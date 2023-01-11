10 неправдоподобных ситуаций, которые приключаются в любом романтическом фильме. Неужели никто не замечал?

Многие из нас любят романтические истории. Поэтому кинематограф выпускает массу картин про красивую и искреннюю любовь. Чем больше смотришь фильмов с таким сюжетом, тем чаще начинаешь замечать клише, которые кочуют из одного кино в другое. Порой они настолько нелепые, что хочется прикрыть лицо руками. Мы же приготовили целый список сценарных шаблонов, которые вызывают у нас противоречивые эмоции.

1. Он богатый и успешный мужчина, а она бедная

Сценаристы романтических фильмов любят играть на контрасте социального неравенства между главными героями. Девушка в такой истории помимо того, что живет без гроша в кармане, так еще и имеет за плечами кучу других проблем. На фоне тусклых будней в ее жизни появляется обеспеченный и благородный мужчина, который влюбляется в нее, наплевав на классовые различия, и превращает ее жизнь в сказку о Золушке.

2. Героиня просыпается с идеальным макияжем, а партнер не брезгует поцелуями в губы

Подобное клише можно увидеть почти в каждом романтическом фильме. Когда главные герои, проснувшись наутро, спокойно целуются, позабыв о пасте и зубной щетке. И в этой идеальной картине мира девушка выглядит так, будто только вернулась из салона красоты. Достаточно вспомнить «Соблазн» с Анджелиной Джоли или фильм «Бойфренд из будущего», чтобы еще раз убедиться в магии утра любовной мелодрамы.

3. Девушка дефилирует в мужской рубашке

Говоря о поцелуях спросонья, не стоит забывать о дефиле девушки наутро в рубашке ее избранника. Создатели фильмов очень часто используют этот ход в любовных историях, чтобы еще больше повысить градус романтики на экране. Первое «совместное» утро Анастейши Стил и Кристиана Грея в «50 оттенках серого» тому пример. Джейн Фонда в фильме «Босиком по парку» — одно из ярких доказательств того, что клише с мужской рубашкой используется кинематографистами уже очень давно.

4. Влюбленные танцуют так, будто они профессионалы

В любовных историях все должно быть идеально. Это правило не обошло стороной и танцевальные навыки главных героев. Эбби и Майк из «Голой правды» работали в сфере медиа, но это не помешало им затмить всех на танцполе под латиноамериканские мотивы. Героиня Сандры Буллок в «Затерянном городе» — писательница, археолог и сама неловкость, поэтому ее шикарный танец с героем Ченнинга Тейтума стал для нас настоящим сюрпризом.

5. Главная героиня выглядит безупречно, даже когда плачет

Ради красивой картинки создатели романтического кино нередко прибегают к этому клише. Внешний вид главной героини остается идеальным даже после рыданий или стихийного бедствия, будто она лесная нимфа, а не живой человек. Достаточно вспомнить любую любовную драму с Анджелиной Джоли или Кэмерон Диас. Их слезы — просто услада для глаз зрителей, но к реальности это не имеет никакого отношения.

6. Они ненавидели друг друга, а потом сошлись

Очень распространенный троп в любовных историях, когда вначале персонажи враждуют друг с другом, в процессе между ними пробегает искра, а потом она перерастает в крепкие чувства. Джо Фокс и Кэтлин Кейли в «Вам письмо» были соперниками в бизнесе, но на фоне взаимных перепалок постепенно начали сближаться. И даже закрытие книжного магазина девушки не помешало им остаться вместе. В «Законах привлекательности» главные герои — конкуренты-адвокаты. В кинофильме «Мой парень — псих» герои Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера вначале тоже не были в восторге от общества друг друга.

7. Появляется токсичный бывший, который приносит смуту в отношения влюбленных

Сценаристы любят включать в сюжет это клише, когда влюбленные уже сошлись или были близки к этому. В этот момент как по часам бывший или бывшая напоминает о себе и предлагает начать все сначала, из-за чего главные герои чаще всего расстаются либо сильно ссорятся. Это и сделал Дэниэл Кливер в «Дневнике Бриджит Джонс», когда заявился без приглашения на праздничный ужин к Бриджит, спровоцировав конфликт с Дарси. Подобное клише можно также встретить в фильмах «Отпуск по обмену» и «Ирония судьбы в Голливуде».

8. Влюбленный пишет бумажное письмо в век технологий

Один из пары пишет другому любовное письмо, рассказывая о своих чувствах или прося прощения. Красивый жест, но не совсем актуальный для современных реалий, где люди не расстаются со своими гаджетами. В ленте «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» Аче вместо того, чтобы сказать все словами своей избраннице, просто стоит рядом и ждет, когда она дочитает его письмо. В фильме «После» есть аналогичная сцена.

9. Главная героиня приходит на мероприятие в шикарном наряде, ее поклонник сразу поворачивает голову и смотрит с восхищением

По закону жанра, на одном из мероприятий главная героиня должна прийти в новом сногсшибательном наряде. Как только она входит в зал или спускается по лестнице, ее кавалер просто обязан повернуться и увидеть ее. Между влюбленными ментальная связь?

10. Сюжет сталкивает главных персонажей лбами, и один из них решает сдаться другому

Зачастую по сюжету герои вынуждены противостоять друг другу, неважно, хотят они этого или нет. Если в истории есть подобный внутренний конфликт, то он обязательно достигнет кульминации. Между героями должна произойти эмоциональная сцена, из которой лишь один выйдет победителем. Тут мы и вспоминаем о клише, когда кто-то из главных героев готов пожертвовать собой в битве против любимого человека. Пит из «Голодных игр» ценой своей жизни хотел сделать Китнисс победительницей, но девушка, конечно же, не была согласна с его выбором. Потому что по правилам этого клише любовь всегда оказывается сильнее всех преград.