11 затертых клише из романтических фильмов, которые вызывают мысль: «Ох, зря нас за наивных держат»

Романтические фильмы любят многие, и киношники выпускают все новые и новые. Но чем больше мы смотрим их, тем заметнее становится, что некоторые киноклише раз от раза повторяются, и мы уже заранее знаем, чем все закончится. Иногда подобные сцены настолько шаблонны и предсказуемы, что вызывают смешанные чувства. Вот самые яркие из таких случаев.

Богатый осчастливил бедную

В романтических фильмах часто используется контраст социального положения главных героев. Девушка, которая живет в бедности и сталкивается с множеством проблем, встречает успешного и благородного мужчину, который влюбляется и переворачивает ее жизнь с ног на голову, проявляя равнодушие к различию в положении. Такая сказка о Золушке позволяет создать яркую и эмоциональную картину, но транслирует неверное представление о реальной жизни. На деле мезальянсы не так уж часты, а современные девушки могут и сами заработать себе на безбедную жизнь, не ожидая принца.

Парень затыкает девушке рот поцелуем

Пользователям сети обрыдло и такое клише: бурное выяснение отношений между влюбленными заканичивается тем, что парень неожиданно целует девушку, и она отвечает на его поцелуй, так и не договорив. Вряд ли в реальной жизни такой способ подходит для того, чтобы разрешить все разногласия.

С утра у героини безупречный макияж, а герой не брезгует поцелуями в губы

Из фильма в фильм парочка просыпается утром и преспокойно целуется, даже не вспомнив о чистке зубов. Подобное клише можно увидеть почти в каждом романтическом фильме. Такое впечатление, что героиня только что посетила салон красоты. Вспомните хотя бы «Соблазн» с Анджелиной Джоли или «Бойфренда из будущего». Ох, как далек этот прекрасный мир от нашей реальности!

Девушка одалживает у мужчины рубашку

После утреннего поцелуя обязательно следует дефиле девушке в мужской рубашке. Это настолько распространенный ход для того, чтобы подчеркнуть градус романтики, что это стало банальностью. Пример — первое утро вместе у Кристиана Грея и Анастейши Стил в «50 оттенках серого». А судя по рубашке Джейн Фонды в картине «Босиком по парку», это клише киношники используют не первый десяток лет.

Влюбленные танцуют как профессионалы

Танцевальные навыки героев в идеальной любовной истории тоже должны быть безпречны. Майк и Эбби из «Голой правды» работали в медиа, но это вовсе не помешало им заткнуть всех за пояс на танцполе под жаркие латиноамериканские мелодии. В «Затерянном городе» Сандра Буллок играет скромную писательницу и археолога, но как только дело доходит до танца с персонажем Ченнинга Тейтума, она начинает отплясывать так, как будто всю жизнь этому училась.

Главная героиня выглядит безупречно даже в слезах

Это в жизни, когда мы плачем, у нас красные глаза и мокрые носы, но создатели романтических фильмов не могут допустить такого на экране. Героиня выглядит на все сто даже после бурных рыданий и стихийных бедствий, как будто она фея, а не реальная женщина. Достаточно вспомнить любовные переживания в любом фильме с Анджелиной Джоли или Кэмерон Диас. Как красиво плачут! Жаль, что в жизни это невозможно.

В начале фильма они враги, но потом между ними вспыхивает любовь

Возможно, в жизни и воплощается поговорка «от любви до ненависти — один шаг», но мы не уверены. Зато киношники в хвост и в гриву используют такой сценарный прием: герои враждуют, но вдруг между ними пробегает искра, которая перерастает в сильное взаимное чувство. Кэтлин Кейли и Джо Фокс в фильме «Вам письмо» соперничали в бизнесе, но в процессе взаимных конфликтов постепенно сблизились. Им не помешало остаться вместе даже закрытие ее книжного магазина. В «Законах привлекательности» любовь вспыхивает между адвокатами-конкурентами, а в фильме «Мой парень — псих» персонажи Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера сначала просто на дух не выносят друг друга. Но магия романтического фильма (или сценаристы, которые не могли придумать чего-то пооригинальнее) наконец сводит их вместе.

На горизонте возникает токсичный бывший, который нарушает любовную идиллию

И от этого приема все тоже подустали. Любовный роман вот-вот готов начаться или уже начался, и тут появляется тот самый роковой бывший и предлагает все начать сначала. Это становится поводом для конфликта или даже расставания. Так, например, поступил Дэниэл Кливер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», когда явился непрошенным на праздничный ужин к героине и спровоцировал ссору с Дарси. Тот же прием можно увидеть в фильмах «Ирония судьбы в Голливуде» и «Отпуск по обмену».

Влюбленный пишет бумажное письмо вместо электронного

Любовные письма, где персонаж рассказывает о своих чувствах или просит прощения, в кино почему-то обязательно бумажные. В современных фильмах этот красивый ход выглядит несколько нелепо, ведь мы-то в курсе, что у каждого есть гаджеты. А бывает и похлеще — в фильме «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу» герой, вместо того, чтобы просто сказать все словами, стоит рядом в ожидании, пока избранница дочитает его письмо. Этот же ход использован и в фильме «После».

Она приходит в шикарном наряде, а ее избранник тут же поворачивается и смотрит на нее с восторгом

Ну как же можно обойтись без эффектного появления главной героини в сногсшибательном платье? Как только она входит, ее кавалер сразу видит ее, чем бы ни был занят до этого. Ментальная связь, не иначе.

Главные герои сталкиваются лбами, и один решает сдаться другому

По сюжету персонажи часто должны противостоять друг другу, хотят они этого или нет. Когда конфликт достигает кульминации, между главными героями происходит сцена, сопровождаемая накаленными эмоциями, и лишь один из них выходит из нее победителем. И тут в силу вступает другое киноклише: кто-то из главных героев готов пожертвовать собой в борьбе против любимого человека. В «Голодных играх» Пит ценой жизни намерен сделать Китнисс победительницей, но она, естетственно, с этим не согласна. Потому что по правилам кино любовь всегда сильнее всех препятствий.