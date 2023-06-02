10+ сногсшибательных платьев из кино, которые заставляли нас изумленно ахать, как только героиня поворачивалась спиной

Иногда кино запоминается не столько сюжетом, сколько великолепными нарядами. Художники по костюмам — настоящие волшебники. Они могут одеть героиню в скромное закрытое платье, но стоит ей повернуться спиной, как все зрители задерживают дыхание от восторга.

Серена — «Сплетница»

Серена вместе со своей лучшей подругой позирует в нарядах, которые создала мать Блэр — известный в Нью-Йорке дизайнер. Платья девушек скрывают в себе маленькую деталь: спереди они выглядят как обычные платья-футляры, но стоит повернуться спиной, как образ становится куда элегантнее и интереснее.

Кристин — «Высокий блондин в черном ботинке»

Мирей Дарк играет во французской киноленте роковую блондинку. Женщина встречает главного героя у двери, одетая в строгое черное платье, а затем поворачивается к нему спиной. Сейчас наряд хранится в музее кинематографа в Париже.

Ирен — «Роковая красотка»

Авантюристка Ирен обладает идеальным вкусом. Один из ее фаворитов — утонченное черное платье с открытой спиной и глубоким вырезом. У Ирен аккуратно собранные в узел волосы, что придает ее шее безграничную изящность.

Джанет — «Беспокойный свидетель»

Дорис Дэй в фильме играет жену главного героя. Прокатная судьбы этой картины не сложилась, однако невозможно забыть сногсшибательное платье героини. Оранжевые пайетки и выразительный вырез на спине дополняют туфли того же морковного оттенка.

Сесилия — «Искупление»

Режиссер Джо Райт лично заказывал платье главной героини. Его основные требования — оно должно было быть легким, откровенным и нежным одновременно. Зеленый цвет тоже выбран не случайно — он символизирует зарождение чувств между героями, а также ревность Брионни. Еще одно шикарное зеленое платье, к слову, зрители могут наблюдать в фильме «Красавица и Чудовище».

Душечка — «В джазе только девушки»

EAST NEWS , Ashton Productions / Collection Christophel / East News

Наряды Мэрилин Монро поражают своим великолепием. Один из них представляет собой платье, украшенное блестками, которое сидит на героине, точно вторая кожа. Особенно выразительным делал наряд глубокий вырез на спине. По словам коллег Мэрилин, костюмер Орри-Келли буквально зашивал платье на актрисе.

Марианна — «Бассейн»

Картина получила признание по всему миру. Критики отмечали, насколько изысканно и шикарно выглядят персонажи. Например, героиня Роми Шнайдер в одной из сцен носила кремовое платье с открытой спиной и воротником-стойкой.

Летти — «Форсаж-7»

Мы привыкли видеть героиню в другом амплуа, но красное платье, несомненно, ей к лицу. Образ Летти кажется довольно сдержанным, однако все меняется, когда героиня поворачивается спиной к камере. Еще один невероятный наряд алого цвета носила Одри Хэпберн в фильме «Забавная мордашка».

Энди — «Как отделаться от парня за 10 дней»

Это платье стабильно входит в топы самых культовых нарядов из кинокартин. Его создала специально для фильма команда дизайнера Каролины Эрреры. Чтобы не перегружать образ, сделали героине минималистскую прическу.

Соланж — «Казино „Рояль“»

BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS

И пусть в этом фильме невозможно оторвать глаз от шикарной Евы Грин и ее не менее шикарных нарядов, но зрители не могли не заметить итальянку Катерину Мурино. Она сыграла в бондиане жену Димитриоса. На девушке было надето коралловое платье со шнуровкой из атласных лент во всю спину.

Элиза — «Турист»

В начале фильма героиня Джоли одета в элегантный кремовый костюм. Однако его главная фишка становится очевидна, только когда актриса поворачивается к зрителям спиной. Сзади фигуру Элизы обвивает игривая розовая лента. Похожее по стилю платье надевала Блейк Лайвли в картине «Век Адалин».

Розалин — «Афера по-американски»

В фильме действие происходит в 70-е годы. Это время запомнилось не только безумными прическами с тоннами лака для волос, но и крутыми нарядами. Героиня Дженнифер Лоуренс не боится выглядеть сногсшибательно в своем белом платье, украшенном стразами в области декольте и спины. Еще бы! Ведь именно на этой вечеринке она лицом к лицу встречается со своей соперницей.

Белла — «Сумерки»

Список платьев с шикарной открытой спиной был бы неполным без культового наряда Беллы из «Сумерек». Вероятнее всего, вы видели, как оно выглядит, уже миллион раз. После выхода картины сотни женщин предпочли именно такой фасон.