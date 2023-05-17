10 сериалов, которые побеждают в вечном споре «Ну что, спать или еще одну серию?»

«Дом Дракона» и «Уэнсдэй» закончились и непонятно, что смотреть дальше? Вам сюда, в нашу подборочку. Пользователи сети рассказали, какие малоизвестные сериалы им понравились и почему.

Агентство «Локвуд и компания»

Рейтинг IMDb — 7,4 Этот сериал похож на гибрид «Гарри Поттера», «Шерлока Холмса» и «Сверхъестественного». Оказывается, в современном Лондоне есть призраки и другие сверхъестественные существа, которые причиняют вред людям. В центре истории — подростки Энтони, Карим и Люси. У этого трио, которое борется с аномалиями, нет волшебных палочек, но есть шпаги. Сначала я скептически отнеслась к сериалу. Но потом решила посмотреть и не нашла ни одной сюжетной дыры. Действие происходит в Лондоне 2023 года, но известно, что 50 лет назад мир подвергся некоему воздействию. Правительства во всех странах признали, что призраки реальны. Для борьбы с потусторонними силами создали специальные агентства, в одном из которых работают наши герои. © cjstanford-65097 / IMDb

Основание: Осман

Рейтинг IMDb — 7,5 «Основание: Осман» называют турецкой «Игрой престолов». В центре повествования — яростный и бесстрашный султан Осман, который строит великую империю. Ну и, конечно, куда тут без любви и дворцовых интриг. Первый сезон был неспешным, но ко второму сериал разогнался. Я приклеился к экрану: здесь мощные повороты сюжета и отличная актерская игра. © scottjaspen / IMDb

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер

Рейтинг IMDb — 8,3 История разворачивается в Мельбурне 20-х годов. Красотка мисс Фишер любит не только приключения, но и красивых мужчин. Острый ум помогает девушке раскрывать даже самые запутанные преступления. Второстепенные персонажи тоже на высоте, например наивная горничная, которая боится нового изобретения — зловещего телефона. Смешно, остроумно и красиво. Можете считать меня ботаном, но я с нетерпением жду 2-й сезон. Мне нравится мисс Фишер, а ее озорные, но милые выходки вызывают симпатию. Ставлю 9 из 10! © riverstyxmail / IMDb

Чак

Рейтинг IMDb — 8,2 Перед нами комедийно-шпионский сериал о том, как парень становится Джеймсом Бондом поневоле. Еще вчера он работал в торговом центре, а сегодня выполняет трюки в духе «Миссия невыполнима». А в напарниках у главного героя загадочная красотка-блондинка. Смотрели всей семьей. Прекрасно для времяпровождения с детьми, дает повод порассуждать на околонаучные темы и пофантазировать. © Стриж3109 / ADME

Удивительная миссис Мейзел

Рейтинг IMDb — 8,7 Нью-Йорк, на дворе 50-е. Домохозяйка Мириам узнает, что муж уходит от нее к любовнице. Волею случая женщина попадает в клуб, где ее благоверный пытался выступать со стендапом, и внезапно ее импровизированная речь сорвала шквал аплодисментов. Похоже, Мириам нашла свое призвание. К мужу она вернуться отказалась и — о ужас! — даже устроилась на работу. Юмор в этом сериале великолепен. Именно такой должна быть настоящая комедия! Главная героиня не только красива, но и действительно забавна. Все — от операторской работы до декораций и костюмов — очень добротное. Лучше и не пожелаешь. © Songwriter_90210 / IMDb

Пустая корона

Рейтинг IMDb — 8,2 Сериал, основанный на пьесах Шекспира, повествует о взлете и падении 3 королей и их роли в истории. Здесь снялись многие знаменитые английские актеры, к примеру Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч и Том Старридж, известный по главной роли в «Песочном человеке». Хиддлстон великолепен! © fdbjr / IMDb

Когда я учился в школе, Шекспир казался мне скучным. Другое дело — смотреть современную экранизацию его произведений с участием актеров, которые понимают творчество Шекспира. © macadam122 / IMDb



Холистическое детективное агентство Дирка Джентли

Рейтинг IMDb — 8,2 В отеле совершено загадочное преступление, озадаченные детективы находят следы акульих зубов на потолке. Подозрение падает на ничего не понимающего портье. Кажется, от неба в клеточку бедолагу может спасти только странный тип в желтой куртке, который утверждает, что он детектив. Хотя больше похож на сумасшедшего, конечно. Я просто запоем посмотрела первые 2 сезона за несколько дней. Мне очень понравился этот причудливый способ повествования и закрученный сюжет. © aistingaling / IMDb

Прослушка

Рейтинг IMDb — 9,3 Сюжет этой полицейской драмы основан на реальных событиях, действие разворачивается в Балтиморе. Одним из создателей шоу стал местный журналист криминальной хроники, а соавтором сценария — полицейский с 20-летним стажем. Он реально наcтолько хорош, как все говорят! Это один из лучших сериалов в истории телевидения, обязательно посмотрите. © Supermanfan-13 / IMDb

Киллджойс

Рейтинг IMDb — 7,2 Далекое будущее. Человечество расселилось в космосе, но одни люди живут на райской планете, а другие — в зоне экологического бедствия. А еще в мире будущего есть «Киллджойс» — агентство, которые занимается ловлей преступников. Каждому члену этого отряда, как водится, есть что скрывать. Реально посмотрела его на одном дыхании. © Scm / ADME

После первых 2 серий бросил. Еще удивлялся, почему у сериала рейтинг такой высокий. Потом вернулся к просмотру и понял. Создатели проделали грандиозную работу, показали развитие персонажей и вдребезги разбили многие клише. А такого захватывающего сюжета я еще не встречал. © strassermarlies / IMDb

Ты прекрасен!

Рейтинг IMDb — 7,7 Брат просит свою сестру-близнеца временно подменить его в бойз-банде. Сестренке ничего не остается, как согласиться и переодеться в парня. С вокалом проблем не будет — девушка пела в хоре, но важно не раскрыть свой пол. Все осложняется тем, что остальные участники музыкального коллектива, мягко говоря, не рады новичку, а вредина-вокалист, кажется, раскусил секрет героини. Я посмотрела запоем 5 серий за ночь. Только не смейтесь — дважды ревела как младенец. Мне понравилось, что главный герой боится грязи и прикосновений, но при этом держится как крутой парень. Ставлю 10 из 10! © rooprect / IMDb