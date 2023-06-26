10 клише из фильмов, от которых рука сама тянется сделать фэйспалм
Стереотипы кочуют из фильма в фильм, словно стадо антилоп по Африке. В этой подборке мы поговорим о клише, которые наскучили также, как реклама во всплывающих окошках.
Герои свежи и бодры по утрам
Зрители задаются вопросом, откуда у персонажей из «Друзей» столько сил, чтобы собираться вместе перед работой? Большинство из нас едва успевает вылезти из постели, чтобы добраться до работы, не говоря уже о том, чтобы позавтракать с другом.
Платья целые и чистые
Помните эти фильмы, когда героиня внезапно попадает в лес или на необитаемый остров? Киношники часто отправляют героинь на переключения в нарядах, не приспособленных к беготне, лазанью по скалам и пересечению бурных рек. Но платье обычно выглядит очень прилично: нет порванных рукавов, грязи, дыр на боках.
Героиня узнает о беременности по тошноте
Если киношники хотят сообщить о том, что героиня беременна, ее начинает тошнить. Так зрители могут узнать о деликатном положении едва ли не раньше самой героини. Это — одно из самых популярных клише на экране.
Коллеги просто обязаны начать встречаться
В детективных сериалах мы часто видим развитие отношений между коллегами. Они проходит множество испытаний и сближаются — как те же Малдер и Скалли. Но в «Секретных материалах» эмоциональная связь между героями выглядела убедительно. Совсем другой случай, когда сценаристы навязывают зрителям мысль, что два человека, работающие вместе, непременно влюбляются друг в друга. Причем в начале фильма между ними даже искры не проскочило, но в конце они просто не могут оторваться друг от друга.
Выпрямление волос является обязательной частью преображения
Очень часто в голливудских фильмах про преображение в красотку обязательным этапом этого превращения было выпрямление волос. Сценаристы почему-то уверены, что леди не могут носить кудряшки.
Такое преображение происходит в фильмах «Дневники принцессы», «Красотка» и «Мисс Конгениальность».
Корсеты символизируют угнетение женщин
Есть известная сцена из «Унесенных ветром», кочующая из фильма в фильм, когда героиню затягивают в корсет. Девушке приходится сделать глубокий вдох и втянуть живот, чтобы корсет застегнулся.
Обычно корсеты в фильмах играют роль символа женского угнетения и жестких стандартов красоты. Но не стоит забывать, что корсеты в том числе служили для поддержки груди и спины, а не только для того, чтобы сделать талию очень узкой — часто такой эффект достигался за счет дополнительных пышных юбок.
Хакер-одиночка может взломать что угодно
В детективах и боевиках есть типичный персонаж — гениальный компьютерщик. Его смысл жизни — это работа. Чаще всего он носит очки и выглядит неухоженным, зато может взломать что угодно в мгновение ока.
Героиня отрезает волосы, чтобы показать внутренние изменения
После похода в парикмахерскую, особенно если прическу сделали удачно, мы и правда можем почувствовать себя другим человеком. В кино этот ход тоже используется: героини, переживающие внутренние изменения, отрезают свои волосы перед зеркалом. Наверняка вы помните эффектный кадр из «Мулан». Беда в том, что этот прием стал слишком заезженным.
Герои все время отхлебывают из кружки
Зрители заметили, что герои часто ходят с кружкой и время от времени отхлебывают от нее. Вероятно, так киношники просто занимают руки актеров, чтобы те не были пустыми в кадре. Но эта «фишечка» уже начала раздражать.
Детские рисунки намекают на паранормальное
В 9 из 10 фильмов ужасов ребенок начнет рисовать странные или пугающие картинки. Обычно ребенок слишком мал или напуган, чтобы говорить, а вот его картинки дают зрителям намек на происходящее и щекочут нервы. Идея неплохая, но уже набила оскомину.
Это далеко не все клише из фильмов. А вы замечали, как обычно люди чистят зубы в кино?