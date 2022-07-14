10+ звезд, чья карьера катилась под откос, но они не стали с этим мириться

В конце июня из мира кино пришла хорошая новость: на экраны после 8-летнего перерыва возвращается актриса Кэмерон Диас. Фильм с ее участием будет носить символичное для звезды название — «Снова в деле».

Мы в ADME рады возвращению Кэмерон и по этому случаю решили вспомнить, кому еще из актеров удалось вернуться в профессию после забвения. А в бонусе мы расскажем вам подробности о новом проекте с участием Диас.

Брендан Фрейзер

Карьера Брендана Фрейзера стартовала в начале 1990-х годов, а к концу десятилетия с выходом фильма «Мумия» на актера свалилась настоящая слава. Но в нулевые у звезды экрана начались проблемы со здоровьем и в личной жизни, поэтому он стал сниматься очень мало. Однако в скором времени мы снова увидим его на большом экране — Фрейзер получил приглашение сняться в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а также он появится в роли главного злодея в картине DC «Бэтгерл».

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — одна из самых ярких актрис 90-х. Зрители помнят ее по фильмам «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Дракула». В начале 2000-х годов девушка оказалась в центре скандала, связанного с кражей в магазине, после чего ее карьера пошла на спад. Но в 2016 году Вайнона триумфально вернулась и продолжает сниматься в сериале «Очень странные дела».

Тейлор Лотнер

Сага «Сумерки» сделала Тейлора Лотнера настоящей звездой. Ради роли оборотня Джейкоба Блэка он всерьез поработал над своей фигурой. В 2011 году актер попытался избавиться от привязавшегося образа, снявшись в боевике «Погоня», который в итоге разгромили критики. С 2016 года, после выхода фильма «После отсидки», Лотнер пропал из виду и долгое время не появлялся в новых проектах. Но в январе 2022-го состоялась мировая премьера спортивной комедии «Домашняя игра», в которой Тейлор сыграл одну из главных ролей.

Джек Глисон

Джек Глисон начал актерскую карьеру в 8 лет, но настоящей мировой звездой стал после выхода на экраны сериала «Игра престолов», где он исполнил роль принца Джоффри Баратеона. В апреле 2014 года после показа 2-й серии 4-го сезона «Игры престолов» Глисон покинул кинематограф. Но в 2020 году он снова появился на экранах в ирландском фильме «Парень Ребекки».

Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» пропала с больших экранов в 2016-м. Но в 2022 году она триумфально вернулась, сыграв в фильме «Крик». Некоторые критики признали эту часть лучшей во франшизе, а по итогам кинопроката картина собрала куда больше, чем планировали ее авторы.

Наташа Лионн

В 1990-е годы актриса прославилась ролью Джессики в серии фильмов «Американский пирог». Но вскоре у девушки начались проблемы с законом и здоровьем, и ее карьера пошла на спад. К счастью, Наташа смогла с ними справиться и в 2013 году начала сниматься в сериале «Оранжевый — хит сезона».

Николас Кейдж

Николас Кейдж стал звездой боевиков, прославившись благодаря таким фильмам, как «Воздушная тюрьма», «Без лица» и «Угнать за 60 секунд». У него были огромные гонорары, но актер умудрился залезть в долги. Чтобы выплатить их, он стал браться за любые роли, но зачастую они были не самыми удачными. Но Кейдж смог заплатить по счетам и триумфально вернуться — в 2022 году вышел фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас проявил себя на очень высоком уровне.

Лора Дерн

Лора Дерн известна своим многолетним сотрудничеством с режиссером Дэвидом Линчем в фильмах «Синий бархат», «Дикие сердцем» и «Внутренняя империя», а также ролями в блокбастере «Парк юрского периода» и его продолжениях. Некоторое время у актрисы был творческий кризис, и она снималась практически в эпизодических ролях. Но затем ей повезло, и она получила роль в фильме «Дикая», сыграв вместе с Риз Уизерспун. После этого она снялась в популярном телешоу «Большая маленькая ложь» и получила за это премию «Эмми». Затем блестяще сыграла вице-адмирала Эмилин Холдо в ленте «Звездные войны: Последние джедаи».

Майкл Китон

В 1980–1990-х годах Майкл Китон был известен по ролям Битлджуса и Бэтмена в одноименных фильмах, снятых Тимом Бертоном. В 2000-х карьера актера пошла на спад, но в 2014-м он получил шанс продемонстрировать свои актерские способности в фильме «Бёрдмэн» и успешно его реализовал, получив за свою работу «Золотой глобус». А скоро мы увидим Майкла Китона в фильме «Бэтгерл», где он вновь сыграет Бэтмена.

Мэнди Мур

Певица Мэнди Мур известна своей музыкальной карьерой, но в начале 2000-х она снялась в фильме «Дневники принцессы» в роли главной школьной злодейки, а затем получила главную роль в картине «Спеши любить». Однако потом ее кинокарьера, казалось, немного застопорилась. У нее были лишь небольшие роли в нескольких фильмах. Но затем она озвучила главную героиню в диснеевском мультфильме «Рапунцель: Запутанная история», который стал хитом. Должно быть, это помогло ей получить роль Ребекки в популярном телешоу «Это мы».

Рози Перес

Танцовщица Рози Перес дебютировала в кино в фильме «Делай как надо», и ее карьера пошла в гору. В 1992 году актриса сыграла одну из главных ролей в комедии «Белые люди не умеют прыгать» с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. За роль в фильме Питера Уира «Бесстрашный» Перес была номинирована на кинопремию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Сама Рози говорила, что ей нечасто доставались большие роли. Но в 2020 году ее карьера, кажется, снова пошла на взлет. Она снялась в роли детектива Рене Монтойи в фильме DC «Хищные птицы». Она также снимается в сериале HBO Max «Бортпроводница», который принес ей номинацию на премию «Эмми».

Эдди Мерфи

Мерфи дебютировал на большом экране в полицейском комедийном боевике «48 часов» и уже за первую свою роль был номинирован на «Золотой глобус». Затем актер снялся в фильме «Поменяться местами», и критики были сражены наповал его игрой. В конце 80-х — начале 90-х годов в карьере Мерфи наметился спад — актер снялся в не самых успешных фильмах, в том числе в ленте «Ночи Гарлема», которую критики не оценили. Далее у актера были и взлеты, и падения, например его даже признавали худшим актером десятилетия. Но в 2019 году на экраны вышел байопик «Меня зовут Долемайт», где Мерфи предстал в образе стендап-комика Руди Рэй Мура. Его перевоплощение получило широкое признание критиков, в частности Оуэн Глейберман назвал выступление Мерфи возвращением и «лучшей ролью за последние годы».

Бонус: Кэмерон Диас

Актриса последний раз появлялась на экране в 2014 году в фильме «Энни». Позже она заявила, что покидает кинематограф ради того, чтобы больше времени проводить с семьей. Но недавно Диас получила главную роль в комедийном фильме «Снова в деле» от Netflix, в котором снимется вместе со своим другом и коллегой Джейми Фоксом. Пока сюжет фильма держится в секрете.