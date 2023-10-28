10+ вещей и явлений из кино, которые обрели крышесносную популярность у зрителей

Фильмы и сериалы способны породить небывалый спрос на демонстрируемые в кадре вещи или явления. Часто это вызвано присутствием в кинокартине скрытой рекламы. Но бывало и так, что создатели ни к каким маркетинговым хитростям и не прибегали, а зрители все равно ринулись искать наряд, как у персонажа, или пробовать блюдо, которое он так аппетитно ел. Мы решили выяснить, какие вещи стали дико популярными благодаря киношникам.

Корректирующее белье — «Дневник Бриджит Джонс», 2001

Все помнят культовую сцену, в которой главная героиня долго не может выбрать между кокетливыми стрингами и утягивающими, но некрасивыми трусами и в итоге останавливается на втором варианте. Профессор Уорикского университета Джанет Годселл утверждает, что действия киноперсонажа изменили рынок белья для дам с пышными формами. Бриджит буквально научила зрительниц не стыдиться покупать и носить такие изделия, а также не стесняться разговаривать о них. И бизнесмены не могли не отреагировать на выросший спрос: крупная компания Шри-Ланки вложила немало средств в разработку корректирующего белья, и вскоре их технология распространилась по всему миру. С 2007 по 2012 год некоторые продавцы зафиксировали рост продаж утягивающих вещей аж на 200 %.

Заколка для низкого хвоста — «Зачарованные», 1998

Героини «Зачарованных» были иконами стиля своего времени, и юные зрительницы стремились быть похожими на них. Но некоторые вещи и аксессуары сестер Холливелл особенно полюбились публике. В частности, заколка для низкого хвоста Пайпер. В 4 сезоне сериала девушка не единожды появлялась с изделиями разных расцветок на волосах, и ее крутая прическа так понравилась модницам, что наблюдался рост продаж этих нетривиальных заколок.

Очки с красными линзами — «Бойцовский клуб», 1999

Очки Тайлера Дердена тоже стали востребованной вещицей у публики. Но в отличие от двух вышеописанных случаев, это был результат грамотного продакт-плейсмента. В фильме показывалось немало брендов, но мимолетно. И только фирма Oliver Peoples заполучила более 4 минут экранного времени для демонстрации своей продукции. И, как итог, в год выхода фильма этот изготовитель очков получил внушительную прибыль — около $ 900 тыс, и с годами продажи только росли. В 2021 году фирма хвасталась $ 16 млн прибыли.

Телефоны Nokia — «Матрица», 1999

В свое время фирма Nokia была одним из лидеров рынка мобильных телефонов. И популярности бренда немало поспособствовала кинокартина «Матрица». Ее главный герой не единожды представал в кадре с телефоном Nokia 8110. После выхода фильма компания продала около 8 млн гаджетов этой модели.

Также специально для героев ленты фирма Blinde разработала очки с оригинальным дизайном. На момент съемок в продаже таких изделий не было. Но успех «Матрицы» спровоцировал и спрос, потому компания отправила на прилавки магазинов очки а-ля Нео и Тринити.

Виниловый белый плащ — «Прошлой ночью в Сохо», 2021

А вот демонстрация роскошного белого плаща в фильме «Прошлой ночью в Сохо» не является скрытой рекламой какого-либо бренда. Эту вещицу художница по костюмам купила в винтажном магазине. Но, видимо, современным модницам так полюбился этот плащ, что они отправились на поиски подобного. Потому что десятки интернет-магазинов одежды выставили на продажу идентичные изделия, которые так и называются: «Белый плащ Ани Тейлор-Джой из фильма „Прошлой ночью в Сохо“». Таким образом они явно подстраиваются под поисковые запросы пользовательниц сети.

Кимбап — «Необычный адвокат У Ен У», 2022

Корейские сериалы уже не первый год набирают популярность, а с ними и корейская культура. Так, в 2022 году во всем мире увеличились продажи кимбапа, потому что это любимое блюдо главной героини нашумевшей дорамы «Необычный адвокат У Ен У». Кимбап представляет собой завернутые в сушеные водоросли рис и начинку из овощей, мяса и рыбы. Блюдо напоминает японские роллы, но имеет некоторые отличия. К слову, если вы только планируете познакомиться с корейскими дорамами, эта статья поможет вам выбрать крутой сериал на вечер.

Куклы Барби — «Барби», 2023

Учитывая, как прогремел фильм «Барби», было бы удивительно, если бы это никак не отразилось на прибыли фирмы Mattel. Но все пошло по плану: представители компании остались довольны откликом публики. Всего за два месяца после выхода кинокартины (июль-август) продажи кукол выросли на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Также Mattel выпустила новую коллекцию игрушек, вдохновленную персонажами фильма, и, по словам генерального директора, она уже распродана.

Игра «Супер Марио» — «Братья Супер Марио в кино», 2023

Казалось бы, видеоигра «Супер Марио» осталась в далеком прошлом, в котором существовали приставки для телевизоров Dendy и желтые картриджи для них. Но не тут-то было. Стоило киношникам призвать к ностальгии миллениалов, выпустив анимационный фильм по мотивам игры, как возрос интерес к этому развлечению. В Великобритании был зафиксирован небывалый спрос на разные версии игры «Супер Марио». Правда, играют в нее сейчас не с помощью старой приставки, а на более современных устройствах.

Путешествия по Румынии — «Уэнздей», 2022

Сериал «Уэнздей», который уже стал феноменом, снимался в Румынии. И многие зрители, планируя поездку в отпуск, стали чаще рассматривать эту страну в качестве места назначения. Об этом заявили представители сайта, который предлагает услуги бронирования жилья. По их словам, после выхода сериала поток желающих снять апартаменты в Румынии увеличился на 55 %. А специалисты по статистике компании INS сообщили, что в 2022 году количество иностранных туристов, посетивших эту страну, выросло на 88,1 %.

Шляпа-федора — «Оппенгеймер», 2023

Киллиан Мерфи уже во второй раз вдохновляет зрителей покупать элегантные головные уборы. Когда он снялся в «Острых козырьках», то модники побежали приобретать кепки-восьмиклинки. (Об этом мы писали здесь). А после премьеры фильма «Оппенгеймер» в магазинах мужской одежды шляпы-федоры расходились как горячие пирожки. Так, один из продавцов головных уборов заявил, что федоры стали даже популярнее кепок-восьмиклинок. Также он отметил, что среди покупателей довольно много молодежи.

Украшения в африканском стиле — «Черная Пантера: Ваканда навеки», 2022

Создатели фильма стремились популяризировать африканскую эстетику, и их усилия увенчались успехом: возрос интерес публики к одежде и аксессуарам в соответствующем стиле. Так, основательница бренда Besida, который специализируется на создании украшений, вдохновленных Нигерией, заявила о значительном увеличении прибыли. После выхода киноленты продажи аксессуаров выросли на 60 %.

Лимонные пирожные — «Игра престолов», 2011

Несмотря на то, что во вселенной «Игры престолов» есть немало занятных блюд, читатели романов Джорджа Мартина и зрители сериала особенно заинтересовались лимонными пирожными — любимым лакомством Сансы Старк. В сети можно найти сотни рецептов этого угощения, а ролики с процессом его приготовления посмотрели миллионы пользователей.

К слову, создатели сериала «Дом Дракона» решили еще раз напомнить публике о легендарных пирожных — в кадре их ела Рейенира.