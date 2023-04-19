11 актеров и актрис, которые сыграли реальных людей так, что у зрителей аж мурашки побежали
Байопик — это фильм-биография, рассказывающий о жизни и творчестве реального человека. Сниматься в таких картинах непросто, ведь на актеров ложится дополнительная ответственность — нужно достоверно показать личность героя. Мы вспомнили талантливых кинозвезд, которые отважились сыграть реальных людей и завоевали сердца зрителей.
В бонусе расскажем, кто из современных актеров сыграл множество исторических персонажей и, кажется, не собирается останавливаться.
Мариэтта Цигаль-Полищук — Фаина Раневская
Проект «Раневская» начали разрабатывать в 2014 году. Планировалось выпустить сериал к 120-летию Фаины Раневской, но в итоге он вышел на экраны лишь в 2021 году. По сюжету молодая девушка, несмотря на запрет родителей, уезжает из Таганрога покорять столицу. Зрители отмечают, что Мариэтта, исполнившая главную роль, справилась отлично.
Константин Плотников — Горшок
Свежий сериал о легендарной группе «Король и Шут» получил высокий рейтинг. Критики отмечают, что Константин Плотников погрузился в роль с головой: «Один в один снята не только мимика, моторика и манера говорить Горшка, но и каким-то непостижимым образом передана его невероятной мощи харизма».
Александр Горбатов — Федор Шаляпин
Для съемок байопика о жизни певца даже отключили иллюминацию на фасаде Большого театра. По словам режиссера и продюсеров сериала, кастинг растянулся на 6 месяцев, и после длительных поисков выбор остановили на Александре Горбатове. По мнению зрителей, Горбатов и все актеры отлично справились со своими задачами.
Галина Тюнина — Ольга Спесивцева
«Мания Жизели» — фильм о взлете и падении балерины Ольги Спесивцевой. Несмотря на достаточно вольную интерпретацию биографии знаменитости, картина получила несколько международных наград, а Галина Тюнина — 3 престижные премии за исполнение главной женской роли.
Андрей Мерзликин — Александр Вампилов
Фильм «Облепиховое лето» рассказывает о выдающемся советском писателе Александре Вампилове, который летом 1972-го отправился на Байкал. Зрители отмечают, что получился бережно и талантливо снятый байопик о гениальном авторе. По их мнению, Андрей Мерзликин «прямо даже натурально становится похож на своего героя и играет замечательно».
Алексей Филимонов — Александр Вертинский
В 2021 году сериал «Вертинский» стал лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». Идея снять байопик возникла у дочери исполнителя Анастасии. Кастинг на главную роль не проводился: сценаристы видели в ней только Филимонова. К слову, музыкальные партии актер исполнил сам. Для этого он 3 месяца занимался вокалом.
Рома Зверь — Майк Науменко
Фильм «Лето» был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля 2018 года и получил приз за лучший саундтрек. Картина посвящена Виктору Цою и его группе «Кино». Роль Майка Науменко в ней исполнил певец Рома Зверь. Коммунальную квартиру, в которой жили Майк с женой Натальей, обставили предметами, найденными на развалах рынка на Удельной. По мнению зрителей, «Рома Зверь — не только голос фильма, но и его лицо».
Андрей Ташков — Федор Достоевский
В этой необычной кинобиографии показана судьба писателя через призму его отношений с женщинами, а вернее, через призму их судеб. В основе ленты «Три женщины Достоевского» лежит переписка писателя с братом и со второй женой Анной Григорьевной Сниткиной, а также научные монографии. В 2012 году картина была номинирована на «Золотого орла» за лучшие костюмы. Зрители же считают, что «Ташков сыграл идеально, хотя роль непростая. Актрис также неплохо подобрали, получилось очень естественное кино с яркой передачей атмосферы того времени».
Светлана Свирко — Анна Ахматова
Биографический сериал «Луна в зените» построен как воспоминания Анны Ахматовой о прожитых годах. В его основе — незаконченная пьеса Ахматовой «Пролог, или Сон во сне». Зрители отмечают, что картина получилась очень атмосферной. Поэтессу сыграли две актрисы, и обеих зрители хвалят наперебой.
Леонид Бичевин — Марк Шагал
Фильм повествует о периоде жизни Марка Шагала, когда он возвращается в родной Витебск и открывает там школу искусств. В качестве преподавателя он приглашает Казимира Малевича (на эту роль, кстати, пробовались 10 актеров).
Бичевин был рад сыграть Шагала. В интервью он признался, что любит проживать в кино и на сцене жизнь реально существовавших людей. По мнению поклонников, Леонид очень достоверно изобразил художника.
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За свою долгую карьеру актер сыграл множество исторических личностей. В том числе поэтов Пушкина и Есенина, а также певца Владимира Высоцкого.
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