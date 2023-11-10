10 жизненных принципов Джулии Робертс, которая и в 56 не прекращает сиять

Джулия Робертс подарила миру множество картин со своим участием, в том числе культовую «Красотку» и трогательную «Мачеху». В 90-е, кажется, все девушки мечтали о такой прическе, как у ее героини Вивиан, а знаменитая широкая улыбка прославила актрису на весь мир. Совсем недавно Робертс исполнилось 56, а она все такая же яркая, как в юности. И кажется, причина тому ее образ жизни и мышление.

Возраст — это не стыдно

© Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News EVERETT COLLECTION / EAST NEWSJordan Strauss / Invision / East News

Когда актрисе исполнялось 50, она сказала: «Не понимаю, почему мы должны испытывать ужас, перешагнув 50-летний рубеж. Лично я очень горда и счастлива». Кроме того, актриса довольно резко высказалась о тех, кто слишком уж много говорил о ее возрасте: «Люди, вы серьезно? А, допустим, Брэду Питту или Джорджу Клуни вы тоже вот это все предъявляли, когда им исполнялось 50?» А еще Джулия отказалась от пластических операций и ботокса. Да, она хочет стареть изящно и естественно, но есть и еще одна причина, очень трогательная. «Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я злюсь, когда счастлива, а когда расстроена. Ваше лицо — это история. Но история не о том, как часто вы ходили к доктору», — поделилась Робертс, когда ей было 42 года.

Обидные комментарии лишь повод красиво дать отпор

VALERIE MACON / AFP / East News

Как-то раз один известный коллекционер сравнил фото Джулии и актрисы Джоан Кроуфорд, которой и был вдохновлен образ Робертс. Но среди комментаторов, как обычно, нашелся человек, которому это не понравилось. Он написал: «Джоан выглядит намного лучше — классически и изысканно. А у Джулии стремный черный лак на ногтях». Робертс, отмеченная на фотографии, заметила тролля и решила ему ответить — изящно и дерзко: «Вообще-то лак не черный, а темно-синий, с кристаллами. Просто уточняю, если вы вдруг захотите изменить комментарий и написать „стремный темно-синий лак“ вместо „стремный черный“». Поклонники актрисы ее юмор оценили.

Носить стоит то, что нравится, а не то, что диктует мода

Сейчас, конечно, на красную дорожку можно выйти в чем угодно, и звезды раз за разом это доказывают, демонстрируя все более смелые наряды. Но представьте, если бы 30 лет назад кто-нибудь появился, скажем, в рыболовной сети вместо платья! Джулия, конечно, надела не сеть, а всего лишь мужской брючный костюм на церемонию «Золотого глобуса», но фурор в свое время произвела не меньший. И подобрала образ не команда стилистов, как можно было подумать. Актриса рассказала, что наряд она увидела на вешалке в магазине и решила, что он как нельзя лучше подойдет. «У меня всегда было причудливое чувство стиля, и плевать я хотела, что подумают другие», — поделилась Робертс.

Отстаивать свои права можно и нужно

Считается, что Джулия — одна из первых актрис, осмелившихся выступить за равную оплату труда в Голливуде, и первая женщина, получившая $ 20 млн за роль в «Эрин Брокович». Для мужчин-актеров того времени эта сумма не была запредельной — это был средний чек для актеров из А-листа: Мела Гибсона, Тома Хэнкса и многих других. А вот женщинам столько не платили, и Universal Pictures поначалу не хотела выплачивать столь крупный гонорар Робертс. Однако агент Джулии сумела убедить студию в том, что актриса не менее достойна такой зарплаты, чем звезды-мужчины, указав на несправедливые двойные стандарты. В итоге, получив деньги, Джулия опередила по уровню зарплаты своих звездных коллег-актрис вроде Мег Райан, которая, как сообщалось, получала тогда около $ 15 млн за один фильм.

Иногда важно просто набраться терпения и ждать

, © Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Вы, возможно, знаете, что «Красотка» могла выйти совсем другой. Сыграть главную роль могла совсем не Джулия: в качестве Вивиан, например, рассматривали в какой-то момент даже Вайнону Райдер и многих других актрис. Кто-то отказался, кого-то, как Вайнону, сочли слишком юной. В общем, роль получила Робертс, потому что все остальные кандидатки по разным причинам отпали. Автор оригинального сценария счел, что именно химия между ней и Ричардом Гиром в итоге привела к тому, что концовку решили сделать счастливой, а не мрачной, как предполагалось изначально. А когда съемки «Красотки» уже подходили к концу, в прокате выстрелила романтическая комедия «Стальные магнолии» — и Робертс стала звездой.

Диета не главное в жизни

Актриса придерживается здорового питания и отлично выглядит, но она не изнуряет себя жесткими диетами даже ради стройной фигуры. Джулия признается, что любит хлеб и картофельное пюре и низкоуглеводное питание — это не для нее. Актриса спокойно постит в соцсетях фото тортов. А еще Робертс честно рассказала, что ее безупречная форма — не ее заслуга. «Смотрите, я занимаюсь спортом, но будем честны: 97 % — это генетика, а 3 % — это то, что я сама делаю. Не слушайте, что вам говорят, потому что я на самом деле ни одной печеньки не пропускаю».

А вот естественность — другое дело

Пожалуй, в 90-е Джулию узнавали в первую очередь благодаря копне натуральных каштановых кудрей. Девушки настолько полюбили ее прическу в «Красотке», что приносили фото актрисы парикмахеру, чтобы их так же подстригли. В 90-е Робертс была одной из первых актрис, которые решили не красить и не выпрямлять волосы, а приняли и раскрыли их натуральную красоту. При этом Джулия придерживается минимализма и в уходе за собой. «Уже хорошо, если в косметичке будет увлажняющий крем и гигиеническая помада! Обычно я просто умываюсь, чищу зубы и наношу солнцезащитный крем. Я все-таки занятая мама троих детей», — делится актриса. А для омоложения кожи она использует оливковое масло.

Не нужно быть идеальной мамой — достаточно быть любящей

Pedro Andrade, PacificCoastNews / EAST NEWS

Близкий к семье Джулии источник поведал, что актриса, возможно, самая чрезмерно опекающая своих детей мама во всем Голливуде. И она этим гордится — просто потому что она приняла свой тип привязанности и позволила себе раскрыться в материнстве так, как считает нужным она, а не кто-то другой. Пока ее дети были маленькими, звезда практиковала совместный сон, кормила их грудью до 3 лет, и совершенно этого не стесняется. И мы согласны: подход каждой мамы к воспитанию уникален, как уникален и каждый ребенок, и нет ничего плохого в том, чтобы растить детей «в своем стиле». А вообще у Джулии довольно строгий подход к родительству: своим детям она запрещает подолгу сидеть в соцсетях, устраивает семейные «встречи» и внимательно следит за тем, что те смотрят по телевизору.

Мнение других не должно волновать

Актриса рассказывает, что перестала читать новости о себе. «Мне незачем знать, что пишут обо мне таблоиды. Знаете, все вот эти сплетни, что я ем только попкорн и ношу только синее, чтобы муж меня любил? Хотя бывало и такое, что приду в магазин, увижу, как кто-нибудь листает журнал со мной, и обязательно скажу этому человеку, что там неправду пишут».

Правила созданы для того, чтобы их нарушать

За всю свою жизнь Джулия совершала множество дерзких и порицаемых обществом поступков: она сбегала с собственной свадьбы за 72 часа до церемонии, появлялась на премьере фильма с небритыми подмышками... Всех бунтарских затей и не упомнить. Но, как мы уже писали, ее девиз: «Ваше лицо — это ваша история». И пока на ее лице сияет знаменитая улыбка, нам кажется, что она не жалеет ни о чем произошедшем в ее жизни и продолжает писать свою историю.

Мы искренне восторгаемся бунтаркой Джулией и надеемся когда-нибудь увидеть еще пару ярких картин с ее участием. А о легендарной «Красотке» мы как-то писали статью. Обязательно зайдите поностальгировать — может, и любимый фильм захочется пересмотреть. Нам вот захотелось.