10 клише из фильмов, от которых рука сама тянется сделать фэйспалм

Стереотипы кочуют из фильма в фильм, словно стадо антилоп по Африке. В этой подборке мы поговорим о клише, которые наскучили также, как реклама во всплывающих окошках.

Герои свежи и бодры по утрам

Зрители задаются вопросом, откуда у персонажей из «Друзей» столько сил, чтобы собираться вместе перед работой? Большинство из нас едва успевает вылезти из постели, чтобы добраться до работы, не говоря уже о том, чтобы позавтракать с другом.

Платья целые и чистые

Помните эти фильмы, когда героиня внезапно попадает в лес или на необитаемый остров? Киношники часто отправляют героинь на переключения в нарядах, не приспособленных к беготне, лазанью по скалам и пересечению бурных рек. Но платье обычно выглядит очень прилично: нет порванных рукавов, грязи, дыр на боках.

Героиня узнает о беременности по тошноте

Если киношники хотят сообщить о том, что героиня беременна, ее начинает тошнить. Так зрители могут узнать о деликатном положении едва ли не раньше самой героини. Это — одно из самых популярных клише на экране.

Коллеги просто обязаны начать встречаться

В детективных сериалах мы часто видим развитие отношений между коллегами. Они проходит множество испытаний и сближаются — как те же Малдер и Скалли. Но в «Секретных материалах» эмоциональная связь между героями выглядела убедительно. Совсем другой случай, когда сценаристы навязывают зрителям мысль, что два человека, работающие вместе, непременно влюбляются друг в друга. Причем в начале фильма между ними даже искры не проскочило, но в конце они просто не могут оторваться друг от друга.

Выпрямление волос является обязательной частью преображения

Очень часто в голливудских фильмах про преображение в красотку обязательным этапом этого превращения было выпрямление волос. Сценаристы почему-то уверены, что леди не могут носить кудряшки.

Такое преображение происходит в фильмах «Дневники принцессы», «Красотка» и «Мисс Конгениальность».

Корсеты символизируют угнетение женщин

Есть известная сцена из «Унесенных ветром», кочующая из фильма в фильм, когда героиню затягивают в корсет. Девушке приходится сделать глубокий вдох и втянуть живот, чтобы корсет застегнулся. Обычно корсеты в фильмах играют роль символа женского угнетения и жестких стандартов красоты. Но не стоит забывать, что корсеты в том числе служили для поддержки груди и спины, а не только для того, чтобы сделать талию очень узкой — часто такой эффект достигался за счет дополнительных пышных юбок.

Хакер-одиночка может взломать что угодно

В детективах и боевиках есть типичный персонаж — гениальный компьютерщик. Его смысл жизни — это работа. Чаще всего он носит очки и выглядит неухоженным, зато может взломать что угодно в мгновение ока.

Героиня отрезает волосы, чтобы показать внутренние изменения

После похода в парикмахерскую, особенно если прическу сделали удачно, мы и правда можем почувствовать себя другим человеком. В кино этот ход тоже используется: героини, переживающие внутренние изменения, отрезают свои волосы перед зеркалом. Наверняка вы помните эффектный кадр из «Мулан». Беда в том, что этот прием стал слишком заезженным.

Герои все время отхлебывают из кружки

Зрители заметили, что герои часто ходят с кружкой и время от времени отхлебывают от нее. Вероятно, так киношники просто занимают руки актеров, чтобы те не были пустыми в кадре. Но эта «фишечка» уже начала раздражать.

Детские рисунки намекают на паранормальное

В 9 из 10 фильмов ужасов ребенок начнет рисовать странные или пугающие картинки. Обычно ребенок слишком мал или напуган, чтобы говорить, а вот его картинки дают зрителям намек на происходящее и щекочут нервы. Идея неплохая, но уже набила оскомину.