11 актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как нам показали в кино

Иногда случается так, что актер идеально подходит для роли по всем характеристикам, кроме роста. И тогда киношникам приходится прибегать к разным ухищрениям, чтобы персонаж в кадре выглядел так, как того требует сценарий.

Мы в ADME выяснили, в каких кинолентах рост актеров не соответствовал действительности.

Роберт Де Ниро, «Стажер»

East News , PacificCoastNews / East News

Рост Энн Хэтэуэй — 173 см, ее партнера по фильму «Стажер» Роберта Де Ниро — 175 см. Все бы ничего, но по сценарию героиня Хэтэуэй носит высокие каблуки на протяжении всей ленты, то есть разница в росте между актерами должна быть примерно как на фотографии справа, сделанной во время премьеры комедии. Однако создатели картины зачем-то свели ее на нет.

Марго Робби, «Скандал»

Everett Collection / East News

Николь Кидман (180 см) и Шарлиз Терон (177 см) входят в список самых высоких актрис Голливуда. Поэтому неудивительно, что иногда для красивого кадра их коллегам увеличивают рост. Так создатели драмы «Скандал» поступили с Марго Робби, рост которой составляет 168 см.

Джуд Лоу, «Гений»

Еще один экранный коллега Николь Кидман, которому пришлось «подрасти», — Джуд Лоу. В действительности актер, рост которого 178 см, на 2 см ниже Кидман, но в фильме «Гений» он гораздо выше своей коллеги.

Роберт Де Ниро, «Ирландец»

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News , Sipa USA / Sipa USA / East News

В фильме «Ирландец» Роберт Де Ниро (175 см) играет реально существовавшего члена мафиозной группировки Фрэнка Ширана — мужчину крупного телосложения с внушительным ростом (193 см). Чтобы визуально приблизиться к своему персонажу, Де Ниро носил во время съемок обувь на высоченной платформе. За счет этого в кадре актер выглядел намного выше своих коллег. В том числе Аль Пачино (168 см).



Хелена Бонем Картер, «Суфражистка»

East News , Marechal Aurore / ABACA / East News

Хелена Бонем Картер ощутимо ниже своей партнерши по фильму «Суфражистка» Кэри Маллиган: 157 см против 170 см. Но создатели исторической драмы удивительным образом свели разницу в росте к минимуму.

Руни Мара, «Лев»

© Lion / The Weinstein Company and co-producers , Evan Agostini / Invision / AP / East News Evan Agostini / Invision / AP / East News

В драме «Лев» Руни Мара выглядит ниже своего экранного возлюбленного Дева Пателя. Но различие все же не такое сильное, как в реальности. Разница в росте между актерами почти 30 см: 160 см у Руни против 188 см у Дева.

Натали Портман, «Тор: Любовь и гром»

Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

К числу актерских тандемом с существенной разницей в росте относится и пара Натали Портман — Крис Хемсворт. Чтобы актеры, рост которых составляет 160 и 191 см соответственно, смотрелись гармонично в кадре, команда фильма «Тор: Любовь и гром» построила для Натали специальную дорожку для совместных сцен с Хемсвортом.

Вуди Харрельсон, «Настоящий детектив»

Не знаем, к каким именно хитростям прибегла съемочная группа сериала «Настоящий детектив», но им тоже удалось искусно скрыть хоть и небольшую, но существующую разницу в росте между главными героями: Мэттью Макконахи имеет рост 182 см, а Вуди Харрельсон — 177 см.

Леонардо Ди Каприо, «Авиатор»

Miramax / Courtesy Everett Collection / East News

На протяжении всей ленты Кейт Бланшетт, играющая несравненную Кэтрин Хепберн, сменяет множество роскошных нарядов. И почти всегда носит туфли на каблуках — они отчетливо видны в некоторых сценах. Благодаря каблукам Кейт должна была практически сравняться в росте со своим партнером по ленте Леонардо Ди Каприо. Рост актрисы — 174 см, а ее коллеги — 183 см.

Но эти 2 кадра позволяют сделать вывод о том, что не только Кейт носила обувь на платформе, но и Леонардо. Ведь рост его экранного героя, предпринимателя Говарда Хьюза, составлял 193 см. А режиссером ленты выступил Мартин Скорсезе, для которого, как мы уже поняли, важна каждая мелочь. В «Ирландце» Роберт Де Ниро носил обувь на платформе — возможно, к подобной хитрости Скорсезе мог прибегнуть и в случае с Лео.

Джеймс Макэвой, «Джейн Остин»

BLUEPRINT PICTURES / ECOSSE FILMS / OCTAGON FILMS / SCION FILMS LI / Album / East News

В действительности разница между ростом Энн Хэтэуэй (173 см) и Джеймса Макэвоя (175 см) — всего ничего. Но создатели романтической драмы «Джейн Остин» выстроили кадр таким образом, что Макэвой казался несколько выше, чем он есть на самом деле.

Пенн Бэджли, «Сплетница»

East News

Небольшая разница в росте не помешала Пенну Бэджли (174 см) и Блейк Лайвли (178 см) стать одной из любимейших телевизионных пар. Благодаря правильной постановке кадра и искусной работе операторов создателям сериала удалось скрыть разницу в росте актеров. А она была ощутимой, ведь героиня Лайвли практически всегда ходила на высоченных каблуках.

Каков ваш рост? Вы когда-нибудь испытывали трудности, связанные с ним?

Фото на превью East News