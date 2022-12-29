10 загадок из фильмов, которые озадачили и героев картины, и зрителей. Спорим, вы не сможете их разгадать?
Захваченные интригующим сюжетом кинокартины или же ее крутым экшеном, мы многое можем упустить. Не только занимательные отсылки на поп-культуру или любопытные детали, но и загадки, которые, оказывается, были в кино. Возможно, наша подборка не только развлечет вас, но и вдохновит заново посмотреть какой-либо из этих фильмов.
Хоббит: Нежданное путешествие
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Еще загадка из этого фильма
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Лабиринт
Западня Ферма
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Крепкий орешек — 3: Возмездие
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Перевозчик-2
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Жестяной кубок
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Вычислитель
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
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Боги Египта
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Сколько загадок вы угадали сразу?
Фото на превью Gods of Egypt / Summit Entertainment and co-producers
AdMe/Кино/10 загадок из фильмов, которые озадачили и героев картины, и зрителей. Спорим, вы не сможете их разгадать?
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