации культового мультфильма главная героиня предстала в нескольких запоминающихся образах. И в каждом из них присутствовали аксессуары, гармонирующие с ее нарядами. Например, в начале ленты героиня носит на шее кулон на шнурке, что сочетается с ее скромным деревенским платьем. Эта незамысловатая бижутерия говорит о неискушенности Белль. Когда же персонаж собирается на первый в своей жизни бал, то в качестве украшения к знаменитому желтому платью получает подвеску в виде древесной ветки, напоминающей о волшебном лесе. Художник по костюмам объяснила: «Все, что носят в замке, создается там же, поэтому украшения должны были участвовать в магическом очаровании места». Дизайн изделия символизирует извилистую дорогу к любви.

Но внимательный зритель заметил, что в некоторых сценах героиня носит кафф — украшение на ушной раковине. Как и в случае с подвеской в виде ветви, данный аксессуар связан с замком. Художник по костюмам рассказала: «Украшение должно было напоминать лестницы здания. Где-то они искривлены, где-то есть проемы».

Колье Веспер («Казино „Рояль“»)

Создатели фильма дали зрителям «жирную» подсказку о личности героини Евы Грин, надев на нее особое колье. Подвеска на нем называется «алжирский узел любви». В XVIII веке сложные узлы символизировали помолвку. На момент знакомства с Бондом героиня уже носит это украшение. И если бы агент 007 заинтересовался значением символа, для него не стало бы неожиданностью, что сердце Веспер отдано другому.

Украшения Эммы («Эмма»)

Судя по украшениям, которые выбирает Эмма, ее любимым камнем является коралл. В кадре она появляется то в сережках, то в ожерелье из данного материала. Во времена Джейн Остин кораллу приписывали ряд метафизических свойств. Например, считалось, что он помогает создать крепкие супружеские отношения. Как известно, Эмма брала на себя роль свахи и помогала знакомым в матримониальных делах. Создатели фильма явно подбирали аксессуары для героини со смыслом.

Кольца Грейс («Отыграть назад»)

Героиня Николь Кидман носит на одной руке 3 кольца. По словам художницы по костюмам, в каждое украшение заложен смысл, позволяющий лучше понять персонажа. Например, на указательном пальце Грейс красуется жук-скарабей. Он символизирует тайну, а также служит оберегом. На безымянном — кольцо с изображением совы, которая означает мудрость. А на мизинце героиня носит украшение в богемном стиле, намекающее на то, что перед нами свободная от всяческих рамок натура.

Украшения Равенны («Белоснежка и охотник»)

Дизайнер ювелирных украшений, которая сотрудничала с создателями фильма, поделилась: «Для Равенны мы стремились подобрать аксессуары, которые были бы довольно сложными. Крест, который она носит на свадьбе, был изготовлен из жемчуга и бриллиантов, а в его сердцевине — клетка с бриллиантом. Ее корона также была величественна. Она была вдохновлена листьями ежевики. Подобный дизайн я видела на выставке тиар в Музее Виктории и Альберта в Лондоне».

Украшения Хюррем («Великолепный век»)

Главная героиня сериала носила впечатляющие кольца, серьги, колье и тиары, которые изготавливал для нее султан собственноручно. И создатели сериала отнюдь не приукрасили историю отношений наложницы и правителя. Сулейман действительно увлекался ювелирным ремеслом и задаривал свою возлюбленную. А некоторые украшения костюмеры воспроизвели если не досконально, то близко к оригинальной задумке. Например, украшенный камнями головной убор киногероини. Подобный аксессуар можно наблюдать на портрете реальной Хюррем.