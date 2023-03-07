10 свежих фильмов, которые даже циников заставят поверить в любовь

Жанр романтической комедии в кино одно время был очень популярен, но потом, казалось, интерес зрителей к нему пропал. В начале XXI века все заговорили, что ромкомы больше не в моде и скоро и вовсе исчезнут. Мы обнаружили, что сегодня фильмы о сильных чувствах снова в топе просмотров, и собрали самые красивые лирические истории.

При чем тут любовь? (2022)

Успешная режиссер-документалист Зои (Лили Джеймс) и хирург Казим (Шазад Латиф) дружат с самого детства. Их взгляды на мир сходятся буквально во всем. Но внезапно Казим объявляет о скорой свадьбе по расчету с совершенно незнакомой девушкой, которую выбрали его родители. Озадаченная таким поворотом героиня Лили Джеймс берется сделать ролик об их свадьбе и вместе с парой едет из Лондона в Лахор. Она меняет свое отношение к браку и романтике, а вместе с этим еще и борется с нападками своей матери — эксцентричной героини Эммы Томпсон. Прекрасное сочетание стилей Болливуда и британского кино, очень смешной и хорошо сделанный фильм. © acepanj / IMDb

Душевный фильм. © natashakundi-45786 / IMDb

Некоторые из персонажей напомнили мне мою собственную семью, особенно бабушку. © niccareem-59025 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,6



Свадебная фата. Путешествие (2023)

Два трудоголика, Ник и Трейси, уже давно женаты, но стараются сохранить романтику в семье. Они практически не видятся из-за работы и поэтому решают сбежать от городской суеты в Грецию — ведь у них до сих пор не было медового месяца. На море она столкнутся с неожиданными приключениями, интригами и странными соседями по отелю. Рейтинг IMDb — 7,2

Энтергалактик (2022)

Джабари и Мэдоу познакомились случайно на вечеринке. Он — стремительно набирающий популярность уличный художник, она — фотограф. Постепенно между героями мультфильма закручивается роман, а их друзья подначивают обоих не бояться и дать волю сильным чувствам. Но путь к счастью не такой уж и безоблачный. Пару ждут испытания, которые покажут, действительно ли Джабари и Мэдоу готовы найти время для любви. Рейтинг IMDb — 7,4

Девушка ХХ века (2022)

Корейская дорама о школьной дружбе и любви в конце ХХ века. Старшеклассница Ен Ду уезжает в Америку, где ей должны сделать операцию. Она просит свою подругу, отзывчивую Бо Ра, проследить за объектом ее любви — новым одноклассником. Бо самоотверженно берется за эту важную миссию и устраивает настоящую шпионскую слежку. Правда, в процессе девушка сама влюбляется в столь интересного парня, и теперь она не представляет, как выпутываться из этого любовного треугольника. Я рыдала! © hanalisss / IMDb

Фильм держал меня в напряжении от начала до конца, я надеялась, что он не закончится. © brendadomingo / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,3

Ужин на четверых (2022)

Однажды Лука и Сара пригласили на ужин четверых друзей. Все они были одиноки, и супруги решили подтолкнуть незнакомых между собой людей завести отношения, а заодно проверить «теорию притяжения родственных душ». По ходу сюжета герои меняются местами, строят и рушат новые отношения. Рейтинг IMDb — 6,3

Супергерои (2021)

Летний дождь сводит под одной крышей импульсивную художницу и расчетливого физика. Поэтичная Анн и рациональный Марко влюбляются друг в друга с первого взгляда. Время идет, и им надо понять, смогут ли они прожить всю жизнь вместе, или разница в характере разведет их навсегда. Герои начинают вспоминать прошлые свидания, встречи и путешествия и пытаются найти компромисс. Рейтинг IMDb — 6,7

Мой любимый враг (2021)

Люси и Джошуа работают в одном издательстве и люто ненавидят друг друга. Люси любит экспериментировать и всегда открыта миру, Джошуа предпочитает контролировать все на свете и старается избегать лишних эмоций. Коллеги вынуждены соревноваться, чтобы заполучить повышение на работе, но страстный поцелуй в лифте сбивает обоих с толку. Работа смешивается с личными отношениями, и героям предстоит распутать этот узел. Отличный стеб, прекрасная романтика. © cgvsluis / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,2

Жозе (2020)

Еще одна история любви от корейских кинематографистов. Студент Ен Сок случайно встречает на улице девушку с ограниченными возможностями и помогает новой знакомой добраться до дома. Там он видит, что Жозе живет фантазиями и грезами. Очарованный студент решает попробовать показать ей, что настоящий мир не менее прекрасен и его тоже есть за что любить. Эта история очень глубоко меня тронула. © rugby-13167 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,6

Я хочу вернуть тебя (2022)

Главные герои расстались со своими вторыми половинками в одни и те же выходные, а потом еще и узнали, что их партнеры счастливы в новых отношениях. Случайно встретившись, Питер и Эмма решают объединить усилия, чтобы всячески помешать бывшим. Однако постепенно в них просыпаются чувства друг к другу, и вот уже месть отходит на второй план. Полный восторг! © Gilmoregirl-59340 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,6

Сумасшедшая любовь (2020)