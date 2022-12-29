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10 загадок из фильмов, которые озадачили и героев картины, и зрителей. Спорим, вы не сможете их разгадать?

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Захваченные интригующим сюжетом кинокартины или же ее крутым экшеном, мы многое можем упустить. Не только занимательные отсылки на поп-культуру или любопытные детали, но и загадки, которые, оказывается, были в кино. Возможно, наша подборка не только развлечет вас, но и вдохновит заново посмотреть какой-либо из этих фильмов.

Хоббит: Нежданное путешествие

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© The Hobbit: An Unexpected Journey / MGM and co-producers

Еще загадка из этого фильма

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© The Hobbit: An Unexpected Journey / MGM and co-producers

Лабиринт

← слайд →
© Labyrinth / Lucasfilm and co-producers

Западня Ферма

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© La habitación de Fermat / Bocaboca Producciones and co-producers

Крепкий орешек — 3: Возмездие

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© Die Hard with a Vengeance / Twentieth Century Fox and co-producers

Перевозчик-2

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© Transporter 2 / EuropaCorp and co-producers

Жестяной кубок

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© Tin Cup / Warner Bros. and co-producers

Вычислитель

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© Bычислитeль / Art Pictures Studio

Астерикс и Обеликс против Цезаря

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© Astérix & Obélix contre César / Bavaria Entertainment and co-producers

Боги Египта

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© Gods of Egypt / Summit Entertainment and co-producers

Сколько загадок вы угадали сразу?

Фото на превью Gods of Egypt / Summit Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/10 загадок из фильмов, которые озадачили и героев картины, и зрителей. Спорим, вы не сможете их разгадать?
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