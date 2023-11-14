11 незаурядных ролей Леонардо Ди Каприо, который и бревно сыграет гениально. И так думают зрители

По мнению кинозрителей, Леонардо Ди Каприо — один из величайших актеров современности. Он не боится сниматься в неоднозначных фильмах, берется за самые смелые роли, а еще готов на какие угодно испытания ради того, чтобы понять своего героя. В ноябре актер справляет 49-летие. В честь этого подобрали нетривиальные ленты с участием Ди Каприо.

Жизнь этого парня (1993)

Здесь Ди Каприо появился в своей первой в жизни главной роли. Актер сыграл Тоби, сына главной героини Кэролайн. После развода с мужем женщина берет мальчика и пускается в путешествие по стране, пытаясь найти себе пристанище и начать новую жизнь. В одном из городов они встречают мужчину, в котором Кэролайн видит надежду на благополучие. Она выходит замуж. Однако новый муж оказывается тираном.

Что гложет Гилберта Грейпа (1993)

Сюжет крутится вокруг парня из маленького провинциального городка. Гилберт — старший ребенок и единственный мужчина в семье. Юноша вынужден работать в магазине, чтобы хоть как-то прокормить родных: мать, страдающую ожирением, двух младших сестер и недееспособного брата. Все, что скрашивает жизнь Гилберта, — роман с замужней женщиной. Но однажды в их город приезжает девушка Бекки. И переворачивает жизнь парня. В этой картине Ди Каприо предстал в образе младшего брата Гилберта. Он так вжился в образ парня с умственной отсталостью, что за эту роль юного актера впервые номинировали на Оскар. Исполнителю главной роли Джонни Деппу, кстати, такая удача не улыбнулась.

Дневники баскетболиста (1995)

Герой Ди Каприо — школьник Джим Кэрролл, перспективный баскетболист. В свободное от тренировок и матчей время парень талантливо пишет стихи. Кажется, что у него впереди только лучшее. Но, когда лучший друг Джима уходит из жизни, герой оказывается в подавленном состоянии. Кэрролл не выдерживает стресса и пускается во все тяжкие, постепенно губя не только будущую карьеру, но и всю свою жизнь.

Быстрый и мертвый (1995)

Место действия вестерна — маленький городок на Старом Западе. Здесь за каждым углом подстерегает опасность, так как городом негласно управляет банда под предводительством Джона Ирода. Но однажды сюда приезжает таинственный ковбой по прозвищу «Леди». Леди вызывается участвовать в дуэльном турнире. Никто не знает, что это на самом деле женщина. И что она навсегда поменяет жизнь города. Ди Каприо досталась роль юного ковбоя по прозвищу «Малыш». Герой считает себя сыном Ирода и надеется заслужить его признание, выиграв турнир.

Комната Марвина (1996)

Это история двух сестер. Бесси плюнула на себя и посвятила жизнь заботе о больном папе. Ли — эгоистка, которая уехала от родных и не вспоминает о них. Но однажды Бесси узнает, что сама тяжело больна. Ли приходится бросить все и вместе с детьми вернуться в родные пенаты. А тем временем у нее и самой проблемы: отношения с сыном-подростком вконец испортились. Ли просто необходимо во что бы то ни стало вновь найти общий язык с мальчиком. Этого парня как раз и играет Ди Каприо.

Человек в железной маске (1998)

Премьера «Титаника», где Ди Каприо сыграл героя-любовника, состоялась в 1997 году. «Человек в железной маске» вышел вслед за ним. Но на фоне бешеной славы ленты Кэмерона этот фильм не стал таким популярным. Между тем, здесь тоже есть на что взглянуть. Ди Каприо играет сразу две роли — деспотичного короля Людовика XIV и его брата-близнеца Филиппа. Людовик наслаждается праздной жизнью, совершенно не думая о народе. Но правитель безумно боится своего узника по прозвищу «Железная маска» — ведь это и есть его родной брат. Однажды мушкетеры, вконец обеспокоенные поведением Людовика, решают вызволить Филиппа и подменить короля.

Знаменитость (1998)

Фильм снят как черно-белая комедия. Сюжет посвящен несостоявшемуся писателю Ли Саймону. После развода он решает попытать счастье в мире кино. Превратив свой неизданный роман в сценарий, Ли собирается предложить киношникам снять по нему фильм. Для этого герой ходит на встречи с разными представителями индустрии. Среди них — молодой и скандальный актер Брэндон Дэрроу, которого играет Ди Каприо.

Пляж (2000)

В этом фильме Ди Каприо исполняет роль юного искателя приключения Ричарда. Герой отправляется в Таиланд. Там он знакомится с подозрительным человеком, который всучает ему карту острова, якобы рая на Земле, где живет сообщество путешественников. В это же время Ричард знакомится с парой влюбленных французов. Скооперировавшись, они отправляются на остров, однако встречают там вовсе не рай.

Пробы (2015)

Короткометражный фильм Мартина Скорсезе примечателен тем, что здесь снялись вместе Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, два любимых актера Скорсезе. Оба играют самих себя. По сюжету, две звезды приезжают в Азию на пробы в новый фильм режиссера. Уже на месте Ди Каприо и Де Ниро узнают, что являются конкурентами. И начинают борьбу за роль.

Убийцы цветочной луны (2023)

Свежий фильм, где актер предстал в своей последней на данный момент роли. Главный герой — злодей Эрнест Беркхарт (его и играет Ди Каприо). Он приезжает в округ Оклахомы, где загадочным образом погибают индейцы. Здесь же живет дядя Эрнеста Уильям Хейл, заместитель шерифа и землевладелец. Он уговаривает племянника жениться на Молли, девушке из индейского племени, чтобы завладеть земельными правами ее семьи.