10 тонкостей, зная которые вы будете смотреть фильмы не как обыватель, а как режиссер

При создании фильмов режиссеры и сценаристы, как правило, стараются сделать все, чтобы конечный продукт был удобоваримым и безупречным для зрителя. Добиваются они этого разными способами — как при помощи сугубо визуальных приемов, так и манипулируя человеческой психикой.

Мы в ADME решили изучить наиболее интригующие тонкости и нюансы, встречающиеся в фильмах, которые из раза в раз незаметно оказывают на нас эффект при просмотре.

Изменение внешности персонажа по мере развития называется «адреналиновым преображением»

В ходе испытаний и событий, разворачивающихся по сюжету, главное действующее лицо развивается и меняется. И чтобы усилить этот эффект для зрителя, в ход идет «адреналиновое преображение»: происходит внешняя трансформация робкого, застенчивого и сдержанного персонажа в уверенного в себе героя. Этот прием используется во всех кинокартинах о превращении дурнушек в красавиц, а также во многих диснеевских мультфильмах — например, преображение Джейн Портер в «Тарзане» или Мулан в одноименной ленте. К слову, в случае с женщинами наиболее часто используемый прием обновления — это обрезание волос. Так как волосы считаются традиционным символом нежности и женственности, их импульсивное остригание как нельзя лучше демонстрирует пробуждение внутренней силы героини.

Визуальный прием, при котором подсвечивается только половина лица героя, призван подчеркнуть двойственность его характера

Еще один способ показать двойственность героя помимо создания его визуального образа — это использование специфического освещения. Суть в том, что, когда положительный персонаж борется со злом внутри себя, его переживания подчеркиваются наполовину скрытым в тени лицом. Это отличный прием, чтобы напомнить о том, что в каждом человеке в зависимости от обстоятельств постоянно борются светлая и темная силы.

Эфирное белое одеяние персонажа служит символом серой морали

Типичного призрака, прибывшего из загробного мира, как правило, не так уж и сложно идентифицировать на экране. Однако бывают персонажи, чье нахождение одной ногой на Другой Стороне не так очевидно. В таких случаях ярким намеком на связь с потусторонним миром, а также склонность к непопулярным решениям (и, как следствие, к внезапному предательству) могут служить бледная или белая одежда и в целом несколько неземной образ.

Цели злодея не всегда обязательно негативны

Вообще на злодеев бывает любопытно взглянуть под другим углом. Ведь, если задуматься, отрицательный персонаж не всегда осознает свою злодейскую роль в собственной истории. У него просто есть цели, которые надоедливый герой мешает ему реализовать. Более того, его побуждения даже могут быть вполне благородными. Например, Танос в «Мстителях» стремился сбалансировать Вселенную. Но принципиальное отличие злодея от героя заключается в том, что первый, как правило, оправдывает свою цель любыми средствами. Вот и Таноса не смущало, что для исполнения замысла придется пожертвовать половиной населения.

Антагонист не всегда равен злодею — он просто отличается от героя

Антагонистами бывают вовсе не основные злодеи. Порой это персонаж, который особо не стремится уничтожить героя, он просто противоположен ему и обладает качествами, которые герой отвергает. Более того, антагонист даже не обязательно должен быть плохим человеком. Он может быть вполне положительным персонажем, с которым у героя просто возник идейный конфликт. Во вселенной Гарри Поттера, например, воплощением зла является Волан-де-Морт. И в то же время антагонистом «мальчика, который выжил» также является Драко Малфой.

Экстремальные обстоятельства делают возникновение чувств убедительнее

В фильмах стандартные жизненные обстоятельства в любом случае преподносятся в более романтическом ключе с кучей допущений. Однако возникновение чувств между персонажами на ровном месте кого угодно заставит закатить глаза со словами «не верю!». Поэтому попадание парочки в экстремальные обстоятельства разной степени интенсивности — например, необходимость притвориться чьей-то пассией в романтических комедиях или попытка спастись от преследования в боевиках — нужны для того, чтобы оправдать чувства перед зрителями.

Костюмы супергероев в фильмах часто более спокойные, чем в комиксах, чтобы было реалистичнее

Фанаты оригинальных супергеройских комиксов наверняка не могли не заметить, что в киноадаптациях их любимые персонажи порой носят одежду гораздо более спокойных и темных оттенков. Делается это, как правило, вовсе не для того, чтобы изобразить их более дерзкими. Просто такие костюмы практичнее и добавляют ощущение реализма, ведь чересчур цветастые канонические наряды из комиксов, надетые на актеров, создавали бы юмористический эффект, и героям было бы сложно сопереживать всерьез.

Наличие домашних животных в триллерах призвано играть на наших светлых чувствах

Когда сценаристы вводят в сюжет фильма ужасов домашнего питомца, на самом деле они прибегают к тонкой манипуляции. Наше острое сопереживание питомцам и инстинктивное желание их защитить произрастают из понимания, что они не осознают опасности, а потому откровенно беззащитны, в отличие от героев, которые все понимают и могут спастись. Более того, они еще и абсолютно невинны, так как не способны ни на зло, ни на обман, что еще сильнее повышает градус переживаний.

Появление на герое красной одежды перед его гибелью называется «эффектом красной рубашки»

Существует любопытный сюжетный ход, согласно которому, если герой появляется в красном одеянии, особенно когда в ближайшее время планируется какое-то столкновение, — скорее всего, в этой сцене он погибнет. Так, например, во «Властелине колец» бравый эльфийский разведчик Халдир, который обычно ходил в серых одеждах, на битву в Хельмовой Пади явился в примечательном красном плаще — и это, как вы уже понимаете, была его последняя битва.

Беспомощные отцы и мужья в фильмах ужасов подчеркивают атмосферу страха и безысходности

Каждый любитель фильмов ужасов однажды обращает внимание на то, насколько часто мужчины в хоррорах нелепые и слабые. На самом деле это вовсе не попытка унизить их — сценаристы просто умело играют на наших эмоциях. Ведь когда персонаж, на которого мы априори надеемся как на более сильного и мудрого, способного обеспечить безопасность всем остальным, этого не делает, возникает еще более сильное ощущение безысходности. А именно этого и пытаются добиться создатели кино такого жанра.