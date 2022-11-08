11 двойных стандартов, которые нам до чертиков надоело видеть в фильмах и сериалах

В фильмах и сериалах нередко можно увидеть двойные стандарты в отношении мужчин и женщин. Строгие бизнесвумен вызывают у других героев лишь неприязнь, а вот такие же властные бизнесмены — уважение. Безработных мужчин в картинах нередко осуждают, зато к женщинам в такой же ситуации относятся спокойно. И пока одни создатели фильмов и сериалов стремятся отказываться от предубеждений, другие продолжают разочаровывать ими зрителей.

Строгая начальница — мегера. Строгий начальник — красавчик

Если в фильме появляется героиня-бизнесвумен, то она наверняка окажется мегерой. Эта дама будет запугивать и унижать своих подчиненных. Ни у кого не возникнет желания порадоваться ее успеху на работе, ведь его омрачит ужас, который она внушает окружающим. Именно такой была главная героиня фильма «Предложение» в начале картины и Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada». А вот властные мужчины, вроде Кристиана Грея в ленте «Пятьдесят оттенков серого», не вызывают отторжения. Напротив, благодаря такому поведению они кажутся более привлекательными.

Жених бросил невесту — негодяй. Невеста бросила жениха — правильно сделала



Если жених в фильме бросает невесту у алтаря, то его нарекут негодяем и начнут во всех подробностях показывать страдания женщины. И даже если в конце фильма невеста вдруг простит возлюбленного, зрители об этом поступке не забудут никогда. Так было с Мистером Бигом из «Секса в большом городе». Зрители до сих пор удивляются тому, что Кэрри смогла снова сойтись с ним, и осуждают героя. Но все меняется, когда невеста бросает жениха. Ведь она делает это для того, чтобы обрести независимость или найти настоящую любовь. Такую историю мы увидели в «Сбежавшей невесте». Женихов при этом в фильмах специально делают не слишком глубокими персонажами или вообще злодеями. Так они не вызывают сопереживания.

Пары, в которых женщина кажется привлекательнее мужчины, — норма. Обратная ситуация — большая редкость

В фильмах и сериалах постоянно показывают красивых женщин, которые встречаются с менее привлекательными мужчинами. И это не наши оценочные суждения (ведь красота — понятие субъективное), а состояние вещей, которое упорно транслируют киношники. Например, Шарлотта из сериала «Секс в большом городе» изначально не слишком была заинтересована в Гарри именно из-за его внешности, но позже полюбила его. А вот «обычные» женщины не так часто очаровывают красавчиков. Редкое исключение — героиня фильма «Дневник Бриджит Джонс». Несмотря на свои комплексы по поводу внешности, Бриджит в течение ленты успела повстречаться с 2 видными мужчинами.

Когда парень преследует девушку — это жутко. Когда девушка преследует парня — это мило

В фильмах и сериалах мужчина, который настойчиво преследует понравившуюся ему девушку, кажется пугающим. И не зря: этот персонаж, как правило, не может вовремя остановиться и в итоге совершает ужасные поступки. Как, например, главный герой сериала «Ты». Но если девушка преследует парня, это подается в комедийном ключе. Например, Хельга из мультсериала «Эй, Арнольд!» сделала алтарь в честь мальчика, который ей нравился. А Эль Вудс из «Блондинки в законе» преследовала своего бывшего парня и поступила вслед за ним в университет, чтобы вернуть его.

Если отец не уделяет внимания ребенку, зрители его простят. Если же так ведет себя мать — ее всегда будут презирать

В фильмах нередко показывают родителей, которые уделяют своим детям недостаточно внимания или просто никак не могут наладить с ними отношения. Вот только нерадивым отцам обычно посвящают комедии, тогда как проблемы мам и детей показывают в драмах. Пример смешной картины об отце, который то и дело подводит своего ребенка, — «Лжец, лжец». В нем герой Джима Керри умудрился пропустить день рождения сына, но в итоге смог измениться. Но даже когда мама, которая дурно поступила с ребенком, становится героиней комедии и в конце исправляется, зрители ни за что не прощают ей проступок. Кейт Маккаллистер из ленты «Один дома», например, до сих пор считают одной из худших киношных матерей. Многие вообще словно игнорируют тот факт, что о Кевине забыла не только она, но и отец мальчика.

Женщина без работы — обычная домохозяйка. Мужчина без работы — неудачник

Образом женщины, которая не работает и ведет домашнее хозяйство, никого не удивишь. Нескольких таких героинь мы видели в сериале «Отчаянные домохозяйки». Обычно эти женщины не вызывают осуждения или насмешек, в отличие от безработных мужчин, следящих за домом. Нередко и самих мужчин не устраивает такое их положение, что приводит к конфликтам. В фильме «Стажер» муж главной героини взял на себя заботу о дочери, чтобы жена могла заниматься бизнесом. Из-за этого отношения супругов стали портиться. Или вот еще один пример. Когда Чендлер из «Друзей» остался без работы, он сразу принялся жаловаться, что ему нечем заняться и он не знает, куда себя деть. В итоге его жене Монике пришлось помогать ему с поисками работы.

Чтобы понравиться парню, девушка должна измениться. Чтобы понравиться девушке, парень должен быть самим собой и проявлять настойчивость

Героиням романтических историй нередко приходится меняться внешне, чтобы покорять парней. В их числе и Лейни из картины «Это все она». Пока девушка не превратится из дурнушки в красотку, ее возлюбленный не обратит на нее внимания. Фильмы с мужскими преображениями встречаются куда реже. Парням в фильмах и сериалах предлагают добиваться взаимности другим путем: настойчивостью и терпеливостью. Если главный герой — типичный хороший парень, то он убежден, что девушка влюбится в него за его доброту (и именно так часто и случается). При этом такие мужчины, как правило, вовсе не Аполлоны, зато отношения хотят строить именно с красотками. К персонажам такого типа относится Росс Геллер из «Друзей».

Если мужчины играют в видеоигры, это нормально или круто. Если женщины играют в видеоигры, это странно или смешно

Большинство персонажей, которые играют в видеоигры, — это парни. Девушки-геймеры в фильмах и сериалах встречаются редко, но и тут создатели картин не упускают возможности добавить комедийного эффекта. Например, обычно оказывается, что девушка играет лучше парней. Пенни из «Теории Большого взрыва» оказалась очень талантлива в играх, во что Шелдон просто не мог поверить. А спустя несколько эпизодов у нее и вовсе развилась зависимость от игр.

У злодеев шанс получить прощение выше, чем у злодеек

Злодейкам в фильмах и сериалах куда реже удается искупить свою вину, чем мужчинам, которые совершают плохие поступки. Отрицательных героинь либо делают слишком жестокими, либо уделяют им мало внимания и просто не дают возможности перейти на сторону добра. Так, например, было с Хелой из фильма «Тор: Рагнарек». Она появилась всего в одной ленте франшизы и даже не успела получить второй шанс. Конфликт между Тором и Локи длился несколько фильмов, и Тор всегда прощал брата. Кайло Рен из серии фильмов «Звездные войны» тоже сумел искупить свою вину. Некоторые признают, что он совершал непростительные вещи. Но при этом предпочитают оправдывать героя тем, что он был пешкой в руках ситхов.

Инфантильный мужчина — это ужасно. Инфантильная женщина — это мило

Незрелых и инфантильных мужчин принято называть большими детьми. Безответственность таких героев обычно выставляют в негативном ключе. А вот для женских персонажей подобные черты кажутся чем-то милым, ведь они подчеркивают их невинность и идеализм. Примерами образа незрелого парня считаются многие персонажи Зака Галифианакиса, в том числе Алан из «Мальчишника в Вегасе». А наивной девушки — Софи из «Mamma Mia!».

В экшен-фильмах мужские персонажи становятся только круче, а женские быстро отходят на второй план

Даже если героиня экшен-фильма по силе не уступает мужчинам, велик риск, что со временем она окажется на втором плане. А то и вовсе променяет спасение мира на тихую семейную жизнь. В картине «Хэнкок» было всего 2 персонажа со сверхспособностями: главный герой и его бывшая жена. Сам Хэнкок стал защитником человечества, а Мэри предпочла обычную жизнь с новым мужем и сыном.