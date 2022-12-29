10 загадок из фильмов, которые озадачили и героев картины, и зрителей. Спорим, вы не сможете их разгадать?

Захваченные интригующим сюжетом кинокартины или же ее крутым экшеном, мы многое можем упустить. Не только занимательные отсылки на поп-культуру или любопытные детали, но и загадки, которые, оказывается, были в кино. Возможно, наша подборка не только развлечет вас, но и вдохновит заново посмотреть какой-либо из этих фильмов.