11 деталей из «Сумерек», которые мы взяли и проворонили. А в них, оказывается, есть скрытый смысл

В подростковом возрасте мир вампиров и оборотней из сумеречной саги буквально очаровывал нас. А невероятная история о любви Беллы к Эдварду заставляла наши сердца биться чаще. Мы так увлеклись просмотром, что не заметили многих интересных деталей и подробностей сюжета. Давайте разберемся, что же мы упустили.

Картина с волком

Только самые глазастые зрители могли заметить картину с волком, которая мелькает в кадре во время приезда Беллы к отцу. Это явный намек на встречу с Джейкобом.

Длинные волосы Джейкоба — это парик

Роскошные волосы героя Тейлора Лотнера на самом деле были париком. Сам актер, как оказалось, не был в восторге от этой прически. Парень признавался, что ему трудно было узнать себя в зеркале, когда он впервые надел парик.

В школьной столовой Эдвард отреагировал на мысли девушек о нем

Когда Эдвард в первый раз встретил Беллу в столовой, зритель еще не знал, что он обладает способностью читать мысли. Но есть любопытный момент: когда вампир прошел мимо столика, за которым сидела Белла со своими новыми подругами, он усмехнулся. Это произошло потому, что Эдвард «услышал» их мысли и понял, что девушки сплетничают о нем.

Эмметт повсюду носит с собой пакет с яйцами

Фанаты «Сумерек» видели эту картинку раз сто. Но все смотрели на персонажей, а не на стол. Зря — ведь в центре стола лежит пакет с яйцами, который Эмметт носит с собой. Возможно, так он изображает качка, который сидит на белковой диете.

В детстве Белле очень не хватало отца

Понятие независимости чуждо Белле. На протяжении всей саги ее вечно опекают и контролируют Эдвард и Джейкоб. Есть даже мнение, что в вампире девушка видит образ отца, который не жил с ней в детстве. Каллен вечно вытаскивает Беллу из неприятных или опасных ситуаций. А еще он обращается с ней нежно и бережно, как с ребенком. Кстати, Эдвард и Джейкоб довольно часто берут героиню на руки. Такие сцены лишний раз подтверждают, что в душе Белла так и осталась маленькой девочкой.

У Джеймса есть татуировка

В кино упоминалось, что любые шрамы, царапины и другие повреждения на коже вампиров мгновенно заживают. Белла, став вампиром, после тяжелых родов становится здоровой. Однако в фильме есть одно несоответствие: у Джеймса — возлюбленного Виктории, есть тату. Но если бы он захотел сделать татуировку на своем теле, то все бы зажило. На самом деле — это настоящая татуировка на теле актера. Создатели фильма просто не замаскировали ее.

Виктория не всегда была рыжей

Зрители запомнили Викторию как рыжеволосую героиню. Однако в 1-м фильме вампирша была блондинкой. Цвет ее волос поменялся лишь в ленте «Сумерки. Сага. Новолуние». Рыжие волосы считаются символом коварства, злости и недружелюбия. Именно такой во 2-й и 3-й части предстает перед нами Виктория, одержимая желанием отомстить Калленам за гибель своего возлюбленного Джеймса.

Чудовища, о которых читает Белла, пытаясь понять Эдварда, действительно взяты из мифологии

Когда Белла узнает, что Эдвард не просто человек, она начинает искать информацию в книгах и интернете. Она читает об апотамкине, существе, которое якобы связано с вампирами, но на самом деле это не так. Апотамкин описывается в мифологии коренных американцев, как огромное морское чудовище с клыками и рыжей шерстью. Им пугали непослушных детей.

Белла не мечтала о высшем образовании

На глазах зрителей Белла окончила школу. Но ее не волновало, чем она будет заниматься дальше и как она будет обеспечивать себя. Она заговорила о колледже с мамой только в ленте «Сумерки: Сага. Затмение». А причина в том, что Белле нужно было объяснить матери, почему им нельзя видеться. Но как мы знаем, дело в том, что Белла хотела стать вампиром и первое время ей нужна была изоляция от потенциальной пищи. Кажется, что Белла была увлечена только романтическими мечтами о вечной любви с Эдвардом, и не думала о профессии и том, чем она будет заниматься в своей вечной жизни.

Эдвард рассказывает секрет о Вольтури в публичном месте

Во 2-й части саги Эдвард рассказывает своей девушке о клане Вольтури, который карает вампиров за нарушение их законов. В частности, вампирам запрещено посвящать обычных людей в тайну своего существования. И эту тайную информацию Каллен выкладывает прямо на уроке, кажется, его не пугает, что кто-то из одноклассников может его подслушать.

Все Каллены носят украшения с одним и тем же узором

У каждого члена семьи Каллен можно заметить украшение с одинаковым рисунком. У Эдварда, Эммета и Джаспера это кожаный браслет, у Эсми — серебряный. Розали и Элис предпочитают колье, Карлайл — серебряное кольцо.

Этот рисунок — герб Калленов, на нем изображен лев, трилистник и рука.