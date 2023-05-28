10+ второстепенных мужских персонажей, которые остались в тени главных мачо кинолент, хотя они в миллион раз их круче

Пересматривая любимые фильмы и сериалы, мы порой меняем свое отношение к их героям на диаметрально противоположное. Главный романтический герой кажется нам не таким уж безгрешным, а блеклый, на первый взгляд, второстепенный персонаж раскрывается самым неожиданным образом. Мы решили вспомнить мужчин из кинолент, которые на поверку оказались круче всяких героев-любовников.

Чарли («Сумерки»)

На фоне эффектных Эдварда, Джейкоба и Карлайла отец Беллы может показаться ничем не примечательным мужчиной. Но многие зрители, которые решили пересмотреть «Сумерки» во взрослом возрасте, нашли Чарли самым адекватным персонажем. Этот герой ответственен и справедлив. Он заботится о дочери, которая росла вдали от него, но при этом уважает ее личные границы. Внешне деловитый и серьезный, мужчина не против порой и подурачиться с друзьями. А также Чарли чужды эксцентричные выходки, что делает его одним из достойнейших персонажей из фильмов. Девочка: «О, Эдвард, мой Эдвард!»

Девушка: «Карлайл так горяч!»

Женщина: «Хочу на рыбалку с Чарли!» © litsolitsa / Twitter

Лон («Дневник памяти»)

Преданный и романтичный Ной никого не оставил равнодушным, однако когда эмоции зрителей поутихли, они разглядели в герое нездоровую одержимость другим человеком. К тому же он то и дело прибегал к манипуляциям, будь то сцена на колесе обозрения или ситуация с покупкой дома. Однако неоднозначные поступки Ноя и являлись двигателем сюжета мелодрамы, потому спокойный, уравновешенный и понимающий Лон не настолько запомнился зрителям. Но тот факт, что своими действиями герой не выводил Элли на сильные эмоции, можно только отнести к его плюсам.

Джулиан («Любовь по правилам и без»)

Главным героем этого ромкома является персонаж Джека Николсона, и, конечно же, ему и достается любовь героини — 56-летней писательницы Эрики. Однако этот мужчина, как мы знаем, долгое время встречался лишь с молодыми девушками. И лишь когда у него начались проблемы со здоровьем, обратил внимание на Эрику. На его фоне герой Киану Ривза, Джулиан, кажется идеальным мужчиной. Он изначально лишен предубеждений по поводу возраста потенциальной спутницы жизни, знает, чего хочет, и терпеливо добивается Эрики. А когда понимает, что она любит не его, то отпускает без скандалов. Единственный, кто играл здесь романтического героя, был Киану Ривз. Очень его Джулиан выглядел настоящим на фоне карикатурного Гарри. © Grey-Blue Sky / Kinopoisk

Фридрих («Маленькие женщины»)

Поскольку Лори Лоренс является одним из главных персонажей, зрители, конечно же, сочувствовали его поражению в отношениях с Джо. Парень предложил девушке руку и сердце, а она ответила категоричным отказом. Однако многие упускают из внимания тот факт, что герой пытался бессовестно манипулировать Джо, угрозами вымогая заветное «Да!» Потерпев неудачу, Лори пустился во все тяжкие, а потом переключил свое внимание на другую сестру. Если сравнивать Лори с Фридрихом Байером, то второй, безусловно, производит впечатление более уравновешенного человека. Он не позволяет эмоциям взять верх, когда дело касается ухаживаний за девушкой. При этом он разделяет личную жизнь и профессиональную: не возносит объект симпатий на пьедестал, трезво оценивая ее творческую деятельность. Определенно, Фридрих достоин Джо.

Алфи («Эмили в Париже»)

Главная героиня сериала, Эмили, тайно вздыхает по красавцу-французу Габриэлю, да и он, судя по всему, к ней неравнодушен. Однако зрители негодуют из-за непоследовательных действий персонажа: в любви признается одной, а съезжается с другой. Видимо, парень сам не знает, чего хочет. Или пытается усидеть на двух стульях одновременно. А вот про Алфи такого не скажешь: его слова с действиями не расходятся. В отношениях с Эмили он предельно искренний, а значит, неприятного сюрприза от него ждать точно не стоит. Как же мне нравится Алфи, а Габриэль ужасно бесит. © believeiniker / Twitter

Питер («Белый воротничок»)

Самым горячим персонажем сериала является, безусловно, Нил Кэффри. От него без ума как зрительницы, так и героини сериала. Однако завербованный представителями закона вчерашний преступник едва ли годится на роль спутника жизни: на протяжении нескольких сезонов герой имел отношения с разными женщинами, и каждой из них принес лишь проблемы. А вот его напарник, Питер Берк, не является дамским угодником, но на фоне Нила он выигрывает. Герой — примерный семьянин, уважающий свою пассию и оберегающий ее от всех опасностей своей непростой работы.

Зейн («Клон»)

До сих пор не утихают споры, кто является лучшей партией для Жади: Лукас или Саид. Но именно Зейн вобрал в себя те качества, которых так не доставало двум вышеназванным героям. В отличие от безвольного Лукаса, он решителен и готов пойти против всех, чтобы помочь любимой женщине, а в отличие от собственника Саида, не пытается всеми правдами и неправдами удержать ее рядом с собой, предоставляя свободу выбора. Жади точно стоило присмотреться к нему получше, ведь на фоне других претендентов на ее сердце он кажется идеальным. Лукас — тряпка и нытик. © Мария Карпычева / VK

Зейн добрый, а Саид тиран. © Арина Нестерова / VK

Я тоже считаю, что самый нормальный мужчина — это Зейн. © Кристина Байматова / VK

Сэм («Игра престолов»)

Сердца многих зрительниц завоевал благородный Джон Сноу. Но избранницам этого парня не позавидуешь: им не приходилось рассчитывать на искренность с его с стороны. Оставаясь верным своему долгу, герой слишком многое скрывал от возлюбленных, что заканчивалось для них весьма плачевно. А вот его лучший друг Сэм Тарли поступал иначе. Действуя во благо Семи Королевств, герой не оставлял за скобками отношения с девушкой. Напротив, в Лилли он видел верного соратника во всех своих начинаниях и был с ней предельно откровенен. Потому мы считаем, что он в разы круче Джона.

Харвин («Дом Дракона»)

Деймон — довольно-таки противоречивый персонаж, но одно можно сказать наверняка: герой невероятно горяч, а потому является фаворитом миллионов зрительниц. Его любовная линия с Рейенирой не оставила никого равнодушным. Но действительно ли Деймон любит принцессу, большой вопрос, ведь он хладнокровно сбежал, оставив девушку один на один с проблемами, связанными с их совместной прогулкой за пределы замка. Гораздо больше уважения вызывает Харвин Стронг, бывший некоторое время тайным возлюбленным принцессы. Наверняка героиня прониклась доверием к Стронгу, когда он спас ее от давки на пиру (на котором Деймон, кстати, тоже присутствовал). Неудивительно, что именно его молодая женщина выбрала на роль отца своих детей. Харвин Стронг круче всех других мужчин Рейениры. Прости, Деймон. © Im_Not_YourDear / Twitter

Итан («Эйфория»)

Многие зрители сериала без ума от Феско: храброго парня, стоящего горой за своих подруг. Однако моральные качества этого героя все-таки вызывают сомнения, ведь мы знаем, каким образом он зарабатывает себе на жизнь. Да и его любовная линия с Лекси вызывает ряд вопросов: учитывая финал второго сезона, девушка обречена на душевные муки. В тени популярности Феско незаслуженно остался Итан — скромный и порядочный старшеклассник, которому не нужно сжимать кулаки, чтобы поставить на место главного злодея ленты (вспомним спектакль). А также Итан был верным и любящим парнем для своей девушки. И хотя он в итоге остался с разбитым сердцем, мы уверены, все у него будет хорошо,

Серхио («Дикий ангел»)

«Сердцу не прикажешь», — решила главная героиня одного из любимейших сериалов нашей юности и выбрала отношения с Иво. Но многие зрительницы решили, что другой претендент на ее любовь, Серхио, не принес бы ей столько страданий. В отличие от главного мужского персонажа сериала, который девушку ни в грош не ставил, этот парень был лишен предрассудков относительно социального положения Мили и принимал ее такой, какая она есть. Также он не давил на девушку, когда добивался ее расположения, и с пониманием отнесся к ее чувствам. Если рассуждать о сериальной вымышленной истории, то, конечно, любовь — это самое главное, поэтому по закону жанра Мили должна была выбрать Иво. Но если рассматривать персонажей не в контексте сериала, то Серхио подходил Мили гораздо больше. Добрый, честный, открытый, романтичный, красивый, в конце концов. Он действительно знал, что такое благородная любовь и как она проявляется. Иво же при любом удобном случае бежал к первой попавшейся юбке за утешением. © Дариночка Лотникова / VK

Да ну этого Иво, он такой бабник! А Серхио просто конфетка и любит по-настоящему. © Unknown author / VK

Я согласна со всеми, кто за Серхио. Он просто идеал мужчины.... © Unknown author / VK