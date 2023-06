10 клише из фильмов, от которых рука сама тянется сделать фэйспалм

Герои свежи и бодры по утрам

Платья целые и чистые

Героиня узнает о беременности по тошноте

Коллеги просто обязаны начать встречаться

Выпрямление волос является обязательной частью преображения

Корсеты символизируют угнетение женщин

Хакер-одиночка может взломать что угодно

Героиня отрезает волосы, чтобы показать внутренние изменения

Герои все время отхлебывают из кружки

Детские рисунки намекают на паранормальное

Фото на превью Gone with the Wind / MGM and co-producers